Amazon.com.br apresenta ofertas da Black Friday com até 60% de desconto

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anuncia as ofertas para a Semana Black Friday (amazon.com.br/BlackFriday), que vai de 19 a 29 de novembro. A Black Friday terá 30 horas de duração com desconto em milhares de produtos, iniciando quinta-feira, dia 25, às 18h. Os consumidores podem aproveitar até 60% de desconto em ofertas "Uau!", "Relâmpago" e "Ofertas do Dia", que ficam disponíveis por até 6, 12 ou 24 horas, respectivamente. Além disso, membros Amazon Prime têm frete grátis para todo o Brasil em milhões de produtos, sem valor mínimo de compra, e acesso a ofertas exclusivas todos os dias.

Entre as milhares de ofertas, serão descontos de até 70% em Livros e eBooks; 50% em Moda; 35% em Eletrônicos; 30% em Pet Shop, Loja de Bebê, produtos da rotina, Papelaria, Ferramentas e Construção, Brinquedos e jogos, Beleza e Alimentos e Bebidas; e 25% em Casa, Cozinha, Computador e Informática, Churrasco, Jardim e Piscina, Casa Inteligente, Bebidas Alcoólicas e Auto. Além disso, a partir de 19 de novembro, os clientes poderão aproveitar até R$ 100 de desconto em e-readers Kindle, Fire TV com Alexa a partir de R$199 e, iniciando em 25 de novembro, à meia-noite, ofertas em dispositivos Echo, smart speakers com Alexa.

Além dos descontos, os consumidores também terão muito entretenimento com livestream de ofertas e cupons exclusivos, vídeos com dicas de influenciadores digitais e live commerce no formato de reality show: a Casa Black Friday. Dia 19, às 19h, Nina Secrets e Lorelay Fox comandarão a "Live Uau!" no Canal da Amazon.com.br no YouTube, mostrando ofertas do site em diversas categorias de produtos. Entre os dias 19 e 29, a página "Escolhas de Influenciadores" (amazon.com.br/escolhasdeinfluenciadores) terá vídeos com dicas de ofertas e produtos. E, de 25 a 29 de novembro, a Amazon.com.br apresentará o seu primeiro live ecommerce no formato de reality show, que une entretenimento e live shopping: a Casa Black Friday. A iniciativa desenvolvida com YouTube e com a produtora Dia Estúdio reunirá seis criadores de conteúdo confinados por cinco dias a partir do dia 25, às 20h. O evento contará com participações especiais, com o show da cantora Pabllo Vittar, dia 25, às 23h, e também com a presença da atriz Ingrid Guimarães. A transmissão poderá ser assistida nos canais no YouTube dos participantes e da Dia Estúdio.

Confira as principais ofertas:

Dispositivos Amazon: ofertas em e-readers Kindle, Fire TV e Echo com Alexa.

ofertas em e-readers Kindle, Fire TV e Echo com Alexa. Kindle com até R$100 de desconto

de desconto

Kindle 10ª geração: de R$399 por R$319

por



Kindle Paperwhite 8GB à prova d'água: de R$499 por R$399

por



Kindle Paperwhite 32GB à prova d'água: de R$649 por R$549

por

Fire TV com Alexa a partir de R$199



Fire TV Stick Lite: de R$349 por R$199

por



Fire TV Stick: de R$379 por R$239

por



Fire TV Stick 4K : de R$449 por R$329

: de por

Echo com Alexa: oferta antecipada em Echo Show 8

8

Echo Show 8 (1ª geração): de R$899 por R$599

8 (1ª geração): de por Computadores e Informática: até 25% de desconto em diversos produtos que vão desde notebooks e acessórios marcas como Samsung, Logitech, AMD, ASUS e Toshiba. Destaque para o lançamento Notebook Positivo com Alexa.

até 25% de desconto em diversos produtos que vão desde notebooks e acessórios marcas como Samsung, Logitech, AMD, ASUS e Toshiba. Destaque para o lançamento Notebook Positivo com Alexa. Livros e eBooks: até 70% de desconto em livros e eBooks. A partir de 25 de novembro, até 80% de desconto em eBooks.

até 70% de desconto em livros e eBooks. A partir de 25 de novembro, até 80% de desconto em eBooks. Eletrônicos: até 35% de desconto em eletrônicos de diversas marcas como JBL, Philips e LG.

até 35% de desconto em eletrônicos de diversas marcas como JBL, Philips e LG. Video Games: Ofertas gamers para subir de nível em itens da PlayStation, Nintendo e Warner.

