American Wave Machines объявляет о вводе в эксплуатацию объекта PerfectSwell® Shizunami

В состав комиссии по приемке объекта PerfectSwell ® для ввода в эксплуатацию войдет профессиональный серфингист и победитель чемпионата 2016 Ichinomiya Chiba Open Эван Джизельман (Evan Geiselman). Новинкой в Японии являются новые элементы программной платформы, такие как "Temporal Distortion" — расчетный параметр волн, который обеспечит дополнительные уровни управления. «Temporal Distortion обеспечит совершенно новый выбор волн как для большого спорта, так и в целях обучения, — сообщил программист серфинговых систем компании AWM Уильям Макфарленд (William McFarland). — Это обогатит серфинг элементами переноса, создающими в целом более динамичную волну». В число других новых особенностей входят улучшения чувствительности системы по мощности. «Результаты пусконаладочных испытаний подтверждают достигнутое повышение эффективности работы», — заявил ведущий инженер Микель Лазаро (Miquel Lazaro).

PerfectSwell® Shizunami демонстрирует возможности достижения высоких спортивных результатов в серфинге на относительно компактных городских специализированных объектах, называемых «серфинг-аренами». Эти возможности масштабирования демонстрируют, как технология PerfectSwell® Surf может применяться по всему миру в различных целях. «Серфинг дебютирует на Олимпийских играх только один раз. Это переломный момент для данного вида спорта, — заявил основатель компании AWM Брюс Макфарленд (Bruce McFarland). — Начиная с 12 июля компания PerfectSwell® Shizunami будет обеспечивать устойчивую платформу для подготовки спортсменов, а также проведения выставок и мероприятий по мере приближения к Олимпийским играм».

Информация о компании American Wave Machines

Серфинговая технология компании American Wave Machines, Inc. защищена 39 патентами в 11 юрисдикциях. Объекты SurfStream® вмещают сотни людей, а бассейны для серфинга PerfectSwell® площадью более 4000 кв. м рассчитаны на тысячи серферов. Начиная с 2007 года на объектах American Wave Machines по всему миру было проведено более 4 миллионов сеансов.

Информация о Surf Stadium Japan

Surf Stadium Japan — корпорация, основанная на принципах общности и поддержки. Компания Surf Stadium Japan будет способствовать укреплению духа серфинга, уже процветающего в Сизунами.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=_r_pd8JmhC8

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1533361/AWM_Taichi_Wakita.jpg

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http://americanwavemachines.com/



SOURCE American Wave Machines, Inc.