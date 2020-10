America Ferrera, Eva Longoria y She Se Puede lanzan una gira para el empoderamiento del voto nacional para las elecciones de 2020

LOS ÁNGELES, 19 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- She Se Puede, es una comunidad digital de estilo de vida y plataforma de medios que inspira, reafirma e informa a las latinas sobre distintas maneras de usar nuestro poder para transformar nuestras vidas, familias y futuros, anuncia una gira virtual nacional desde el 19 al 23 de octubre llamada "Latinas Make a Difference Tour". El equipo saldrá a una gira virtual por una semana para la celebración del empoderamiento de las latinas, en la que presentarán a un grupo diverso de latinas de alto calibre para hablar sobre diferentes temas en este histórico año de cambio: las elecciones presidenciales, salud y bienestar, finanzas, carrera, inmigración y mucho más.

La gira tendrá dos eventos nacionales y paradas locales a modo virtual en Arizona, Florida y Carolina del Norte. Presentarán a poderosas latinas que están mejorando sus comunidades e inspirando a todas las latinas a utilizar su poder, sus voces y su voto, todo esto mientras se destaca la cultura y el espíritu de cada comunidad. Las fundadoras de She Se Puede compartirán paneles con líderes locales, un evento de apertura nacional y "Horas de Poder" diarias para fomentar la inspiración y ayudar a las latinas a aprovechar sus fuerzas en diversos temas que van desde el bienestar hasta las finanzas y el voto. Habrá celebridades invitadas a lo largo de la semana, entre las que se encuentran Ingrid Hoffman, Rocsi Díaz, Rosario Dawson, Kate del Castillo y Stephanie Beatriz.

"Las latinas tenemos poder. Y cuando ejercemos ese poder al votar, nuestras voces marcan una diferencia significativa en nuestro país", afirmó America Ferrera, actriz, activista, productora, directora y cofundadora de She Se Puede. "Las latinas ya están liderando el camino en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestro país. Esta gira destacará las increíbles contribuciones que las latinas hacen a diario e inspirará a las latinas de todo el país a hacerse presentes en estas elecciones con toda la fuerza de nuestro potencial".

"Si bien es más complejo dadas las circunstancias, ir a votar nunca antes ha sido tan importante como este año", manifestó Eva Longoria, activista, actriz, productora, directora y cofundadora de She Se Puede. "Si las latinas y nuestros votos no tuvieran el poder de tener un impacto significativo, nadie estaría trabajando tan duro para asegurarse de que no podamos votar. Cuando votamos y nos incluyen en el conteo, podemos producir el cambio que necesitamos con tanta urgencia en todos los niveles de nuestra sociedad".

She Se Puede se lanzó en agosto y es una de las comunidades digitales de más rápido crecimiento creada por y para latinas. La iniciativa sin fines de lucro y sin afiliación política fue fundada por líderes en el mundo de la organización, la política y el entretenimiento: Alex Martínez Kondracke, America Ferrera, Carmen Pérez, Christy Haubegger, Elsa Collins, Eva Longoria, Jess Morales Rocketto, Mónica Ramírez, Olga Segura y Stephanie Valencia.

"La participación de votantes latinas es de entre un 14 y un 20 por ciento menor que la de mujeres afroamericanas o caucásicas. Esto no es una advertencia, es una oportunidad para que las latinas mostremos nuestra determinación electoral e impulsemos nuestra participación en cada estado en 2020 al ir a votar", afirmó Stephanie Valencia, cofundadora de She Se Puede y presidenta de Equis Labs y Equis Research.

"Durante demasiado tiempo, las latinas hemos sido tratadas como un conglomerado monolítico, con condescendencia de parte de los partidos políticos, que solo nos tienen en cuenta los días previos a una elección, cuando recuerdan que necesitan nuestros votos. Nuestra gira no solo busca señalar la manera en que nuestras experiencias individuales y nuestras diferencias nos hacen más fuertes, sino que nuestras voces y votos son importantes cada día del año", señaló Jess Morales Rocketto, cofundadora de She Se Puede, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y cofundadora de Supermajority.

