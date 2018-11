America's Promise Alliance lanza campaña 'Every School Healthy' para impulsar el movimiento para crear escuelas saludables en todo el país

WASHINGTON, 15 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- America's Promise Alliance, la mayor red de los Estados Unidos dedicada a mejorar las vidas de niños y jóvenes, hoy anunció el lanzamiento de la campaña 'Every School Healthy' para crear escuelas seguras y saludables donde las personas jóvenes puedan prosperar.

Impulsada por la creencia de que cada estudiante merece una escuela saludable que avance su educación y promueva la salud social, emocional, físico y mental, la campaña está invirtiendo $1.8 millones en seis comunidades para acelerar el progreso de soluciones innovadoras que creen ambientes de aprendizaje donde los estudiantes puedan prosperar. En el contexto del mayor activismo estudiantil donde los estudiantes expresan su opinión sobre los retos a que se enfrentan, la campaña ayudará a acelerar los esfuerzos sobre el terreno para apoyar las necesidades emocionales y sociales de la juventud. No satisfacer las necesidades sociales y emocionales de la juventud ha emergido como un obstáculo identificable al éxito académico.

Para crear concienciación y despertar la acción, Every School Healthy también obtendrá la participación de organizaciones asociadas e individuos para que cuenten las historias de las escuelas y comunidades que trabajan para crear escuelas saludables. La campaña no solo resaltará los éxitos y soluciones colaborativos, sino que amplificará las voces de las personas jóvenes que trabajan dentro de sus escuelas y comunidades para transformarlas en espacios donde los jóvenes puedan verdaderamente prosperar. A través de estos esfuerzos, la campaña proveerá puntos de prueba y la motivación para inspirar a más personas a tomar medidas para crear escuelas saludables en su comunidad.

"La investigación es inmensa sobre la conexión entre la salud, la educación y el desarrollo juvenil", dijo John Gomperts, presidente y CEO de America's Promise Alliance. "Al prestar suma atención al bienestar social y emocional de los estudiantes además de su bienestar físico, las escuelas obtendrán los mejores resultados educativos que ellas busquen y prepararán a los estudiantes a llevar vidas más largas y más gratificantes".

Un momento crítico para el éxito estudiantil

A medida que una nueva investigación resalta las dificultades expansivas que muchas personas jóvenes experimentan y la mayor urgencia de apoyar su desarrollo de salud, la campaña llega en un momento decisivo. Los resultados clave de esta investigación incluyen:

La juventud de color corre un mayor riesgo de resultados deficientes de salud debido a la falta de acceso a apoyos sociales, oportunidades y experiencias necesarios para un desarrollo saludable, según un informe ( Barriers to Wellness por The Center for Promise, el instituto de investigación de America's Promise.

Los estudiantes cada vez más están absorbiendo el estrés y la ansiedad experimentados por los maestros, por lo que se exige mayor desarrollo profesional y apoyo para evitar el efecto dominó que impacta a los estudiantes, según un informe reciente ( Creating Policies to Support Healthy Schools por Child Trends, una organización de investigación sin fines de lucro y socio de America's Promise.

"Cada niño merece estar en una escuela que promueva su bienestar y le permita estar lo mejor posible", dijo Jennifer M. Ng'andu, directora gerente interina -programa en la Robert Wood Johnson Foundation. "Tristemente, esta no es la realidad para muchos niños en los Estados Unidos. Todos tenemos un papel que desempeñar -desde familias y empresas hasta incluso los jóvenes- para crear escuelas solidarias que permitan a cada niño crecer, prosperar y afrontar los desafíos del mundo a su alrededor".

Soluciones solidarias innovadoras al nivel de la comunidad

Comunidades a lo largo y ancho del país ya lideran los esfuerzos sobre el terreno para convertir sus escuelas en lugares donde los jóvenes puedan prosperar. Every School Healthy apoyará a varias de estas comunidades, financiando el trabajo de aceleración en seis comunidades (en cinco estados) que ya participan en esfuerzos de múltiples sectores para crear escuelas saludables. Cada lugar de aceleración representa lo que es posible cuando organizaciones y escuelas se unen para colaborar para afrontar los desafíos que dificultan la creación de escuelas saludables. Estas seis ciudades fueron elegidas a través de un proceso competitivo entre un grupo que incluyó más de 145 comunidades de 20 estados del país, e incluyen:

Adelante Mujeres ( Forest Grove , Oregón)— Adelante Mujeres ofrece educación holística y oportunidades de empoderamiento a mujeres latinas de bajos ingresos y sus familias para asegurar la plena participación y liderazgo activo en la comunidad. Uno de sus programas clave es el Chicas Youth Development Program, que da a chicas de tercer a 12 grado la oportunidad para participar en sesiones semanales después de la escuela que desarrollan su potencial para ser líderes, crean una fuerte identidad cultural, y promueven estilos de vida saludables y el éxito académico. Realizan estos programas asociándose con escuelas públicas locales y trabajando con más de 500 familias locales cada año.

