Amazon Web Services, HERE Technologies e SiriusXM Connected Vehicle Services confermati come sponsor per il 2019 AutoMobility LA Hackathon focalizzato sui veicoli elettrici

Nel corso dei due giorni, ai partecipanti all'hackathon sarà chiesto di sviluppare il software e le architetture per sostenere un'infrastruttura per la ricarica elettrica per i veicoli elettrici e per gli spostamenti a lungo raggio, e per autocarri elettrici che viaggiano lungo i 2.092 chilometri della Interstate 5 dal Messico al Canada. Grazie all'uso dei dati della City of Los Angeles, della Connected Vehicle Reference Architecture (Architettura di Riferimento dei Veicoli Connessi - CVRA 2.0) di AWS, oltre ai dati di HERE Location Services e SiriusXM Connected Vehicle Services, ai partecipanti verrà chiesto di creare soluzioni che supportano quattro aree chiave:

Programmazione dei viaggi con ricarica smart, con pagamenti integrati

Prestazioni delle batterie, dati analitici e calcolo dell'autonomia tenendo conto del contesto e dello stile di guida

Migliorare l'esperienza all'interno del veicolo (ad esempio tecnologie vocali all'interno dei veicoli come Alexa Auto)

Uso del veicolo dei dati di posizione HERE e della guida con SiriusXM Connected Vehicle Services, dati sulla posizione sugli incidenti per creare modelli per ottimizzare l'uso e la sicurezza dei veicoli

"I veicoli sono spesso giudicati sulla base di 'quello che c'è sotto il cofano?' E ora che che aumenta sempre più il numero di veicoli elettrici, connessi e automatizzati, il concetto di 'quello che c'è sotto il cofano' si applica anche alle prestazioni dei sistemi di back-end dei veicoli," ha dichiarato Mithun Dhar, Direttore Generale, Sviluppatore rapporti in HERE Technologies. "Siamo davvero entusiasti di poter sostenere questa sfida mondiale in cui verranno usati i dati delle posizioni HERE e algoritmi avanzati per l'instradamento per pianificare e ottimizzare l'infrastruttura per i veicoli elettrici in uno dei rami più affollati delle interstatali americane. Questo hackaton dimostra il ruolo chiave che gli sviluppatori ricoprono nella trasformazione del settore auto e nel futuro della mobilità".

Lunedì 18 novembre i team avranno l'opportunità di presentare le proprie soluzioni agli esperti degli spazi auto e tecnologia. I vincitori saranno annunciati nel corso di AutoMobility LA martedì 19 novembre. I giudici dell'hackathon di questo anno comprendono:

John Jasper , Vice Presidente senior di Connected Vehicle Services presso SiriusXM

, Vice Presidente senior di Connected Vehicle Services presso SiriusXM Jay Kim , Assistente Direttore Generale presso il Dipartimento dei Trasporti di Los Angeles

, Assistente Direttore Generale presso il Dipartimento dei Trasporti di Nils Kunces , Senior Account Manager di Vendite Auto in HERE Technologies

, Senior Account Manager di Vendite Auto in HERE Technologies Dean Phillips , Leader Tecnico Mondiale per Auto e Produzione in AWS

, Leader Tecnico Mondiale per Auto e Produzione in AWS Chris Wenneman , Direttore di Alexa Auto in Amazon

"Le gare come gli hackathon non sono solo vitali per AutoMobility LA, per il futuro dei settori auto e tecnologie", ha dichiarato Terri Toennies, Presidente del LA Auto Show e di AutoMobility LA. "Mettiamo a disposizione dei partecipanti una piattaforma per sviluppare soluzioni che aiuteranno a migliorare sia l'esperienza globale della guida che l'infrastruttura dei veicoli elettrici, in un momento in cui gli acquisti di questi veicoli continuano ad aumentare rapidamente. In una fiera in cui il 38 percento dei veicoli che debuttano questo anno sono elettrici, sarà entusiasmante vedere quali soluzioni per i veicoli elettrici saranno create nell'AutoMobility LA."

Le registrazioni per il 2019 AutoMobility LA Hackathon sono aperte. Gli interessati a partecipare possono effettuare le registrazione a AutoMobilityLA.com/hackathon.

Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, per registrarsi per gli ingressi o per avere maggiori informazioni sull'hackathon, visitate AutoMobilityLA.com.

A seguire l'AutoMobility LA ci saranno i relatori del settore, gli annunci stampa, gli eventi di networking e i debutti dei veicoli da parte delle case automobilistiche mondiali, con la presentazione in fiera di circa 1.000 veicoli nel corso del 2019 LA Auto Show (22 novembre - 1 dicembre). I visitatori potranno anche vedere gli oltre 65 veicoli al loro debutto, provare le attivazioni, e seguire presentazioni oltre a poter fare dei test drive gratuiti offerti da case automobilistiche quali Acura, Audi, Fiat, Honda, Jaguar, Land Rover, Tesla e molte altre ancora. Per maggiori informazioni sul LA Auto Show, visitate LAAutoShow.com.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è la principale fiera annuale del settore auto dell'America settentrionale della stagione. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater LA New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, seguite il LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram ed effettuate l'iscrizione per ricevere gli avvisi su http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

