Amélioration de la collaboration avec les sous-traitants, amélioration de la gestion des demandes de modification et nouveaux renseignements sur les risques connexes aux projets dans la révision des innovations d'InEight

InEight améliore les capacités de sa plateforme ouverte et intégrée de solutions de gestion de projet avec une gamme de fonctionnalités de gestion des sous-traitants, une gestion améliorée des demandes de modification et des processus d'évaluation des risques éclairés.

SCOTTSDALE, Arizona, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- InEight Inc., un leader mondial dans les logiciels de gestion de projets de construction, a révélé aujourd'hui son programme le plus récent d' innovations logicielles. Les améliorations apportées dans le cadre de cette étape, permettent une collaboration accrue en temps réel avec les sous-traitants, donnent aux entrepreneurs et aux propriétaires une meilleure maîtrise des demandes de modification, permettent de mieux comprendre les menaces liées aux coûts et aux échéanciers et offrent des opportunités grâce à l'intégration afin d'optimiser l'exécution efficace des projets.

« À mesure que l'industrie relève les défis qui consistent à répondre à la demande sans cesse croissante de nouvelles constructions, InEight demeure déterminée à offrir une technologie novatrice qui permet aux organisations de se développer et d'élargir leurs activités grâce à des solutions plus efficaces et moins risquées, une planification ajustée et une plus grande efficacité d'exécution. Ces dernières mises à jour de la plateforme donnent aux propriétaires et aux entrepreneurs les outils dont ils ont besoin pour surmonter les défis urgents, comme la pénurie de main-d'œuvre, les mettant en position d'accroître la capacité de réalisation des projets sans augmenter le personnel expérimenté nécessaire », a déclaré Brad Barth, Directeur de la production chez InEight.

Dans le cadre de ces innovations, InEight a étendu ses feuilles de temps numériques aux sous-traitants, qui renferment maintenant des informations capitales. En outre, une fonctionnalité de comparaison de dessins est nouvellement disponible, ce qui facilite l'identification des modifications entre les révisions qui pourraient enclencher un processus de DDR.

Les nouvelles fonctionnalités de gestion des sous-traitants pour une collaboration en temps réel permettent aux équipes de terrain :

d'affecter les sous-traitants aux codes de la structure de répartition du travail (SRT) afin qu'ils puissent faire le suivi de leurs propres plans quotidiens ;

de permettre aux sous-traitants de signaler les heures quotidiennes, l'avancement des travaux, les notes et les problèmes directement à l'entrepreneur général, ce qui élimine la saisie de données redondantes ;

de produire des rapports quotidiens complets pour répondre aux exigences de la direction et des mandataires.

Pour améliorer la gestion des demandes de modification, le processus connecté d'InEight améliore la visibilité à chaque étape, permettant aux équipes de projet :

d'identifier rapidement les modifications importantes et les domaines d'intérêt en comparant les dessins avec les versions précédentes ;

de réagir aux problèmes sur le terrain et créer des demandes d'information (DDR) immédiates avec la fonctionnalité mobile ;

de réduire le travail en double et accélérer les délais d'approbation des demandes de modification en établissant efficacement la tarification des demandes de modification qui sont appuyées par une piste de vérification complète des problèmes inclus dans la modification.

Enfin, de nouvelles capacités dans le domaine de la gestion des risques :

pour unifier les pratiques en matière de planification et de gestion des risques grâce à l'identification et à la cartographie des risques intégrées directement à votre plan ;

pour tirer parti de meilleurs renseignements en recueillant des commentaires sur le plan ;

pour mener des évaluations quantitatives à partir d'un bassin de consensus et d'éliminer les estimations traditionnelles en trois points.

Pour en savoir plus sur les dernières innovations d'InEight, consultez le site internet : https://ineight.com/innovations

À propos d'InEight

InEight fournit des logiciels de gestion de projet testés sur le terrain pour les mandataires, les entrepreneurs, les ingénieurs et les architectes qui construisent le monde qui nous entoure. Plus de 575 000 utilisateurs et plus de 850 clients dans le monde font confiance à InEight pour obtenir des informations en temps réel qui les aident à gérer les risques ainsi qu'à respecter les délais des projets et les limites budgétaires tout au long du cycle de vie.

De la planification à la conception, du devis à la programmation, et de l'exécution sur le terrain au chiffre d'affaires, InEight a mené des projets à hauteur de plus de mille milliards de dollars à l'échelle mondiale dans le domaine des infrastructures, du secteur public, de l'énergie et de l'électricité, du pétrole, du gaz et des produits chimiques, de l'exploitation minière et commerciale. Pour en savoir plus, suivez InEight sur LinkedIn ou consultez le site internet InEight.com .

