Améliorez votre productivité grâce à Work Shift Calendar (Shifter) sur AppGallery Today

Disponible dans plus de 30 langues, Work Shift Calendar (Shifter) offre un large éventail de fonctionnalités utiles pour aider les utilisateurs à maîtriser leurs tâches. Par exemple, l'application permet aux utilisateurs de configurer leur calendrier de travail dans les moindres détails, y compris l'option d'inclure le temps de travail et de repos fractionné ainsi que de détailler les différentes actions requises au début ou à la fin de chaque quart de travail. Les utilisateurs peuvent également régler une alarme unique pour les différents quarts de travail afin de les aider à identifier rapidement le prochain quart de travail sans même regarder leur appareil.

LRHSoft s'engage pleinement à fournir la meilleure assistance aux travailleurs postés et cela se reflète dans la multitude de fonctions pratiques pour la qualité de vie disponibles sur Work Shift Calendar (Shifter). L'application permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de chaque quart de travail du calendrier grâce à des options telles que la couleur de fond ainsi que la couleur et la taille du texte pour aider les utilisateurs à suivre facilement leur planning d'un seul coup d'œil. En outre, il existe même un paramètre de revenu où les utilisateurs peuvent entrer leur salaire et leurs heures de travail pour calculer le montant de leur revenu et planifier en conséquence leurs objectifs de revenu.

Le téléchargement de Work Shift Calendar (Shifter) est gratuit pour tous les utilisateurs, mais LRHSoft comprend que les utilisateurs ont des besoins divers et que les utilisateurs intensifs ont besoin de plus de fonctionnalités que les autres. C'est pourquoi l'application est fournie avec une option premium que les utilisateurs peuvent acheter dans l'application. Cette version pro offre beaucoup plus de possibilités de personnalisation et de capacités, notamment l'option de partage de format PDF, la duplication des équipes, la numérotation des semaines, la possibilité d'ajouter une image, et bien plus encore.

AppGallery : HMS Core pour améliorer l'expérience des développeurs

Pour offrir aux utilisateurs avancés la possibilité d'acheter la version premium, les développeurs de LRHSoft ont collaboré étroitement avec Huawei pour intégrer le kit d'achat In-App du noyau Huawei Mobile Services (HMS) Core, un ensemble d'appareils ouverts et de fonctionnalités cloud conçu pour permettre l'innovation des applications. Avec le kit d'achat HUAWEI In-App, les utilisateurs peuvent acheter les fonctionnalités Pro en toute sécurité et sans effort, d'un seul coup ou deux.

L'intégration avec le kit s'est avérée plus qu'utile pour LRHSoft également. Depuis la mise en place du kit, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de l'application a augmenté de 1 600 % pour atteindre plus de 570 000 en quelques semaines sur AppGallery. De plus, l'ensemble du processus d'intégration s'est déroulé sans heurts grâce au soutien rapide de Huawei qui a aidé LRHSoft à résoudre ses problèmes techniques sans perturber ses services.

« Nous sommes ravis d'être à bord d'AppGallery et d'offrir le Work Shift Calendar (Shifter) à des millions d'utilisateurs de Huawei », a déclaré María Spreáfico, directrice du marketing chez LRHSoft. « Le processus d'adhésion à AppGallery et d'intégration du kit d'achat In-App de HUAWEI n'a été rien de moins que satisfaisant. Le dévouement de l'équipe à notre succès est quelque chose que les développeurs n'ont pas l'habitude d'expérimenter, et cela nous rassure beaucoup. »

Work Shift Calendar (Shifter) est disponible en téléchargement gratuit via AppGallery à l'adresse https://appgallery.huawei.com/#/app/C101666933 .

Pour plus d'informations, veuillez consulter le forum des développeurs Huawei à l'adresse https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub .

À propos d'AppGallery - L'une des trois premières places de marché mondiales pour les applications

AppGallery est un écosystème intelligent et innovant qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Notre noyau HMS Core unique permet d'intégrer des applications sur différents appareils, ce qui offre plus de commodité et une expérience plus fluide, et cela fait partie de notre stratégie plus large « 1+8+N » chez Huawei.

Notre vision est de faire de l'AppGallery une plateforme de distribution d'applications ouverte, innovante et accessible aux consommateurs, tout en protégeant strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente. AppGallery est l'une des trois premières places de marché mondiales pour les applications. Elle propose une grande variété d'applications locales et internationales dans 18 catégories, notamment la navigation et les transports, les actualités, les réseaux sociaux, etc. AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 530 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Huawei s'est associé à 2,3 millions de développeurs dans le monde entier, et le nombre total de téléchargements sur AppGallery a atteint 384,4 milliards de fois en 2020.

À propos de HMS Core - Les éléments constitutifs d'un écosystème complet permettant le développement d'applications

HMS Core offre un riche éventail de dispositifs ouverts et de capacités de cloud computing, qui facilitent un développement efficace, une croissance rapide et une monétisation souple. Cela permet aux développeurs mondiaux de poursuivre des innovations révolutionnaires, d'offrir des expériences utilisateur de niveau supérieur et de rendre les contenus et services de qualité largement accessibles.