Ofertas para subir de nível em itens da PlayStation, Nintendo e Warner. Cozinha: até 25% de desconto em itens para equipar a cozinha de marcas como Mondial, Britânia, Le Creuset e Euro.

até 25% de desconto em itens para equipar a cozinha de marcas como Mondial, Britânia, Le Creuset e Euro. Brinquedos e Jogos: até 30% de desconto em marcas como Lego, Mattel e Candide (L.O.L. Surprise!).

até 30% de desconto em marcas como Lego, Mattel e Candide (L.O.L. Surprise!). Moda: De 19 a 25 de novembro, liquidação em itens de moda de marcas como mochilas Fjallraven, tênis New Balance, roupas TipTop e relógios Technos. Dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em malas Samsonite, chinelos Havaianas, cuecas Zorba e relógios Champion.

De 19 a 25 de novembro, liquidação em itens de moda de marcas como mochilas Fjallraven, tênis New Balance, roupas TipTop e relógios Technos. Dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em malas Samsonite, chinelos Havaianas, cuecas Zorba e relógios Champion. Produtos de rotina: até 30% de desconto em produtos de limpeza para casa de diversas marcas como Veja, Colgate, Scott e Duramax.

até 30% de desconto em produtos de limpeza para casa de diversas marcas como Veja, Colgate, Scott e Duramax. Ferramentas e Construção: até 30% de desconto em marcas como Bosch, Sparta e Hydra.

até 30% de desconto em marcas como Bosch, Sparta e Hydra. Casa Inteligente: até 25% de desconto em marcas como Intelbras, Geonav, Steck e Positivo.

até 25% de desconto em marcas como Intelbras, Geonav, Steck e Positivo. Casa: até 25% de desconto em marcas como Buddemeyer, Mondial, Sanremo, Flash Limp.

até 25% de desconto em marcas como Buddemeyer, Mondial, Sanremo, Flash Limp. Jardim e Piscina: até 25% de desconto em marcas como Mor, WAP, Tramontina e Karcher.

até 25% de desconto em marcas como Mor, WAP, Tramontina e Karcher. Alimentos e Bebidas: até 30% de desconto em produtos de diversas marcas como Red Bull , Danone Nutricia, Baggio Café e L'ÓR.

até 30% de desconto em produtos de diversas marcas como , Danone Nutricia, Baggio Café e L'ÓR. Bebidas Alcoólicas: até 25% de desconto em marcas como Johnnie Walker , Spaten e Jagermeister.

até 25% de desconto em marcas como , Spaten e Jagermeister. Bebê: até 30% de desconto em marcas como Chicco, Burigotto, Safety 1st e Fisher-Price.

até 30% de desconto em marcas como Chicco, Burigotto, Safety 1st e Fisher-Price. Beleza: até 30% de desconto em marcas como Taiff, Nivea e ISDIN.

até 30% de desconto em marcas como Taiff, Nivea e ISDIN. Papelaria: até 30% de desconto em marcas como Faber-Castell, Post-it, Pentel e Cicero.

até 30% de desconto em marcas como Faber-Castell, Post-it, Pentel e Cicero. Pet Shop: até 30% de desconto em marcas como Nexgard, Hill's e Viva Verde .

até 30% de desconto em marcas como Nexgard, Hill's e . Esporte e Aventura: Ofertas em Esportes e Aventura em produtos da Nautika, Dream Fitness, Arena e Caloi.

Ofertas em Esportes e Aventura em produtos da Nautika, Dream Fitness, Arena e Caloi. CD e Vinil: De 19 a 25 de novembro, até 30% de desconto e, dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em diversos títulos.

De 19 a 25 de novembro, até 30% de desconto e, dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em diversos títulos. DVD: De 19 a 25 de novembro, até 30% de desconto em boxes de DVD e, dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em clássicos da animação.

De 19 a 25 de novembro, até 30% de desconto em boxes de DVD e, dias 25 e 26 de novembro, até 50% de desconto em clássicos da animação. Automotivo: até 25% de desconto em marcas como 3M , Pro Tork, Osram.

até 25% de desconto em marcas como , Pro Tork, Osram. Ofertas de pequenos negócios: Conheça histórias de empreendedores e navegue pelos produtos que vão desde brinquedos, a móveis, bolsas, alimentos e itens para casa de marcas como Webbar, Brincar & Aprender, Lenna's, Appel Home.

