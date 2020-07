American Wave Machines kündigt „PerfectSwell® Boa Vista" in São Paulo an

„JHSF erneuert laufend sein Immobilienportfolio, und das Boa Vista Village wird eines unserer Juwelen sein", so Thiago Alonso, CEO von JHSF. „Wir sind sehr stolz darauf, Hand in Hand mit AWM zu arbeiten und stimmen mit AWMs Unternehmenskultur, die auf Integrität und Innovation setzt, komplett überein. Wir freuen uns darauf, den Sport der Könige zusammen zu transformieren."

„Es ist uns eine Ehre, mit den hervorragenden Mitarbeitern von JHSF zusammenarbeiten zu können. Golf und Tennis sind Teil des Projekts, und so passt PerfectSwell® perfekt in die große Vision für das Boa Vista Village", so Mike Lopez, Senior Vice President bei AWM, verantwortlich für die weltweite Strategie. „Indem São Paulo dem expandierenden Netz AWMs einen bedeutenden Standort hinzufügt, wird unsere Vision eines weltweiten Netzes von Hochleistungs-Surfpools Realität."

Informationen zu JHSF

JHSF Participacoes SA ist eine in Brasilien ansässige Holdinggesellschaft, die in der Immobilienbranche tätig ist. Über ihre Tochtergesellschaften ist die Firma in die Entwicklung, den An- und Verkauf und die Vermietung/Verpachtung von Wohn- und Gewerbeimmobilien involviert, in den Bau und Betrieb von Einkaufszentren, ins Erbringen von Verwaltungs- und Vertragsmanagement-Leistungen, sowie in den Betrieb von Hotels, Tourismusaktivitäten und eines Geschäftsflughafens. Weitere Informationen finden Sie unter jhsf.com.br.

Informationen zu American Wave Machines

American Wave Machines ist das führende Unternehmen im Bereich Surftechnologie, das authentische Surferlebnisse ermöglicht. SurfStream®-Standorte haben eine Kapazität von hunderten Personen, während die PerfectSwell®-Surfpools 0,40 Hektar und mehr messen und eine Kapazität von tausenden Personen haben. Seit 2007 konnte man sich an den Standorten von American Wave Machines rund um den Globus schon an über 3.000.000 Sessions erfreuen. Besuchen Sie AmericanWaveMachines.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219553/BoaVistaRenderingAnnotated.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg

Related Links

http://americanwavemachines.com/



SOURCE American Wave Machines, Inc.