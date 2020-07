American Wave Machines anuncia a PerfectSwell® Boa Vista, São Paulo

Hotéis e residências sofisticados fazem parte do projeto visionário do Boa Vista Village

SOLANA BEACH, Califórnia, 28 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A American Wave Machines, Inc. (AWM) anunciou a PerfectSwell® Boa Vista com a JHSF, parceiro licenciado, no Brasil. Como parte do majestoso projeto Boa Vista Village, que tem 150 hectares e fica localizado perto de São Paulo, a piscina de surfe terá quase o dobro da instalação da PerfectSwell® em Waco, Texas. Além dos terrenos residenciais, Golf Residences e outros empreendimentos futuros, o projeto inclui na sua primeira fase o The Surf Lodge Hotel e o The Surf Lodge Residences, que foram projetados pelos prestigiados arquitetos Sig Bargamin e Pablo Slemenson. O Boa Vista Village oferece também aos moradores um campo de golfe de 18 buracos com projeto de Rees Jones, selecionado como um dos cinco melhores projetistas de campos de golfe pela Golf Digest, e uma impressionante estrutura de quadra de tênis e arena para torneios internacionais. Com foco especial em sustentabilidade e tecnologia, o projeto inclui uma estrutura para sua própria horta orgânica e produção de alimentos. Clique aqui para assistir ao vídeo.