Améliorer les performances numériques des entreprises en Europe grâce à l'automatisation low-code et aux partenaires de services

Le programme de partenariat d'Appian permet aux utilisateurs enregistrés d'accéder à une gamme étendue de capacités et d'améliorations continues de la Plateforme Low-Code Appian. En outre, les partenaires et les clients d'Appian bénéficient des avantages suivants :

Un accès gratuit à l'environnement Appian Community Edition .

La possibilité d'obtenir des certifications Appian par rôle et de gagner des badges Appian Pro.

Les parcours d'apprentissage personnalisés d'Appian avec des cours en présentiel et en ligne pour différents rôles

Reshma Nuggehally, directeur général d'Accenture, responsable BPM et LCNC, déclare : « En mettant l'accent sur la transformation condensée, notre capacité à soutenir la transformation de bout en bout grâce à l'expertise de secteur et technologique, l'innovation et la gestion des fournisseurs devient stratégique pour la mise à l'échelle des clients sur la plateforme Appian. »

« Nos relations avec nos partenaires stratégiques mondiaux sont très solides », a déclaré Marc Wilson, chef de la direction partenaire pour Appian. « Les partenaires d'Appian sont investis sur le long terme, ce qui signifie que nos clients communs bénéficient d'une innovation continue à la fois dans le produit lui-même et dans les façons de le fournir pour répondre au mieux à leurs besoins »

Récemment, Appian a demandé à IDC de rédiger un IDC InfoBrief, qui examine le rôle des partenaires de services dans la transformation numérique des entreprises grâce à l'automatisation low-code. L'IDC InfoBrief, "How Low-Code Automation and Partner Services Are Accelerating Digital Business Outcomes in Europe," (IDC #EUR148200421, March 2022) est basé sur des entretiens approfondis avec Accenture et PwC afin d'explorer les raisons pour lesquelles les clients travaillent avec eux et Appian pour faire face aux défis et opportunités. L'IDC InfoBrief présente également des études de cas et des résultats de la transformation d'entreprise menée par des partenaires à l'aide dela Plateforme Low-Code Appian..

« Le low-code simplifie et accélère la création d'applications, mais la véritable transformation au niveau de l'entreprise est complexe », explique John O'Brien chez IDC. « Les organisations ont besoin d'une aide expérimentée pour relier tous les éléments tels que la stratégie, les compétences, la rationalisation du portefeuille informatique et la création de centres de compétences qui apporteront une valeur maximale à long terme à l'entreprise. »

Téléchargez l'intégralité de l'IDC InfoBrief C pour voir comment le low-code et les partenaires d'Appian aident les organisations en Europe à se transformer à la vitesse du numérique.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée du changement. Nous accélérons les activités de nos clients en découvrant, élaborant et automatisant leurs processus les plus importants. La plateforme Appian Low-Code combine les capacités clés nécessaires pour accélérer le travail, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme Low-Code unifiée. Appian est une plateforme ouverte, au niveau de l'entreprise, à laquelle les leaders du secteur font confiance. Pour plus d'informations, visitez appian.com

Suivre/ Contacter Appian : Twitter, LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1861341/IDC_InfoBrief.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian