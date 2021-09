Amazon Conecta: evento on-line gratuito para pequenas e médias empresas acontece em outubro

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Nos dias 6 e 7 de outubro, a Amazon Brasil apresenta o Amazon Conecta: um evento on-line gratuito focado em impulsionar pequenos e médios empresários brasileiros. Serão 20 horas de conteúdo divididas em 21 sessões. Com uma agenda que aborda desde como começar a vender na Amazon.com.br, até dicas de como aproveitar ao máximo as próximas datas do varejo, o o intuito do evento é aproximar empreendedores, executivos da Amazon e especialistas em diversos temas para ensinar as melhores práticas de como crescer os negócios on-line. O Amazon Conecta busca ampliar o sucesso de vendedores parceiros, assim como educar para pequenas empresas que estão considerando a possibilidade de começar a vender na Amazon. Para registrar-se no evento, clique aqui.

Em 1999, Amazon convidou pela primeira vez pequenas e médias empresas para começarem a vender seus produtos através de sua loja. Essa decisão ampliou a seleção de itens, além de proporcionar maior conveniência aos clientes. Nos últimos 20 anos, as vendas das PMEs cresceram e hoje já representam mais da metade de tudo que é vendido mundialmente. O Amazon Conecta é a iniciativa brasileira de um evento que também acontece no México e Estados Unidos, e reforça o compromisso da Amazon com a economia do Brasil e reflete a preocupação da empresa em educar e contribuir para o crescimento de pequenas empresas, impulsionando seus negócios na loja da Amazon.com.br.

De painéis que vão ensinar desde conceitos básicos de e-commerce e como melhorar a qualidade do catálogo de itens, até palestras para discutir o futuro do varejo e a liderança feminina no comércio eletrônico, os empreendedores e vendedores parceiros poderão interagir com Daniel Mazini (Presidente da Amazon no Brasil), Ana Fontes (Fundadora da Rede Mulher Empreendedores), Cleber Morais (Diretor Geral da Amazon Web Services – AWS), Ricardo Garrido (Diretor da Loja de Vendedores Parceiros da Amazon), Virginia Pavin (Líder de Produto na Loja de vendedores Parceiros da Amazon), entre outros, que vão ensinar como impulsionar seus negócios, principalmente na temporada de vendas de final de ano.

"Amazon está profundamente comprometida com o empoderamento das pequenas e medias empresas, e este é um momento importante para nos unir e aprender uns com os outros, enquanto navegamos por novas realidades econômicas. ", disse Jeff Wilke, CEO Global de Consumidores na Amazon.

A abertura do evento terá Ricardo Garrido, Líder da Loja de Vendedores parceiros da Amazon, contando sobre a agenda, novidades e ferramentas disponíveis para vendedores parceiros. Além disso, três painéis do Amazon Conecta serão formados por vendedores parceiros que contarão suas histórias para inspirar e compartilhar dicas de como alcançar o sucesso de vendas na Amazon.com.br.

A agenda completa terá mais de 20 painéis. Entre alguns temas, destacam-se:

Dia 6:

09h30 às 10h30 - "Abertura do evento" - Ricardo Garrido (Amazon Brasil)

10h às 10h30 - "Conceitos básicos de e-commerce e a oportunidade de vender online - Benefícios e como funciona"- Ivan Tonet (SEBRAE)

13h às 14h - "Painel com CEOs da Amazon: "O Futuro do Varejo" - Daniel Mazini (Presidente da Amazon Brasil) e Cleber Morais (Diretor Geral da Amazon Web Service Brasil)

14h às 15h - "Painel de Liderança"- Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora) e Marcela Assis (Relações Internas Black Employee Network da Amazon Brasil), Thiago Oliveira (Líder da Glamazon da Amazon Brasil) e Virginia Pargin (Amazon Brasil)

Dia 7:

11h às 11h30 - "Painel nível avançado para vendedores parceiros: Aprenda a importância das ferramentas e relatórios para otimizar o gerenciamento da sua conta de Vendedor Parceiro na Amazon"- Guilherme Castelo (Amazon Brasil)

11h às 12h - "Amazon Advertising: Visão global das nossas soluções de anúncios patrocinados e todas as soluções disponíveis"- Swellen Macieira (Amazon Brasil)

15h30 às 16h30 - "Cases de sucesso de vendedores parceiros: Histórias de Sucesso de Vendedores Parceiros que começaram a exportar para os Estados Unidos pela Amazon" - Patty Durães (MoJ), Estevan Evangelista (Madesa) e Walter Junior Pancioni (Plugt)

Para registrar-se para participar dos painéis, acesse: https://hopin.com/events/amazonconecta?ref=53bbbf476039

FONTE Amazon

SOURCE Amazon