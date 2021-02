American Wave Machines, Inc. przedstawia PerfectSwell® Shizunami

Kwestią zasadniczą jest, iż przy uruchamianiu AWM, zaprezentowane w praktyce zostaną niespotykane wcześniej nowinki. „Temporal Distortion", innowacyjna funkcja kształtowania fal, umożliwia wprowadzenie zupełnie nowych wymiarów kontroli hydrodynamicznej. „Temporal Distortion pozwoli na stworzenie zupełnie nowego spektrum fal zarówno dla użytkowników zaawansowanych, jak i osób uczących się - powiedział William McFarland, programista AWM Surf. - Dzięki temu możliwe będzie dodanie do surfingu elementów zmiennych, tworząc ogólnie, bardziej dynamiczną falę". Pozostałe nowatorskie rozwiązania obejmują ulepszenia w zakresie przenoszenia energii przez system. „Wyniki testów uruchomieniowych potwierdzają, że osiągnięto zwiększoną reakcję wydajności" - powiedział główny inżynier Miquel Lazaro.

PerfectSwell® Shizunami jest dowodem na to, jak można osiągnąć znakomite warunki do surfowania w miejskich, przyjaznych dla surferów miejscach, o stosunkowo niewielkiej powierzchni, określanych mianem „aren surfingowych". Możliwość skalowania pokazuje, jak technologia PerfectSwell® Surf może być wykorzystywana na całym świecie w zróżnicowanych zastosowaniach. „Tylko raz surfing debiutuje na olimpiadzie. Jest to moment przełomowy dla tego sportu - powiedział Bruce McFarland, założyciel AWM. - PerfectSwell® Shizunami stanowi spójną platformę dla treningu sportowców, pokazów i wydarzeń poprzedzających Igrzyska Olimpijskie".

Data otwarcia zostanie ogłoszona, gdy tylko zostanie zniesiony zakaz podróżowania do Japonii oraz gdy AWM będzie mogła uroczyście uruchomić PerfectSwell® Shizunami.

American Wave Machines

Technologia surfingowa American Wave Machines, Inc. jest chroniona 39 patentami w aż 11 systemach prawnych. Obiekty SurfStream® mogą pomieścić 100 osób, podczas gdy baseny surfingowe PerfectSwell® mają powierzchnię 1 akra i pojemność sięgającą 1000 osób. Od 2007 roku na całym świecie w obiektach American Wave Machines odbyło się ponad 4000000 sesji surfingowych.

Surf Stadium Japan

Surf Stadium Japan to organizacja założona na zasadach społeczności i wzajemności. Surf Stadium Japan będzie kontynuować silnego ducha surfingu, który już prężnie rozwija się w Shizunami.

