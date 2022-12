Americanet conquista prêmio de Inovação por projeto Cidade Inteligente implementado em São José dos Campos

Empresa foi reconhecida em primeiro lugar pelo Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações, na categoria Operadoras Regionais, durante cerimônia de premiação realizada em São Paulo

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Americanet, uma das principais operadoras de telecomunicações e conectividade do país, é um das grandes vencedoras e destaques do prêmio Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações, concedido pela Momento Editorial. A cerimônia de premiação aconteceu na última segunda-feira (12/12), no Hotel Renaissance, em São Paulo.

A empresa conquistou o primeiro lugar na categoria Operadoras Regionais pela implementação do projeto Cidade Inteligente em São José dos Campos (SP), primeira e única Smart City certificada pela ABNT no Brasil. Com a iniciativa, São José dos Campos conta com todas as unidades da prefeitura interligadas por meio de uma rede inteligente com tecnologias para oferecer dados e análises que melhoram a gestão da cidade. São mais de mil câmeras analíticas, serviços de conectividade, semáforos inteligentes, 2.103 salas de aulas conectadas e 321 pontos de Wi-Fi públicos conectados no Centro de Segurança Integrada - CSI, de onde é possível fazer monitoramento, buscas e análises detalhadas facilmente por meio de sistemas de software.

O prêmio foi recebido por Lincoln Oliveira, CEO da Americanet, e demais executivos da companhia. "É uma honra receber essa homenagem que simboliza todo o trabalho e comprometimento de uma equipe para tirar esse projeto do papel. A Americanet se sente orgulhosa em fazer parte desta iniciativa inovadora e pioneira, que já proporciona à população de São José, uma cidade inteligente e totalmente conectada", comenta Oliveira.

Em sua décima primeira edição, o Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações é uma publicação da Momento Editorial. Para sua realização, a editora faz uma pesquisa junto a 130 empresas do ecossistema de comunicações – de fabricantes de equipamentos de infraestrutura a desenvolvedores de aplicações financeiras e Startups Digitais – e traça uma fotografia do nível e do tipo de inovação que caracterizam o mercado brasileiro de comunicações e internet.

