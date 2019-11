Amazon Web Services, HERE Technologies et SiriusXM Connected Vehicle Services ont été confirmés comme sponsors de l'AutoMobility LA Hackathon 2019 consacré aux véhicules électriques

« Le secteur automobile connaît une transformation totale qui a été rendue possible par les nouvelles technologies », explique Dean Phillips, leader technique à l'international pour l'automobile et la fabrication chez AWS. « Cette transformation requiert une main-d'œuvre que l'AutoMobility LA Hackathon contribue à développer et à motiver. »

Pendant deux jours, les participants au hackathon seront invités à mettre au point le logiciel et les architectures permettant de prendre en charge une infrastructure de recharge électrique pour des véhicules électriques et des camions électriques long-courrier pour un trajet de 2 092 kilomètres sur l'Interstate 5 qui relie le Mexique au Canada. Se fondant sur des données de la ville de Los Angeles, sur la Connected Vehicle Reference Architecture (CVRA 2.0) d'AWS, ainsi que sur des données de HERE Location Services et de SiriusXM Connected Vehicle Services, les participants devront créer des solutions qui prennent en charge quatre domaines principaux :

la planification d'itinéraire avec recharge intelligente, y compris des paiements intégrés

la performance des batteries, l'analytique et le calcul de l'autonomie en fonction du contexte géographique et du style de conduite

l'amélioration de l'expérience dans le véhicule (par exemple, technologie vocale à l'intérieur du véhicule comme Alexa Auto)

l'utilisation de données sur le véhicule et sur l'emplacement HERE et de données SiriusXM Connected Vehicle Services sur la conduite, l'emplacement et les accidents pour créer des modèles visant à maximiser l'utilisation et la sécurité du véhicule

« On juge souvent les véhicules en fonction de ce qu'ils ont sous le capot. Or, à l'heure où les véhicules sont de plus en plus souvent électriques, connectés et automatisés, ce qu'il y a sous le capot concerne également les performances des systèmes de gestion du véhicule », explique Mithun Dhar, directeur général des relations avec les développeurs chez HERE Technologies. « Nous sommes très heureux de soutenir ce concours bien concret où les données d'emplacement HERE et les algorithmes évolués d'itinéraire seront mobilisés pour planifier et optimiser l'infrastructure VE sur l'un des tronçons les plus fréquentés du système autoroutier américain. Ce hackathon confirme le rôle critique que jouent les développeurs dans la transformation du secteur automobile et l'avenir de la mobilité. »

Le lundi 18 novembre, les équipes auront la possibilité de présenter leurs solutions aux experts dans les espaces de l'automobile et de la technologie. Les lauréats seront annoncés à l'occasion d'AutoMobility LA le mardi 19 novembre. Cette année, le jury du hackathon est composé comme suit :

John Jasper , vice-président directeur des services des véhicules connectés chez SiriusXM

, vice-président directeur des services des véhicules connectés chez SiriusXM Jay Kim , directeur général adjoint au Los Angeles Department of Transportation

, directeur général adjoint au Los Angeles Department of Transportation Nils Kunces , responsable des grands comptes des ventes automobiles chez HERE Technologies

, responsable des grands comptes des ventes automobiles chez HERE Technologies Dean Phillips , leader technique à l'international pour l'automobile et la fabrication chez AWS

, leader technique à l'international pour l'automobile et la fabrication chez AWS Chris Wenneman , directeur d'Alexa Auto chez Amazon

« Des concours comme le hackathon ne sont pas seulement essentiels pour AutoMobility LA : ils le sont également pour les secteurs de l'automobile et de la technologie », explique Terri Toennies, président du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « Nous offrons aux participants une plateforme leur permettant de mettre au point des solutions qui contribueront à améliorer l'expérience globale de conduite et à renforcer l'infrastructure pour les VE, à l'heure où les ventes de ces véhicules continuent de s'accroître rapidement. Pour un salon où 38 pour cent des nouveaux véhicules sont électriques cette année, il sera intéressant de voir quelles solutions VE seront créées au AutoMobility LA. »

Les inscriptions au AutoMobility LA Hackathon 2019 sont d'ores et déjà ouvertes. Ceux qui souhaitent participer peuvent s'inscrire sur AutoMobilityLA.com/hackathon.

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA, pour obtenir des cartes d'accès ou en savoir davantage sur le hackathon, rendez-vous sur AutoMobilityLA.com.

Après AutoMobility LA et son cortège d'intervenants, d'annonces à la presse, d'événements de prise de contacts et de lancements de véhicules par des constructeurs automobiles mondiaux, près de 1 000 véhicules seront exposés pendant le LA Auto Show 2019 (du 22 novembre au 1er décembre). Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir plus de 65 nouveaux véhicules, des activations, des expositions et des essais gratuits proposés par des constructeurs automobiles comme Acura, Audi, Fiat, Honda, Jaguar, Land Rover, Tesla et bien d'autres encore. Pour de plus amples informations sur le LA Auto Show, rendez-vous sur LAAutoShow.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'Automobility LATM, premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater LA New Car Dealer Association et est géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook, ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook, ou Instagram.

