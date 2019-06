American Honda restaura una camioneta Chevy

Para preparar la camioneta especial para su debut en la celebración del 60 aniversario de AHM el 11 de junio, se le dio una ligera restauración mecánica más una nueva pintura blanca con especificación de fábrica y gráficos pintados a mano como los originales. Dos motocicletas antiguas, una Honda 50 y una CB160, como las que se llevaron originalmente en las camionetas, están colocadas en la cama de la camioneta. El paquete completo se exhibe actualmente en el vestíbulo de la sede de American Honda en Torrance, California.

Entre los planes para la exhibición al público están el SEMA Show de 2019 y otros eventos en distintos lugares del país, así como reuniones de vehículos clásicos en el Sur de California. Por último, la camioneta llegará al Salón de la Colección de American Honda en Torrance, donde se presentará frente a una réplica de la oficina original de la compañía en Los Ángeles.

Especificaciones básicas de la camioneta de entregas:

Chasis de media tonelada

Cama de 8 pies

8 pies Motor V8 de 283 pulgadas cúbicas

160 HP

Transmisión manual de 3 velocidades

Carga preciosa

También se obtuvo la carga de la camioneta —en este caso dos importantes motocicletas de los días iniciales—, ayudando a recrear como se veía el paquete cuando los vendedores viajaban por el estado para apoyar a sus concesionarios.

Una Honda 50 roja de 1965, conocida en otras partes del mundo como la Super Cub, ocupa el lado izquierdo de la cama de la camioneta. El primer gran éxito entre las motocicletas Honda vendidas en los Estados Unidos, las "Nifty Thrifty Honda 50" (Estupendas y Económicas Honda 50), como se anunciaban, puso a Honda en el mapa en los Estados Unidos a principios de la década de 1960, y, de hecho, en todo el mundo.

Fáciles de manejar casi para cualquiera, la Honda 50 se convirtió en un éxito sorpresivo, inmortalizada en la campaña de marketing "You meet the nicest people on a Honda" (Usted conoce a la gente más agradable en un Honda). Este modelo de 1965 corre y se maneja perfectamente y está listo para otros 60 años de disfrute.

Especificaciones básicas de la Honda 50:

Chasis de monocasco de acero prensado y de viga baja

Motor de varilla de empuje de un cilindro de 49 cc

Transmisión semiautomática de 3 velocidades con embrague centrífugo

También comparte la cama de la camioneta Chevy una Honda CB160 original de 1965, una de las primeras motos deportivas de desplazamiento pequeño de Honda. La pequeña CB fue un gran éxito para American Honda, siguiendo los pasos de la mayor CB77 "Super Hawk" al alejarse de un monocasco de acero estampado para favorecer un chasis de acero tubular.

La revista Cycle World le dio a la nueva moto el apodo de "baby Super Hawk" (bebé Super Halcón) en aquel momento. Fue popular con jóvenes motociclistas que pasaban de la Honda 50 o 90 y que querían algo que pareciera una motocicleta de verdad. Este modelo de 1965 fue completamente restaurado el año pasado y está en una condición perfecta.

Especificaciones básicas:

Chasis tubular con columna de acero

Motor vertical doble SOHC de 161 cc

16.5 HP

Transmisión manual de 4 velocidades

Arranque eléctrico

60 aniversario de Honda en los Estados Unidos

Honda celebrará su 60 aniversario en los Estados Unidos en junio de 2019, y 40 años de producción en los Estados Unidos en septiembre de 2019. Honda estableció su primera operación comercial en los Estados Unidos en Los Ángeles, California, en 1959. Hoy, Honda emplea a más de 31,000 asociados en el desarrollo, la fabricación, las ventas y el mantenimiento de automóviles Honda y Acura, equipos eléctricos de Honda y productos para deportes motorizados, el jet ligero avanzado HondaJet y motores turbofán GE Honda HF120.

Basándose en su duradero compromiso de "fabricar productos cerca del cliente", Honda opera 12 grandes centros de manufactura en los Estados Unidos, y trabaja con más de 600 suministradores en la región para producir aproximadamente 4 millones de productos anualmente para sus clientes, en el ámbito local y en el internacional. En 2018, casi las dos terceras partes de los automóviles Honda y Acura vendidos en los Estados Unidos se produjeron en los Estados Unidos, usando partes de producción nacional e internacional.

Honda también opera 14 importantes centros de investigación y desarrollo en los Estados Unidos, con capacidad para diseñar, desarrollar y fabricar completamente muchos de los productos que Honda produce en los Estados Unidos, como automóviles Honda y Acura, vehículos multiutilitarios Honda y equipos eléctricos, así como el HondaJet.

