American Wave Machines et ProSlide s'allient pour introduire le surf dans différentes installations du monde

SOLANA BEACH, Californie, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM), pionnier de la technologie des vagues et leader mondial dans le développement de piscines de surf, et ProSlide Technology Inc. , chef de file de l'industrie dans la conception, la technologie et la fabrication de toboggans aquatiques, sont heureux d'annoncer que ProSlide est maintenant un revendeur autorisé ciblant le marché des parcs aquatiques et des complexes touristiques. ProSlide offrira les produits brevetés PerfectSwell® d'AWM sur les marchés mondiaux, en commençant par les projets à venir en Asie et au Moyen-Orient.

Rob Kelly in the barrel on PerfectSwell® at American Dream. Photo: Seth Stafford

« ProSlide ne cesse de repousser les limites grâce à ses innovations dans le domaine des parcs aquatiques et des complexes touristiques, a déclaré Jenna Timinsky, directrice du développement des affaires chez AWM. L'innovation cadre parfaitement avec AWM et nous sommes ravis de nous adresser à ces marchés aux côtés d'un partenaire aussi compétent. »

La technologie PerfectSwell® d'American Wave Machines peut générer les meilleures vagues de surf du monde entier, à des kilomètres de tout océan. Sa technologie brevetée a déjà permis d'offrir près d'un demi-million de séances de surf dans des endroits comme Waco au Texas, Shizunami au Japon et American Dream au New Jersey. PerfectSwell® est la seule technologie qui crée une véritable dynamique océanique et offre une variété infinie de vagues, pour le plaisir des surfeurs chevronnés autant que des débutants.

« La capacité éprouvée d'AWM à produire des vagues de calibre mondial, combinée à notre offre de technologie de pointe de toboggans aquatiques, crée un ensemble de développement clé en main sans pareil que nos clients adoreront », a expliqué Nicholas Yu, directeur du développement des affaires, Vagues et surf de ProSlide.

À propos d'American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. crée des piscines de surf, des systèmes de vagues et des sites de surf de classe mondiale. La technologie de surf d'AWM est protégée par un portefeuille de brevets dans plus de 15 territoires du monde. Les sites SurfStream® peuvent accueillir des centaines de personnes, tandis que les piscines de surf PerfectSwell® occupent une surface de plus de 0,4 hectare et peuvent accueillir des milliers de personnes. Depuis 2007, plus de 4 000 000 séances ont eu lieu dans les installations d'American Wave Machines du monde entier.

