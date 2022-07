Amazon tem maior Prime Day de todos os tempos em 2022

Em todo o mundo, os membros Amazon Prime economizaram mais de US$ 1.7 bilhão – mais do que em qualquer outro Prime Day

Neste ano, o evento registrou nos dois dias um volume global recorde de vendas para os vendedores parceiros, ultrapassando as vendas de varejo da Amazon. Dispositivos Amazon tiveram um Prime Day recorde, vendendo mais dispositivos do que qualquer outro evento Prime Day

No Brasil, Prime Day 2022 registra aumento de vendas de 2.1 vezes em comparação ao evento do ano anterior

Dispositivos Amazon, Apple, itens Positivo para Casa Inteligente, Piracanjuba, Sony Playstation5, bolsas Lenna's estão entre os destaques das marcas mais compradas no Brasil

SÃO PAULO, 14 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em todo o mundo, os membros Amazon Prime compraram mais de 300 milhões de itens durante o Prime Day 2022 - tornando o evento deste ano o maior Prime Day da história da Amazon com os membros Prime economizando mais de US$ 1.7 bilhão em ofertas em todo o mundo. Já no Brasil, o Prime Day registrou vendas 2.1 vezes maior do que o evento anterior. Entre as principais categorias de produtos mais compradas pelos membros Prime no Brasil, estão: Dispositivos Amazon, Eletrônicos, Cuidados Pessoais e Limpeza, Alimentos e Bebidas, e Casa Inteligente.

A Amazon investe continuamente no sucesso de pequenos e médios empreendedores e o Prime Day é um reflexo desse compromisso. O evento deste ano proporcionou as melhores 48 horas de todos os tempos para os vendedores parceiros que, em sua grande maioria, são pequenos e médios negócios, ultrapassando o volume de vendas de varejo da Amazon. Em todo o mundo, membros Prime compraram mais de US$ 3 bilhões em mais de 100 milhões de itens de pequenas e médias empresas. No Brasil, o Prime Day também contou com ações para contribuir para a comunidade local. Na loja "Apoie Pequenos Negócios" (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios), 15% das vendas foram destinadas para a CUFA (Central Única das Favelas).

"O Prime Day é uma celebração de nossos membros Prime, que esperam ansiosamente por este evento todos os anos, e estamos muito felizes por proporcionar as melhores ofertas mais uma vez", disse Doug Herrington, CEO de Global Stores da Amazon. "Este evento especial é possível graças ao apoio de nossos funcionários, fornecedores e vendedores parceiros, e quero agradecer a todos eles por tornarem este um Prime Day inesquecível."

Esse ano, os membros Prime aproveitaram mais do que nunca as promoções, com ofertas exclusivas em todas as categorias, incluindo as principais marcas nacionais, internacionais, além de produtos de pequenas e médias empresas. "A Amazon tem o compromisso de oferecer uma ótima experiência para os nossos consumidores e o Prime Day na sua terceira edição já é um evento consolidado no Brasil e mais um exemplo de como buscamos alcançar nosso objetivo", afirma Daniel Mazini, Presidente da Amazon no Brasil. "Celebramos com todos os nossos funcionários e funcionárias e agradecemos a força e o engajamento de todas as áreas de nossas operações. O evento trouxe o melhor para membros Prime: produtos de alta qualidade, preços baixos, ofertas em todas as categorias e frete rápido e gratuito".

A Amazon se dedica continuamente a ampliar o sucesso de seus vendedores parceiros que, em sua maioria, são pequenos e médios negócios. "Esse é o terceiro Prime Day da Lenna's com a Amazon Brasil, superamos mais uma vez nossa meta de vendas e não poderíamos estar mais felizes! O brasileiro já abraçou a data, que se tornou para nossa empresa maior e mais expressiva que a Black Friday", conta Letícia Ramos, fundadora da marca de bolsas Lenna's.

Tendências de Compras do Prime Day no Brasil

Compras

Membros Prime no Brasil compraram milhões itens durante o Prime Day deste ano e as vendas foram 2.1 vezes maiores do que a edição passada.