Conheça histórias de empreendedores e navegue pelos produtos que vão desde brinquedos, a móveis, bolsas, alimentos e itens para casa de marcas como Webbar, Brincar & Aprender, Lenna's, Appel Home. Amazon Music: Os clientes que ainda não experimentaram Amazon Music podem obter três meses grátis com acesso ilimitado a mais de 75 milhões de músicas e milhões de episódios de podcast sem anúncios.

Apoie Pequenos Negócios e Mês da Consciência Negra

Para ampliar a visibilidade de pequenos e médios negócios brasileiros, a Amazon.com.br convida clientes a conhecerem a página "Apoie Pequenos Negócios" (amazon.com.br/ApoiePequenosNegocios). Além de conhecer histórias de empreendedores e empreendedoras, a partir de 22 de novembro, verão ofertas em produtos que vão desde brinquedos, a móveis, bolsas, itens para drinks e itens para casa de marcas como Webbar, Brincar & Aprender, Lenna's e Appel Home.

Novembro é o mês de ofertas de Black Friday, mas no Brasil é também o mês da Consciência Negra, e a Amazon tem iniciativas para reconhecer e valorizar talentos pretos. A página "Apoie Empreendedores Negros" (amazon.com.br/EmpreendedoresNegros) tem uma seleção de produtos de pequenos e médios empreendedores negros. Já na página "Mês da Consciência Negra" (amazon.com.br/ConscienciaNegra), os clientes poderão aproveitar uma curadoria feita pela comunidade de funcionários negros da Amazon, que inclui itens de Beleza, Brinquedos, Esportes, Música, além de Livros e eBooks do Vozes Negras, um projeto que dá visibilidade para autoras e autores negros. Até o dia 30 de novembro, as vendas da página "Mês da Consciência Negra" terão 15% do valor destinado aos projetos Preta Comprando de Preta, uma rede de apoio a empreendedoras negras; e BhUB, que oferece suporte para desenvolvimento de negócios periféricos.

Veja algumas dicas da Amazon para aproveitar melhor a Black Friday:

Novas ofertas todos os dias – por tempo limitado: Acompanhar as categorias de ofertas "Uau", "Relâmpago!" e "Ofertas do Dia" que ficam disponíveis por até 6, 12 ou 24 horas, respectivamente. Além disso, teremos a "Loja de Cupons", com descontos a partir de 20%. Durante todo o evento, clientes podem verificar as novidades do dia na aba "Novas Ofertas" e ofertas que começarão em breve na aba "Próximas Ofertas". Clicando em "Seguir Oferta" o consumidor recebe uma notificação no celular quando uma oferta futura estiver começando e, na aba "Minhas Ofertas", o consumidor pode acompanhar todas as ofertas que está seguindo.

Acompanhar as categorias de ofertas "Uau", "Relâmpago!" e "Ofertas do Dia" que ficam disponíveis por até 6, 12 ou 24 horas, respectivamente. Além disso, teremos a "Loja de Cupons", com descontos a partir de 20%. Durante todo o evento, clientes podem verificar as novidades do dia na aba "Novas Ofertas" e ofertas que começarão em breve na aba "Próximas Ofertas". Clicando em "Seguir Oferta" o consumidor recebe uma notificação no celular quando uma oferta futura estiver começando e, na aba "Minhas Ofertas", o consumidor pode acompanhar todas as ofertas que está seguindo. Guia de presentes (amazon.com.br/fimdeano): Para antecipar as compras de Fim de Ano , dicas de presentes para perfis diversos, que cabem em todos os bolsos, e podem inclusive ser entregues embrulhados, prontos para presentear. Os clientes podem comprar Livros, Bebidas Alcoólicas, Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Moda, Brinquedos, Dispositivos Amazon, Eletrônicos e também Decoração e Embrulhos de Natal.Uma novidade são os e-Books, que agora também são presenteáveis.