Alive and Well Communities ( St. Louis, Missouri )— Alive and Well Communities es una organización sin fines de lucro enfocada en activar comunidades para abordar el trauma experimentado por residentes y desarrollar vías a la recuperación, al bienestar y a la equidad. Creen que los impactos del trauma impiden a las escuelas ser un entorno que apoye la salud y el bienestar tanto para los estudiantes como los maestros. El trabajo de Alive and Well Communities es dirigido por miembros comunitarios y se esfuerza por promover prácticas informadas por trauma a nivel institucional, comunitario y nacional.

Better Together Central Oregon ( Condado Crook , Oregón)— Better Together Central Oregon y seis organizaciones comunitarias clave se están asociando con el Distrito Escolar del Condado de Crook en un esfuerzo integral para crear estudiantes y profesores más saludables y crear una "Cultura de Atención" en escuelas en toda la comunidad. En esencia, el modelo incluye el desarrollo escolar en su totalidad a través de la participación de personal en prácticas informadas por trauma, una mayor capacidad en las escuelas para apoyar la salud mental, y la amplificación de la voz juvenil y comunitaria en un movimiento para eliminar el estigma de las enfermedades mentales y aumentar interacciones positivas entre estudiantes y los adultos con quienes se encuentren en las escuelas.

FIT2gether (Condado de Cherokee, Carolina del Sur )— El Distrito Escolar del Condado de Cherokee ha lanzado FIT2gether, una iniciativa centrada en el alumno diseñada para catalizar una cultura de salud a través del empoderamiento y de la acción colectiva. FIT2gether tiene tres componentes, cada uno de los cuales se enfoca en una población diferente: FIT2Learn (estudiantes), FIT2Serve (personal), and FIT2Prosper (comunidad). Con equipos dirigidos por estudiantes en cada escuela en el distrito, las personas jóvenes identificarán obstáculos a la salud y al bienestar y diseñarán soluciones para crear ambientes escolares y comunidades más saludables para todo el mundo.

Partnership for Child Health ( Jacksonville, Florida )— Partnership for Child Health trabaja con las escuelas y la comunidad más amplia en Health Zone 1, conocida como el núcleo urbano (Urban Core) de Jacksonville , para integrar enfoques informados por trauma y basados en derechos infantiles para la salud del niño en su totalidad. Este esfuerzo se integrará a iniciativas existentes diseñadas para mejorar la salud y el bienestar de los alumnos en Health Zone 1, que incluye el Wolfson Children's School Based Health Center y el programa Full Service School.

Staten Island Partnership for Community Wellness ( Staten Island , Nueva York )— S taten Island Partnership for Community Wellness se está asociando con las escuelas y socios comunitarios de North Shore para empoderar a las personas jóvenes, padres y maestros para promover escuelas saludables. El enfoque pone a las personas jóvenes al frente, alentándoles a identificar disparidades de salud en las escuelas y la comunidad, desarrollar recomendaciones específicas del sitio, y forjar el cambio positivo a través del auténtico diálogo y asociaciones sólidas.

America's Promise Alliance es la principal campaña 'Every School Healthy' en asociación con ChildObesity180, Communities In Schools, FoodCorps, National Association of Community Health Centers, y Turnaround for Children. La campaña Every School Healthy es parte de Together for Healthy and Successful Schools, una iniciativa colaborativa que trabaja para promover la visión de que todas las escuelas apoyen la educación y salud. Together for Healthy and Successful Schools está formado por America's Promise Alliance, Child Trends, y Healthy Equity Works en la Universidad de Washington en St. Louis, y es financiado por la Robert Wood Johnson Foundation.

Para obtener más información sobre Every School Healthy, visite nuestro sitio web en EverySchoolHealthy.org .