Entre as categorias mais vendidas no Brasil neste Prime Day destacam-se: Dispositivos Amazon, Eletrônicos, Cuidados Pessoais e Limpeza, Alimentos e Bebidas, e Casa Inteligente.

Entre os produtos mais vendidos no Brasil neste Prime Day estão: Echo Dot 3ª Geração, Playstation5, Creme Cicatri Renov L'Oréal Elsève, lâmpada inteligente Positivo e máscara hidratante Lola Cosmetics.

Alguns produtos em destaque mais vendidos no Brasil no Prime Day 2022:

Dispositivos Amazon



Echo Dot 3ª Geração, Echo Dot 4a. Geração

Echo Dot



Kindle 10ª Geração





Fire TV Stick Streaming em Full HD com Alexa

Stick Streaming Full Alexa

Eletrônicos:



Apple iPhone 13





Notebook Lenovo IdeaPad





Fones de ouvido, JBL



Livros e eBooks:



Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo





Todo Esse Tempo, de Rachael Lippincott





Sapiens : Uma Breve História da Humanidade, Yuval Noah Harari



Itens de consumo:



Caneta Marca Texto, Faber-Castell





Cerveja Spaten





Bebida láctea YoPRO



Brinquedos e Entretenimento:



Pacote 5 Carros Hot Wheels , Mattel

Mattel



Console Xbox Series S





Dobble - Jogo de Cartas para a Família, Galápagos

Galápagos

Casa e Cozinha:



Lâmpada inteligente com WiFi , Positivo





Airfryer Mondial





Kit potes herméticos , Electrolux

herméticos Electrolux

Moda:



Kit de máscaras , Trifil

máscaras Trifil



Chinelo Havaianas





Mala de bordo com rodinhas 360 o

Pequenos Negócios

Entre as categorias de produtos mais vendidos da loja "Apoie Pequenos Negócios" estão: Eletrônicos e Tecnologia, Moda e Alimentos e Bebidas.

Entre os produtos mais vendidos da loja "Apoie Pequenos Negócios" estão: kit de camisetas masculinas SSB Brand , Barra de Proteina Bold Thin Cookies e Bolsa pasta tipo carteiro Lenna's .

Prime Day Estúdio

Clientes assistiram às transmissões ao vivo do Prime Day Estúdio, um estúdio em formato de caixa na fachada do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo. Do local, foram transmitidas lives para o canal oficial da Amazon.com.br no Youtube, com a presença de influenciadores, como, Lorelay, Jean Lucca e Luba, e convidados. Durante a transmissão, que contou com mais de 1.7 milhão de visualizações, criadores de conteúdo compartilharam os produtos em promoção durante o Prime Day e mostraram os benefícios de ser um membro Prime.

Tendências de compras do Prime Day em todo o mundo

Compras

Membros Prime em todo o mundo compraram 100 mil itens por minuto durante o Prime Day 2022.

As categorias mais vendidas em todo o mundo neste Prime Day foram Amazon Devices, Eletrônicos e Tecnologia e Casa.

Entre 13h-14h, horário de Brasília, do dia 12 de julho foi registrado o período de compras mais movimento deste Prime Day em todo o mundo.

Os produtos mais vendidos globalmente foram Apple Watch Series 7; câmeras de segurança; produtos para cozinha das marcas Le Creuset e Hamilton Beach; acessórios e itens de vestuário da Levi's; suplementos alimentares como colágeno e whey protein; fraldas e lenços umedecidos para bebês de marcas como Pampers; brinquedos; produtos de beleza; produtos de limpeza automotiva; e itens de pet shop.

Os Dispositivos Amazon mais vendidos deste ano em todo o mundo foram Fire TV Stick e Echo Dot.

Pequenos negócios

Clientes apoiaram pequenas e médias empresas nas três semanas que antecederam o Prime Day, com mais de US$ 3 bilhões em vendas.

bilhões em vendas. Mais de 100 milhões de itens de pequenos negócios foram vendidos entre as três semanas anteriores ao Prime Day até o fim do evento.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

