American Seelands, Inc. erweitert internationales Service-Angebot für den Bau von Wasserrückhalte- und Tierexponaten

GRAND JUNCTION, Colorado, 8. Juni 2021 /PRNewswire/ -- American Seelands, Inc. (ASI) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ab sofort sein internationales Serviceangebot auf alle Länder mit sicheren internationalen Reisehinweisen ausweitet, wie von der weltweiten dynamischen Kartierungsanwendung des US-Außenministeriums gemeldet. ASI hat sich auf die Betreuung neuer und bestehender globaler Kunden vorbereitet, indem es die COVID-19-Reisehinweise für US-Bürger, die vom US-Außenministerium herausgegeben wurden, genau verfolgt.

Joshua Fritz, Global Director oft Sales and Marketing bei ASI, erklärt: „Wir wissen, dass sich die Reisebedingungen in einem Land aufgrund von COVID-19 jederzeit schnell ändern können, aber wir stehen bereit, um alle bestehenden oder potenziellen gewerblichen oder privaten Kunden zu bedienen, die sich in Reisezonen befinden, die von travel.state.gov als sicher für Reisen gemeldet wurden. Darüber hinaus treffen wir alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen, um unsere Mitarbeiter und alle Bewohner der Standorte unserer Kunden auf der ganzen Welt zu schützen."

ASI ist weltweit führend im Bau und in der Wartung von kundenspezifischen Wasserausstellungen, Aquarien, Zoogehegen und Pools mit Kunden wie The Walt Disney Company, SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., Rainforest Café, The Land oft Legends Themenpark in Serik/Antalya, Türkei, und das Schloss Château Louis XIV in Louveciennes, Frankreich.

Auf der Website des Unternehmens heißt es: „ASI ermöglicht ein Vermächtnis beeindruckender Erlebnisse, indem es Wasserspiele und Tierausstellungen von Weltklasse schafft, die ein Leben lang beeindrucken und unterhalten. Unsere Mission wird durch konsequente Professionalität, innovative Lösungen, soziale Verantwortung und unvergleichliche Exzellenz erfüllt."

INFORMATIONEN ZU AMERICAN SEALANTS INC (ASI)

American Seelands, Inc. wurde 2005 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Grand Junction, Colorado, U.S.A., das sich auf die Lieferung, Installation, Wartung und Reparatur von kundenspezifischen Wasserspielen für Zoos, Aquarien, Museen, Themenparks, Schwimmbäder, Springbrunnen und einzigartige Spezialstücke in der ganzen Welt spezialisiert hat. Für weitere Informationen rufen Sie +1-970-523-6001 an oder besuchen Sie AmSealInc.com .

