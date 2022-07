Amazon reafirma sua presença no calendário literário nacional e anuncia a 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura em parceria com o Grupo Editorial Record

O vencedor receberá R$ 50 mil e terá a versão impressa do seu livro publicada pelo Grupo Editorial Record

As inscrições começam no dia 11 de julho e os autores terão até 28 de agosto para participar com romances inéditos em português

Amazon terá vídeos inspiradores e educativos sobre criatividade, ferramentas de escrita e outras dicas, gravados nas apresentações da Bienal do Livro

SÃO PAULO, 5 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br em parceria com o Grupo Editorial Record anuncia o lançamento da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, reafirmando sua presença no calendário nacional de premiações literárias. Os escritores que desejam participar da sétima edição devem enviar seus romances inéditos em português usando o Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon, e incluir #PrêmioKindle em suas palavras-chave durante a publicação. As inscrições começam na segunda-feira, 11 de julho.

O anúncio será seguido de uma apresentação na 26ª Bienal do Livro de São Paulo, no dia 6 de julho, às 11h, com a presença do gerente-geral de Livros da Amazon Brasil Ricardo Perez, da editora executiva do Grupo Editorial Record Livia Vianna, e da vencedora da edição anterior Vanessa Passos que também estreará a versão impressa do título vencedor da 6ª edição, A filha primitiva, lançado pelo selo José Olympio do grupo. A autora também estará disponível para autógrafos dos visitantes após a mesa. Os autores interessados em participar da 7ª edição terão a oportunidade de ouvir a autora Vanessa Passos no dia 10 de julho, às 18h. Na companhia dos finalistas das edições anteriores J.L. Amaral, Jeovanna Vieira e Nelson de Oliveira, ela participará de uma conversa sobre o Prêmio, suas experiências e dicas de sucesso.

O Prêmio Kindle de Literatura promove autores independentes e suas obras no Brasil, desempenhando um papel fundamental no cenário literário, ao oferecer a autores independentes e inéditos a oportunidade de divulgação e alcance de um público maior.

A 7ª edição premiará o vencedor com uma versão impressa da obra, além de R$ 50 mil - sendo R$ 40 mil como prêmio em dinheiro e um adiantamento de R$ 10 mil pela publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record em qualquer um de seus selos editoriais, além de um cupom no valor de R$ 5 mil para compras de livros no site do Grupo Editorial Record.

Para inspirar e estimular os autores com seus trabalhos, a Amazon disponibilizará no YouTube vídeos com discussões sobre criatividade, ferramentas de escrita e outros temas, com autores e editoras relevantes, todos gravados nas mesas na programação de KDP durante a Bienal do Livro. Além disso, os escritores sempre podem encontrar outros treinamentos na página da KDP University.

Assim como nas edições anteriores, as obras participantes serão avaliadas por um painel de especialistas editoriais, selecionados pela Amazon e pelo Grupo Editorial Record. Cinco finalistas serão anunciados e avaliados por um júri especial. Todos os finalistas também receberão um selo de livro "Finalista" na capa da versão original não editada do eBook. Além disso, eles terão uma versão em audiobook de seu trabalho, que estará disponível no Audible.

"O Prêmio Kindle de Literatura faz parte do compromisso de longo prazo da Amazon com o Brasil, investindo continuamente para oferecer aos leitores uma ótima experiência e os serviços mais inovadores, além de retribuir à comunidade editorial local.", diz Ricardo Perez, gerente-geral de Livros da Amazon Brasil. "É a oportunidade para milhares de autores darem vida às suas obras e serem reconhecidos pelas suas criações", completa.

"O Grupo Editorial Record tem uma tradição com autores brasileiros, publicando nomes consagrados, como Drummond, Graciliano Ramos e Rachel de Queiróz, mas também sempre se preocupou em manter o olhar para o agora, lançando autores contemporâneos e estreantes. O Prêmio Kindle é, portanto, uma parceria que faz muito sentido para o Grupo, temos muito orgulho dessa parceria, porque é uma ponte para esses novos nomes que temos orgulho em lançar ao lado de medalhões nacionais e estrangeiros", afirma Livia Vianna, editora-executiva do Grupo Editorial Record.

