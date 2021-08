Amazon.com.br lança entrega Prime gratuita em um dia para mais de 50 cidades

Entrega grátis em 1 dia, sem valor mínimo de compra, está disponível para membros Prime em milhões de produtos em mais de 50 cidades ao redor do Brasil, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco e também no Distrito Federal

Mais de 700 cidades contam com entrega Prime gratuita em dois dias, incluindo Rio de Janeiro, Goiânia, Curitiba, Florianópolis e Vitória. Para todas as outras regiões, a Amazon oferece entrega Prime gratuita a partir de três dias

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Amazon passa a oferecer entregas Prime gratuitas cada vez mais rápidas no Brasil. Clientes que são membros Amazon Prime, programa com benefícios de compras e entretenimento, já usufruem de frete rápido e gratuito sem valor mínimo de compra para milhões de produtos com selo Prime em todo Brasil. A novidade é que membros Prime passam a ter entrega Prime gratuita em um dia útil em mais de 50 cidades, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Recife. Até hoje, a entrega Prime gratuita mais rápida era de dois dias úteis para mais de 700 cidades.

"Amazon Prime foi criado para tornar a vida de seus membros mais simples, mais conveniente e mais divertida a cada dia. Os consumidores estão sempre em busca de entregas mais rápidas e estamos felizes por podermos cumprir mais essa expectativa. Ao disponibilizar a entrega no dia seguinte grátis como um novo benefício para nossos membros Prime, reforçamos nosso compromisso em oferecer a melhor experiência para nossos consumidores." afirma Mariana Roth, Líder de Amazon Prime para o Brasil.

Utilizado por mais de 200 milhões de membros pagantes em mais de 20 países, o Amazon Prime é uma combinação incomparável do melhor em compras e entretenimento. No Brasil, por apenas R$ 9,90 por mês - ou R$ 89 ao ano, em uma única assinatura, o cliente recebe entrega rápida e grátis, Prime Vídeo, Prime Gaming, Prime Music, Prime Reading, bem como ofertas exclusivas ao longo do ano. Para os demais clientes que não são membros Amazon Prime, o frete grátis está disponível para pedidos acima de R$ 149, ou R$ 99 para livros, em produtos enviados pela Amazon. Em Amazon.com.br/entregaprime é possível conferir a velocidade de entrega grátis para membros Prime em cada cidade do Brasil.

"Com a entrega Prime gratuita no dia seguinte, a Amazon acelera ainda mais o ritmo de lançamentos e novidades que tem trazido ao Brasil. Operamos atualmente nove Centros de Distribuição: cinco em Cajamar (São Paulo), um em Betim (Minas Gerais), um em Santa Maria (DF), um em Santa Rita (RS) e um em Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco)", completa Mariana.

*A entrega em um dia é válida para compras finalizadas até 17h em dias úteis. Para comprar e receber seu produto, acesse www.amazon.com.br e procure esta opção ao finalizar seu pedido em produtos com selo Prime.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos como selo Prime, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Novos clientes podem experimentar gratuitamente por 30 dias em www.amazon.com.br/prime

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected] .

