Amazon Web Services, HERE Technologies und SiriusXM Connected Vehicle Services Inc. sind Sponsoren des Hackathon der AutoMobility LATM 2019 der Los Angeles Auto Show

Smarte Lösungen für Planen, Modellieren und Maximieren des „elektrischen" Fahrerlebnisses im Fokus des Hackathon / Preise im Gesamtwert von 20.000 US$

LOS ANGELES, 5. November 2019 /PRNewswire/ -- Die Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) hat für den Hackathon der diesjährigen AutoMobility LATM die Sponsoren sowie das Thema und die Jury vorgestellt: Der Wettbewerb, der vom 17. bis 18. November 2019 im Los Angeles Convention Center stattfindet, wird von den Hauptsponsoren Amazon Web Services (AWS) und HERE Technologies präsentiert. SiriusXM Connected Vehicle Services Inc., eine Tochter der SiriusXM Holding Inc., ist Co-Sponsor. Im Fokus des 2019er Hackathon der AutoMobility LA steht die Optimierung der Infrastruktur für das elektrische Fahren. Dabei werden Preise im Gesamtwert von 20.000 US$ vergeben, der Sieger erhält einen Hauptpreis in Höhe von 10.000 US$.