Vanessa Passos foi a grande vencedora da 6º edição do Prêmio Kindle de Literatura com A Filha Primitiva. "Eu já era fã do prêmio e o acompanho desde as outras edições. Continuo aqui eufórica", disse a vencedora Vanessa Passos. "Já acompanhava o Prêmio Kindle de Literatura e pude perceber sua seriedade e cuidado com os autores. Para nós, autores independentes, é muito importante ter uma projeção, aumentar o alcance para que o livro chegue a mais leitores", acrescentou. Antes de vencer, A Filha Primitiva já tinha 500 resenhas na Loja Kindle.

Os vencedores das outras 5 edições foram: O Pássaro Secreto, por Marília Arnaud, Dias Vazios, por Barbara Nonato, Dama de Paus, por Eliana Cardoso, O Memorial do Desterro, por Mauro Maciel, e Machamba, por Gisele Mirabai.

Para participar da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, os autores devem autopublicar suas obras por meio do KDP (amazon.com.br/kdp) de 11 de julho a 28 de agosto de 2022. Os autores devem incluir #PrêmioKindle no campo de metadados das palavras-chave durante o processo de autopublicação e registrá-lo na categoria Ficção. Os títulos devem ser romances originais em português do Brasil, que não tenham sido publicados anteriormente, e submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do Prêmio, inscrevendo-os no programa KDP Select. Os termos e condições podem ser encontrados na página do Prêmio Kindle de Literatura (amazon.com.br/premiokindle).

Os autores podem criar sua página de autor na Central do Autor (author.amazon.com.br ) Além de compartilhar as informações mais atualizadas sobre autores e seus livros, eles podem envolver seus leitores com conteúdo adicional e suas biografias, disponíveis para livros e eBooks na Loja Kindle, e com links para seus títulos disponíveis.

Todos os romances serão avaliados em diversos critérios, incluindo criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. Cinco finalistas serão selecionados por um painel de jurados qualificados e especialistas editoriais e apenas um será reconhecido como vencedor. A Amazon dará um prêmio em dinheiro de R$ 40 mil ao vencedor, e todos os finalistas serão apresentados nas comunicações dos clientes da Amazon.com.br e receberão uma versão em audiobook desses títulos, que estará disponível no Audible para milhões de membros em mais de 180 países em todo o mundo. O vencedor também receberá um adiantamento de direitos autorais de R$ 10 mil pela versão impressa do livro, conforme contrato que terá a oportunidade de firmar com o Grupo Editorial Record.

O KDP é uma ferramenta rápida, gratuita e fácil para autores e editores publicarem seus livros e disponibilizá-los para leitores em todo o mundo. Com o KDP, os autores têm total controle do processo, desde a concepção da capa até a definição do preço, podendo receber até 70% em royalties. Todos os romances participantes do Prêmio Kindle de Literatura estarão disponíveis na Loja Kindle e no Kindle Unlimited. Os eBooks Kindle podem ser comprados e lidos com os aplicativos Kindle gratuitos para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle.

Sobre o Kindle Direct Publishing

O Kindle Direct Publishing, ou KDP, é um serviço de autopublicação gratuito que permite que autores independentes publiquem seus trabalhos e alcancem novos públicos. Com o KDP, o poder da publicação está acessível a leitores e autores em todo o mundo, permitindo que um conjunto mais robusto e diversificado de vozes compartilhe histórias com um público mais amplo do que nunca. Para mais informações, visite amazon.com.br/kdp.

Sobre a Audible, Inc.

A Audible Inc., uma subsidiária da Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), é criadora e fornecedora líder de narrativas em áudio premium, oferecendo aos clientes uma nova maneira de aprimorar e enriquecer suas vidas todos os dias. O conteúdo da Audible inclui mais de 645.000 programas de áudio das principais editoras de audiolivros, emissoras, artistas, editoras de revistas e jornais e provedores de informações de negócios.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão do cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela invenção, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, o melhor empregador do mundo e o lugar mais seguro para trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra de 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Pledge Climate são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, amazon.com.br/imprensa ou entre em contato conosco em [email protected].

Sobre o Grupo Editorial Record

O Grupo Editorial Record é um dos maiores conglomerados editoriais da América Latina. Em quase 80 anos reuniu um portfólio de doze editoras, que renovaram o espírito e fortaleceram as missões de promover o debate e de valorizar a bibliodiversidade. Além de ser uma das mais antigas editoras de livro atuantes no Brasil, a Record tem dinamismo na produção, proporcionado pela gráfica própria, capaz de rodar 100 livros de 200 páginas por minuto no Sistema Poligráfico Cameron.

