Amazon.com.br celebra Dia da Mulher com loja temática e apoio a programa de aceleração de empreendedoras

Ação traz página temática que promove pequenos e médios negócios liderados por mulheres; 15% das vendas realizadas na página serão destinadas ao Instituto Rede Mulher Empreendedora (RME)

RME e Amazon.com.br lançam o Decola Garota, um programa de aceleração com conteúdos, mentoria, inclusão e digitalização de mulheres empreendedoras no comércio online

SÃO PAULO, 4 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Em reconhecimento à importância de impulsionar o empreendedorismo feminino, a Amazon segue apoiando mulheres que lideram pequenos e médios negócios por todo o Brasil. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a empresa lança a loja Dia da Mulher (www.amazon.com.br/diadamulher), que reúne seleção de produtos de vendedoras parceiras e relembra trajetórias inspiradoras de mulheres que criaram empresas bem sucedidas. De 4 a 31 de março, 15% das vendas realizadas nesta página serão destinadas ao Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME). Além disso, a Amazon.com.br e a RME lançam o programa de aceleração Decola Garota, que contribuirá ainda mais para a inclusão de mulheres empreendedoras em vendas online e terá prêmios de até R$ 30 mil.

"Continuamente a Amazon apoia e incentiva o empreendedorismo feminino, dando espaço e visibilidade a mulheres e histórias que nos inspiram diariamente", conta Camila Nunes, Líder de Marketing da Amazon Brasil. "Ao compartilhar essas trajetórias, desejamos que outras empreendedoras se identifiquem e se sintam representadas para também iniciarem a sua jornada conosco. A Amazon.com.br é um espaço para todas e todos", completa.

Além de encontrar produtos de diversas categorias, a página comemorativa terá uma seção especial de livros para promover conteúdos relacionados ao empoderamento feminino: curadoria de eBooks gratuitos realizado junto com editoras; sugestões de titulos sobre feminismo e destaque de títulos de Autoras Negras.

Durante todo o mês de março, 15% das vendas realizadas nesta página serão destinadas ao Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), organização sem fins lucrativos de apoio a projetos de empreendedorismo feminino com foco em mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além disso, destaca histórias como a da Tons de Preta, uma empresa genuinamente brasileira que nasceu com o desejo de entregar produtos de qualidade para as mulheres de cabelos ondulados, cacheados e crespos. Formada por um time predominantemente feminino e de cabelos cacheados e crespos, a empresa foi criada com um conceito focado em afeto, cuidado e reciprocidade através dos produtos, já que as colaboradoras têm o cuidado de experimentar todas as fórmulas antes da comercialização, gerando uma conexão com as consumidoras.

Programa de Aceleração Decola Garota

Com o objetivo de incentivar projetos de apoio ao empreendedorismo feminino, neste ano a Rede Mulher Empreendedora lança o Decola Garota com a Amazon.com.br, com dicas de como começar a vender na Amazon, detalhamento dos programas logísticos, internacionalização de negócios, além de treinamentos gratuitos.

"É motivo de muito orgulho incentivarmos o empreendedorismo feminino. De acordo com uma pesquisa da Amazon realizada em 2021, mais de 35% das empresas que vendem na Amazon no Brasil são fundadas por mulheres. Vendedores Parceiros e Vendedoras Parceiras que, em sua maioria são pequenas e médias empresas, representam mais de 55% das unidades vendidas globalmente pela Amazon. Investimos mais de US$ 30 bilhões – entre 2019 e 2020 - globalmente em logística, ferramentas, serviços, programas e pessoas para ajudar os vendedores de PMEs a alcançarem sucesso. Só no Brasil, desde 2020 treinamos mais de 100 mil PMEs através de aulas online gratuitas", afirma Ricardo Garrido, Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon no Brasil.

As inscrições para o programa devem ser feitas em venda.amazon.com.br/programas/decola-garota , de 4 de março a 3 de abril, e as empreendedoras devem seguir os critérios de elegibilidade. Duas turmas de 10 mulheres serão escolhidas para participarem no primeiro e segundo semestre. Elas terão direito a treinamentos e sessões abertas com especialistas da RME, Loja de Vendedores Parceiros da Amazon.com.br e AWS, créditos de uso em nuvem, Mentorias individuais com especialistas da RME, Amazon.com.br e AWS, elegibilidade para destaque na loja de Pequenos e Médios Negócios da Amazon, acompanhamento individual mensal com RME após o programa, por três meses. As três finalistas do programa receberão também R$ 30 mil, sendo R$ 15 mil em dinheiro e R$ 15 mil em créditos para utilizar em serviços para impulsionar seu negócio como vendedora parceira da Amazon.com.br como, por exemplo, pagamento de taxas de mensalidade, serviços de rede de prestadores de serviços parceiros e anúncios patrocinados.

"Segundo a pesquisa de 2021, realizada pelo Instituto RME, mais de 50% das empreendedoras utilizam e-commerce, site, blog, redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgação e vendas e 62% disseram que o impacto da digitalização foi positivo para o negócio. O Decola Garota é um programa que apoiará a digitalização das mulheres empreendedoras, vendendo seus produtos na internet no Brasil e globalmente.", destaca Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto Rede Melhor Empreendedora.

Saiba mais sobre como vender na Amazon ao acessar a página venda.amazon.com.br.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo consumidor ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

FONTE Amazon

SOURCE Amazon