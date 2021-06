American Sealants, Inc. expande oferta de serviços internacionais para a construção de equipamentos para retenção de água e exposição de animais

GRAND JUNCTION, Colorado, 7 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A American Sealants, Inc. (ASI) anunciou hoje que a empresa está expandindo imediatamente sua oferta de serviços internacionais para incluir todos os países com níveis de recomendação de viagens internacionais seguras, conforme relatado pelo aplicativo de mapeamento dinâmico mundial do Departamento de Estado dos EUA. A ASI está se preparando para atender clientes globais novos e atuais monitorando de perto o COVID-19 Travel Guidance para os cidadãos dos EUA, conforme definido pelo Departamento de Estado dos EUA.

De acordo com Joshua Fritz, diretor global de vendas e marketing da ASI, "entendemos que as condições de viagem podem mudar rapidamente em um país a qualquer momento devido à COVID-19, mas estamos prontos para atender a todos os clientes comerciais ou privados sejam eles atuais ou potenciais localizados em zonas de viagem consideradas seguras para viagens pelo travel.state.gov. Além disso, estamos adotando todas as precauções de saúde e segurança necessárias para proteger nossa equipe e todos os residentes das localidades de nossos clientes em todo o mundo."

ASI é líder global na construção e manutenção de equipamentos personalizados para exposição em água, aquários, enclausuramento em zoológicos e piscinas para clientes como The Walt Disney Company, SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., Rainforest Café, parque temático The Land of Legends em Serik/Antalya, na Turquia e o castelo Château Louis XIV em Louveciennes, na França.

De acordo com o site da empresa, "a ASI oferece um legado de experiências marcantes, criando equipamentos aquáticos e para exposição de animais, de classe mundial, que impressionam e divertem por toda a vida. Nossa missão é cumprida de forma resiliente por meio de profissionalismo consistente, soluções inovadoras, responsabilidade social e excelência incomparável. "

SOBRE A AMERICAN SEALANTS INC (ASI)

Fundada em 2005, a American Sealants, Inc. é uma empresa privada com sede em Grand Junction, Colorado, EUA, especializada no fornecimento, instalação, manutenção e reparo de equipamentos personalizados para água utilizados em zoológicos, aquários, museus, parques temáticos, piscinas, fontes e peças especiais exclusivas em todo o mundo. Para mais informações, ligue para +1-970-523-6001 ou acesse AmSealInc.com.

FONTE American Sealants, Inc.

