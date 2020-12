Americas Retail Food Show, la asociatividad es la clave. Por Agencia STM y Blue Design Worldwide

En su primera edición, Americas Retail Food Show ofreció un espacio para organizar el sector, compartir experiencias y recabar data, actividades fundamentales para potenciar el crecimiento. La feria fue posible gracias al apoyo de The Hispanic Retail Chamber of Commerce, organización que representa la voz de los supermercados hispanos en Norteamérica y constituye la puerta de entrada de productos y servicios a Estados Unidos.

Daniel Novoa, presidente de Sudamerica Business Group, y CEO de la feria, manifiestó que "a menudo nos preguntamos qué tan lejos pueden llegar nuestros productos o servicios, esta feria ofreció una plataforma ideal para conseguir la respuesta "el mercado hispano en Estados Unidos es muy potente, el objetivo de la Expo y fuimos el centro de reunión del mercado hispano. Salir en grupo tanto el sector fabricante y productivo como el sector supermercadista que es el mayor sector de compra ha sido una experiencia muy positiva".

Fueron más de 80 conferencias del más alto nivel, gerentes muy exitosos que expusieron la realidad del sector Retail, proponiendo soluciones y dando consejos para afianzar el sector. Entre los ponentes se destacaron Juan Carlos Yepes, con "Abracadabra el Poder de la Palabra"; Aintzane Esturo, directora técnica de IFU (International Fruit and Vegetable Juice Association); Carlos Londoño con "No le tiñas las canas a la innovación", Rui Mucaje, presidente de AfroChamber; Jorge Gil, por parte de la Agencia de Publicidad Blue Design Worldwide con "Percepciones: El Poder del Marketing y la Imagen Pública"; Eduardo José Espinoza Valverde, Facundo Ozan Carranza, Blanca Mery Sánchez, Ricardo Restrepo y Julio Ibañez, Presidente de The Hispanic Retail Chamber of Commerce.

Otro de los temas destacados en Americas Retail Food Show es el aumento de las ventas por canales virtuales. Ignacio Gómez Escobar, director estratégico de la Asociación Colombiana de Retail, señala que "en Colombia y Latinoamérica se disparó el E-Commerce para tratar de recuperar una parte del mercado retail", analiza que "una recomendación para los negocios de Retail es tener en cuenta que todos los negocios se están convirtiendo en un híbrido, que tiene un porcentaje de venta física con la visita de las tiendas y un porcentaje de ventas on-line", y explica que "hay que implementar el desarrollo de E-commerce en plataformas complejas o sencillas, WhatsApp Business, servicios a domicilio telefónicos, porque estamos ante un realidad que llegó y se va a quedar, en una proporción que puede variar entre un 70-30 o un 80-20 entre los físico y lo virtual".

Para Daniel Novoa, presidente de Sudamerica Business Group, "si eres supermercadista, fabricante, productor, prestador de servicios, cámara, o perteneces a algún área de gobierno, en Américas Retail Food Show proporciona lo necesario para que expandir su actividad comercial porque tenemos el convencimiento de que juntos seremos más visibles y llegaremos más lejos", mientras que para Ignacio Gómez Escobar, director estratégico de la Asociación Colombiana de Retail, "este es un punto de encuentro entre retailers internacionales, fabricantes, distribuidores y profesionales del sector. El mundo está cambiando y eso incluye a nuestro sector, por eso es un honor y un placer haber creado Americas Retail Food Show".