(amazon.com.br/fimdeano): Para antecipar as compras de , dicas de presentes para perfis diversos, que cabem em todos os bolsos, e podem inclusive ser entregues embrulhados, prontos para presentear. Os clientes podem comprar Livros, Bebidas Alcoólicas, Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Moda, Brinquedos, Dispositivos Amazon, Eletrônicos e também Decoração e Embrulhos de Natal.Uma novidade são os e-Books, que agora também são presenteáveis. Amazon App: Com o aplicativo da Amazon Shopping, os clientes podem ativar as notificações e economizar de onde estiver.

Com o aplicativo da Amazon Shopping, os clientes podem ativar as notificações e economizar de onde estiver. Só para Prime: Promoções exclusivas para membros Prime (Amazon.com.br/SoParaPrime).

Promoções exclusivas para membros Prime (Amazon.com.br/SoParaPrime). Frete grátis e rápido: Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 700 cidades contam com entregas em até dois dias e um dia para mais de 50 cidades. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 nos produtos enviados pela Amazon.

Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon. Membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 700 cidades contam com entregas em até dois dias e um dia para mais de 50 cidades. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de em livros e acima de nos produtos enviados pela Amazon. Parcelamento: Pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para dispositivos Amazon.

Pagamentos em até 10 vezes sem juros, e em até 12 vezes para dispositivos Amazon. Período prolongado para devolução de produtos e presentes: Na temporada de festas de Fim de Ano de 2021, produtos comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro que são vendidos pela Amazon ou que tenham o selo Prime poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2022. Além disso, a Amazon.com.br permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente. Veja aqui mais informação sobre a Política de Devoluções e também como devolver um presente.

Casa Black Friday (www.amazon.com.br/casablackfriday)

Além dos descontos, os consumidores também terão muito entretenimento. A Amazon.com.br apresenta o primeiro live commerce no formato de reality show, que une entretenimento e live shopping: a Casa Black Friday. A iniciativa desenvolvida com YouTube e com a produtora Dia Estúdio reunirá seis criadores de conteúdo confinados de 25 a 29 de novembro. O evento iniciará dia 25, às 20h, e contará com participações especiais, com o show da cantora Pabllo Vittar, dia 25, às 23h, e com a presença da atriz recém-contratada de Amazon Prime Video, Ingrid Guimarães.

O reality reunirá Thelma Assis, Thalita Meneghim e Gabie Fernandes, do canal de humor Depois das Onze; Raony Phillips, criador do 'Girls In The House', do canal RaoTV; além do comentarista de entretenimento Luba e o humorista Jean Luca. A casa será equipada com dispositivos Echo com Alexa, Fire TV e outros produtos compatíveis com Alexa. Estes itens e muitos outros usados por eles no reality estarão com descontos disponíveis em Amazon.com.br e no app Amazon Shopping.

A transmissão poderá ser assistida nos canais no YouTube dos participantes e da Dia Estúdio e os espectadores terão participação na dinâmica do reality show. A audiência poderá influenciar nas atividades da casa, decidindo por meio de interações o que os influenciadores farão, como por exemplo, o que vão comer e horário que devem dormir.

Investindo nos nossos times

Os mais de 1,4 milhão de funcionários da Amazon em todo o mundo são o coração e a alma da empresa - todos os dias e durante a temporada de Fim de Ano. A Amazon continua criando empregos diretos e indiretos em diversos países e também no Brasil, onde abriu mais de 5,500 de vagas temporárias durante os meses de novembro e dezembro, sendo cerca de 3.100 em São Paulo, 370 em Minas Gerais, 700 no Rio de Janeiro, 660 no Rio Grande do Sul, 570 no Nordeste, 200 em Ceará e 370 Pernambuco e outras 100 no Distrito Federal. De forma a contribuir para promover o crescimento econômico e o bem-estar social das famílias brasileiras, a Amazon trabalha para que todos os seus associados tenham acesso a programas de capacitação que estimulem seu desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, a Amazon tem iniciativas que promovem internamente a diversidade, a equidade, a inclusão e além de garantir oportunidades de crescimento igualitários desde o primeiro dia. Durante o período de Fim de Ano, a empresa celebrará os associados com eventos de agradecimento, incentivos, surpresas divertidas e muito mais.

*O preço e a seleção de produtos pode variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos enviados pela Amazon, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Novos clientes podem experimentar gratuitamente por 30 dias em www.amazon.com.br/prime (http://www.amazon.com.br/prime)

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

FONTE Amazon

SOURCE Amazon