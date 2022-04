American Wave Machines przedstawia partnera licencyjnego PerfectSwell® Japan

Otwarcie nowego oddziału w kultowej dzielnicy Shibuya w Tokio.

SOLANA BEACH, Kalifornia, 19 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka American Wave Machines, Inc. ogłosiła dziś utworzenie PerfectSwell® Japan (PSJ) z siedzibą w tokijskiej dzielnicy Shibuya. PSJ będzie bazować na nieprzerwanym sukcesie PerfectSwell® Shizunami i będzie realizować zarówno inwestycje na dużą skalę o mieszanym przeznaczeniu/obiekty wypoczynkowe, jak i mniejsze miejskie obiekty surfingowe. Zespół PSJ, składający się z ekspertów w dziedzinie sponsoringu, mediów i przedstawicieli japońskiego środowiska surfingu wyczynowego, koncentruje się na rozwoju japońskiej społeczności surfingowej.

Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut.

„Naszym celem jest przyczynienie się do rozwoju bogatej i tętniącej życiem kultury surfingu w Japonii oraz budowanie marki PerfectSwell® - powiedział Keiichi Hayashi, dyrektor generalny PSJ. - Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z deweloperami, aby połączyć kulturę surfingu ze współczesną architekturą, a jednocześnie uchwycić istotę wyjątkowych miejsc. Obiekty PerfectSwell będą stanowić zarówno wydarzenie surfingowe pierwszej klasy, jak i platformę rozrywkową o dużym zasięgu".

Zeszłego lata historycznemu debiutowi surfingu na Olimpiadzie towarzyszył olimpijski obiekt treningowy PerfectSwell®. PSJ planuje kontynuować olimpijski rozmach i rozszerzyć możliwości rywalizacji dla japońskich sportowców.

„PerfectSwell® Japan będzie kluczowym elementem optymalnego treningu, zapewniając powtarzalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb fale" - powiedział Kimifumi Imoto, dyrektor PSJ i kierownik sportowy ds. zawodów surfingowych w Komitecie Organizacyjnym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio. „Obiekty PerfectSwell® Japan będą przyjmować surferów z całego świata, budując emocje wokół tego sportu i tworząc nowe możliwości rywalizacji".

„Ze względu na równy dostęp do fal dla każdego, dzięki PerfectSwell® możliwe jest doświadczenie istoty surfingu. Teraz surfing jest bardziej dostępny, a wielu młodych sportowców może zostać surferami światowej klasy" - powiedział Masato Yukawa, dyrektor PSJ i zawodowy surfer.

PerfectSwell® Japan

PerfectSwell® Japan to korporacja, która zajmuje się opracowaniem PerfectSwell® Surf Venues od planowania koncepcji po działalność operacyjną. PerfectSwell® Japan będzie wspierać silnego ducha surfingu, który prężnie rozwija się w Japonii.

American Wave Machines

Spółka American Wave Machines, Inc. tworzy i rozwija technologie wytwarzania fal SurfStream® i PerfectSwell®. AWM buduje światowej klasy obiekty surfingowe o sprawdzonej sytuacji finansowej, w których można spotkać entuzjastycznych surferów. PerfectSwell® i SurfStream® to niespotykane na rynku technologie chronione ponad 50 patentami na całym świecie. Obiekty SurfStream® obejmują 100 miejsc, a baseny surfingowe PerfectSwell® mieszczą do 1000 osób. Od 2007 roku na całym świecie odbyło się ponad 4000000 sesji w miejscach, w których znajdują się American Wave Machines.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1799292/IMGP2386_cropped.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg

SOURCE American Wave Machines, Inc.