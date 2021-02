AMC Networks y Shaftesbury llegan a una nueva asociación estratégica

La nueva asociación va a crear un crecimiento para la lista de contenido existente y futura de Shaftesbury para todos los géneros, creando más oportunidades de cara a los creadores canadienses frente y detrás de la cámara. La asociación también se basa en AMC Networks y en la relación de producción existente de Shaftesbury. Shaftesbury es el estudio que está detrás de algunos de los títulos más importantes de Acorn TV, incluyendo las 14 temporadas de Murdoch Mysteries. Además de Acorn TV, AMC Networks pone en marcha las marcas de entretenimiento AMC, SundanceTV, BBC America y los servicios de transmisión de rápido crecimiento AMC +, Shudder, Sundance Now y ALLBLK.

"Esta nueva asociación va a aventajarse de la amplia experiencia de AMC Networks y Shaftesbury para desplegar unas oportunidades de crecimiento importantes para el desarrollo, producción, distribución y alcance de nuestro contenido", explicó Christina Jennings, consejera delegada y presidenta de Shaftesbury. "Conseguir las historias de Canadá y el talento creativo del mercado internacional siempre ha sido la misión de Shaftesbury – esta relación nos va a proporcionar un gran avance".

"Christina cuenta con una compañía de producción de nivel mundial con un registro destacado y reputación para la creación de contenido de alta calidad que resuena en los mercados de todo el mundo", comentó Josh Sapan, director general y consejero delegado de AMC Networks. "Shaftesbury es un socio ideal para AMC Networks, al tiempo que ampliamos nuestro objetivo puesto en el contenido premium e IP para la distribución en nuestras propias plataformas, además de las terceras partes. Además, esta asociación va a proporcionar a AMC Networks capacidades mejoradas de nuestras producciones en Canadá".

ACERCA DE AMC NETWORKS

AMC Networks es una compañía global de entretenimiento conocida por su contenido popular y aclamada por la crítica. Su cartera de marcas incluye AMC, BBC AMERICA (operada por medio de una sociedad mixta con BBC Studios), IFC, SundanceTV, WE tv, IFC Films y una cifra de servicios de streaming de rápido crecimiento, incluyendo el paquete de transmisión AMC+ premium, Acorn TV, Shudder, Sundance Now y ALLBLK (denominado anteriormente "UMC"). AMC Studios, el estudio interno de la compañía, operación de traducción y distribución de la compañía, está detrás de las premiadas series y franquicias propias, incluyendo The Walking Dead, la serie con mejor clasificación en la historia del cable. La compañía pone en marcha también AMC Networks International, sus negocios de programación internacionales, además de Levity Entertainment Group, sus servicios de producción y negocios de comedia.

ACERCA DE SHAFTESBURY

Shaftesbury es un creador y productor de prestigio de contenido original de television, cine y digital. La gama actual de Shaftesbury incluye 2 temporadas del éxito Departure for Global/Corus Entertainment, Peacock y NBC Universal, 14 temporadas de la favorita de los aficionados Murdoch Mysteries para CBC, Acorn TV y UKTV, 4 temporadas del drama de detectives Frankie Drake Mysteries para CBC y UKTV, 4 temporadas de la serie de horror aclamada por la crítica Slasher con la cuarta temporada producida para su lanzamiento en Shudder, tres temporadas de Hudson & Rex para Citytv/Rogers Sports & Media, Dead Still para RTÉ, Acorn TV, y Citytv/Rogers Sports & Media, y The Sounds para CBC, Acorn TV, y Sky NZ. www.shaftesbury.ca

