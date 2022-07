Americable kiest voor Enghouse Networks en Broadpeak om televisie naar het Amerikaanse leger in Japan te streamen

De volledig beheerde oplossing biedt een uitstekende videostream

MARKHAM, OP en NEW YORK, 21 juli 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van IPTV-SaaS-platformoplossingen, en Broadpeak®, een belangrijk wereldwijd bedrijf voor videostreaming, zijn door Americable International, Inc. geselecteerd om een service van wereldklasse voor videostreaming te leveren aan het Amerikaanse militaire personeel in Japan.

Americable richt zich op het verbeteren van de levens van Amerikaanse militairen in het buitenland door de beste televisieprogrammering in de hoogste kwaliteit te leveren. Het bedrijf biedt ook de snelste en meest betrouwbare internetverbindingen tegen betaalbare prijzen.

Americable past op dit moment een adaptieve oplossing uit Enghouse en Broadpeak aan om hun gebruikers een hoogwaardige service te bieden op een breed scala aan apparaten, waaronder Fire TV en AndroidTV™.

"We zijn toegewijd aan het leveren van service van wereldklasse in het buitenland," aldus Kathy Ragusa, CEO van Americable. Om dit te bereiken hebben we toekomstbestendige streaming-oplossingen van Enghouse en Broadpeak om onze service te laten groeien. De expertise van Broadpeak op het gebied van videolevering en de hoogwaardige gebruikerservaring van Enghouse maken onze samenwerking in staat om onze dienst voor videostreaming aan kop in de sector te brengen."

Americable maakt gebruik van de peakVU TV video streaming service van Broadpeak, die gebruik maakt van zijn software-gebaseerde video-oorsprong, video-packaging en CDN, samen met meer dan 10 jaar aan IP adaptive bitrate delivery-ervaring. De oplossing maakt de levering van live, catch-up TV, NPVR, en VOD Amerikaanse content, evenals de lokale Japanse inhoud aan Americable Stream-abonnees mogelijk. Ze gebruiken het innovatieve EspialTV-platform van Enghouse, dat een multi-tenant, cloud-gebaseerde oplossing biedt om de TV-service en de klantenoplossingen voor mobiele, retail STB's te beheren en te bedienen (bijv. FireTV, AppleTV) en beheerde STB's.

"Americable biedt een belangrijke service voor Amerikaanse militair personeel in het buitenland, en we zijn vereerd dat ze Enghouse Networks, EspialTV, hebben geselecteerd om ze te helpen een boeiende televisieservice aan te bieden," aldus Mick McCluskey, Vice President, Product Management, Enghouse Networks. "We hebben een ongeëvenaarde staat van dienst als het gaat om het leveren van uitstekende tv-ervaringen voor particuliere en bulk-/commerciële klanten, die van pas komt bij deze implementatie."

"We zijn verheugd om samen te werken met Americable en Enghouse om de televisiekwaliteit voor Americable Stream-abonnees te verbeteren," aldus Mario Rainville, Vice-President, Sales, Broadpeak Noord-Amerika. "De toekomstbestendige oplossingen van Broadpeak, waaronder geavanceerde monitoring- en gebruiksdata-tools, zullen bijdragen aan het cacheren van content die de grootste waarde heeft voor de consument, in het bijzonder terwijl ze ver van huis zijn."

Omdat de oplossingen van Broadpeak volledig zijn geïntegreerd met Enghouse EspialTV en worden ingezet met meerdere operators, was Americable in staat om de oplossing snel en zonder risico in te zetten.

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is een toonaangevende wereldwijde leverancier van telecommunicatietechnologie en oplossingen. Onze inzet is om oplossingen te leveren die digitale transformatie mogelijk maken en een verbonden, wereldwijde gemeenschap op te bouwen. Van edge tot cloud, maken onze toepassingen de volgende generatie communicatie- en mediabedrijven, defensie, openbare veiligheidsagentschappen en nutsbedrijven op een betrouwbare manier in staat om de complexiteit van het netwerk te plannen, te ontwerpen, te bouwen, te bewaken, te beschermen en te vereenvoudigen, in een leverancierskarakter 5G, IoT, Cloud, AI, NFV en SDN-ecosysteem. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat de netwerkinfrastructuur, bedrijfsondersteunende systemen (BSS), Operations Support Systems (OSS) en oplossingen voor digitale transformatie. Ga voor meer informatie naar www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks is een eenheid van Enghouse Systems Ltd. van Markham, Ontario.

Over Broadpeak

Broadpeak ontwerpt en produceert video-leveringscomponenten voor contentproviders en netwerkdienstverleners die IPTV, kabel, satelliet, OTT en mobiele diensten gebruiken. Broadpeak's portfolio van oplossingen en technologieën biedt de mogelijkheid om films, televisieprogrammering en andere content te leveren via beheerde netwerken en het internet om ze te bekijken op elk type apparaat. De systemen en diensten van het bedrijf helpen operators om hun marktaandeel te vergroten en de loyaliteit van de abonnee te verbeteren met een superieure kwaliteit van ervaring. Broadpeak ondersteunt al zijn klanten over de hele wereld, van eenvoudige installaties tot grote leveringssystemen die een capaciteit van enkele miljoen gelijktijdige stromen bereiken. Broadpeak is gevestigd in Cesson Sevigne, Frankrijk.

