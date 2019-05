American Honda anuncia los resultados de las ventas en abril

Las ventas de Honda siguen siendo una demostración de extraordinario equilibrio gracias al sólido desempeño de automóviles y camiones. El Civic se mantuvo como líder de los automóviles de pasajeros en el sector, al tiempo que los camiones volvían a reportar ganancias y la "Mejor marca de SUV" de Estados Unidos se reforzaba con el completamente nuevo Passport. Las ventas del Civic continuaron inalterables con 28,436 unidades vendidas en abril, una ganancia de 0.1% para la marca de automóviles líder del sector.

Las ventas del Passport alcanzaron un total de 2,907 vehículos a medida que la nueva campaña de marketing contribuye a que cobre impulso el SUV más novedoso de Honda.

Las ventas de vehículos electrificados registraron otro mes superior a las 5,000 unidades, encabezadas por el Honda Insight, el Accord Hybrid y el Clarity Plug-in Hybrid.