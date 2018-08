Americká organizace pro práva veřejného výkonu Pro Music Rights dosáhla 7,4% podílu na trhu, což ji činí 3. největší organizací pro práva veřejného výkonu ve Spojených státech

Autorská organizace Pro Music Rights vyplácí měsíčně 100 % všech poplatků za veřejné výkony přímo umělcům, skladatelům, vydavatelům a oprávněným držitelům práv, kteří se připojili k Pro Music Rights. Jake P. Noch založil společnost Pro Music Rights jako její současný generální ředitel poté, kdy osobně zažil systematické problémy, které postihují oblast práv veřejných výkonů. Tyto problémy omezily schopnost výdělku umělců, skladatelů, vydavatelů a tvůrčí komunity jako celku.

Organizace Pro Music Rights získala oceňovaného zvukového technika a producenta Paula Ringa, který bude zastávat funkci prezidenta autorské organizace Pro Music Rights.

Pan Ring má za sebou dlouhou úspěšnou historii jako prezident dvou významných nahrávacích společností, které byly v posledních 23 letech distribuovány výhradně prostřednictvím společnosti Universal Music Group. Jeho kariéra začala v roce 1995, kdy se stal prezidentem nahrávacího studia Private Eye Records, které spolupracovalo s legendárními umělci jako Rick James, Cameo Gap Band a James Brown. V roce 2000 založil společnost Bungalo Records, která udržuje bohatou a pestrou historii velkých umělců a producentů včetně Rodneyho Jerkinse, DJ Quika a Pattiho LaBelle.

Organizace Pro Music Rights také přivedla Livia Harrise jako senior viceprezidenta pro globální operace. Pan Harris je velmi schopným manažerem, který začal svou kariéru jako zpěvák a textař a v roce 1990 se spojil s velkým studiem Uptown Records (nahrávacím studiem umělců Jodeci, Mary J. Blige, Guy a dalších).

S jeho uměleckými zkušenostmi bylo pro Livia stoupání po žebříčku tohoto odvětví přirozeným vývojem a stal se výkonným manažerem, který má v oboru více než 30 let zkušeností. Prošel pozicemi nahrávacího umělce, manažera zábavy, manažera uměleckého vývoje, viceprezidenta společnosti Tier2 Films a výkonného viceprezidenta společnosti Notting Hill Music Publishing.

Livio spolupracoval s mnoha hudebními společnostmi, jako jsou Elektra Records a Epic Records jako poradce uměleckého rozvoje (A&R). Livio také více než 21 let provozoval a vyvíjel společnost Notting Hill Music Publishing (USA). Livio se přičinil k získání významného počtu umělců amerického katalogu společnosti Notting Hill, mezi něž patří také Will Smith, Pussycat Dolls, Beyonce, Destiny's Child, Eminem, Outkast, Nelly, Michael Jackson a DJ Khaled.

Další informace o organizaci Pro Music Rights naleznete na webových stránkách: https://ProMusicRights.com

