Amazon Young Living recauda más de US$ 70.000 para proteger el Amazonas

LEHI, Utah, 10 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, el líder mundial en aceites esenciales, y The D. Gary Young, Young Living Foundation anunciaron hoy una donación de US$ 70.000 para combatir los incendios recientes en el Amazonas y apoyar los esfuerzos de reforestación.

La donación se destinará al Instituto de Conservación y Desarrollo Sostenible del Amazonas (IDESAM), con sede en Manaus, Estado de Amazonas, Brasil. La fundación escogió a IDESAM como beneficiario sobre la base de sus 15 años de experiencia en cambio climático, silvicultura, sostenibilidad, neutralidad de carbono y políticas de conservación. IDESAM utilizará una parte de los fondos para apoyar las necesidades inmediatas de extinción de incendios. La cantidad restante se utilizará para financiar los esfuerzos a largo plazo de reforestación de la selva tropical, empoderar a las comunidades y continuar la campaña para lograr cambios a fin de proteger esta área fundamental.

"Como socios cercanos a la naturaleza, no podíamos ignorar nuestra responsabilidad de intervenir y ayudar", dijo Jared Turner, presidente y director de operaciones de Young Living. "Estamos agradecidos por la comunidad mundial de miembros de Young Living que entienden la importancia de actuar como protectores del planeta y están dispuestos a unirse a nosotros para lograr un cambio. También agradezco el trabajo de IDESAM. Son una organización respetada y probada que confío sacará el máximo provecho de esta donación", señaló Turner.

Para obtener más información sobre el compromiso de Young Living con la protección de la tierra y el empoderamiento de las personas y comunidades desfavorecidas, visite el sitio YoungLiving.com/5x5.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales y ofrece la mejor calidad de productos con infusión de aceites disponibles. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en la industria, estableciendo el estándar con su compromiso de calidad Seed to Seal®, que incluye tres pilares fundamentales: aprovisionamiento, ciencia y estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y proporcionar productos puros y auténticos que sus miembros pueden utilizar y compartir en confianza con sus amigos y familiares. Los productos de Young Living -que provienen todos de granjas propiedad de empresas, granjas asociadas y proveedores certificados por Seed to Seal- no sólo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también ofrecen oportunidades para que más de seis millones de miembros en todo el mundo consigan encontrar una sensación de propósito y bienestar de vida completa, al alinear su trabajo con sus valores y sus pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga @HYPERLINK "http://instagram.com/youngliving"youngliving en Instagram, o denos un "Me gusta" en Facebook.

Contacto de prensa:

Para consultas de prensa, póngase en contacto con prinquiries@youngliving.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

FUENTE Young Living Essential Oils

Related Links

http://youngliving.com



SOURCE Young Living Essential Oils