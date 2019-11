Amerigo anuncia parceria com St. Patrick-St. Vincent Catholic High School

"Estamos muito animados por anunciar a expansão do portfólio de escolas de ensino médio da Amerigo com nosso novo campus em San Francisco", disse Craig Pines, CEO da Amerigo. "Acreditamos que nossa parceria exclusiva com a St. Patrick-St. Vincent Catholic High School e a programação exclusiva da Amerigo nos permitirão conseguir excelentes resultados para os estudantes da Amerigo na universidade e no resto da vida".

Os alunos da Amerigo San Francisco aprenderão em uma escola ranqueada entre as primeiras e experimentarão um currículo com classificação A pela Niche.com. A parceria exclusiva da Amerigo com a St. Patrick-St. A Vincent Catholic High School proporcionará aos alunos um currículo acadêmico rigoroso, incluindo um forte programa STEM, cursos AP e Honors, além de um programa exclusivo de medicina esportiva. Além do currículo acadêmico preparatório para a universidade, os alunos também poderão participar do premiado programa de artes, jogar em equipes atléticas ativas e participar de programas extracurriculares dinâmicos. Os estudantes da Amerigo irão morar no campus, em dormitórios recém-reformados e serão supervisionados 24 horas por dia, 7 dias por semana, por profissionais treinados da Amerigo. Nos fins de semana, os alunos participarão de atividades e da cultura única da vizinha San Francisco, além de poderem aproveitar de abundantes oportunidades de recreação ao ar livre na região.

"Atendemos estudantes há quase 150 anos. Desafiamos nossos alunos do ensino médio a buscar a verdade e serem pensadores criativos e complexos. Também esperamos que nossos alunos compartilhem seus dons com outras pessoas, sejam cidadãos globais responsáveis e se tornem indivíduos apaixonados. Com a visão de educação compartilhada com os alunos, esperamos receber estudantes da Amerigo que ingressem em nossa comunidade solidária", disse Coleen Martin, diretor da SPSV e presidente interino.

Os estudantes que frequentam a Amerigo San Francisco não se beneficiarão apenas das parcerias da Amerigo com uma excelente escola preparatória para a universidade, mas também do currículo intensivo de aprendizado de inglês da Amerigo, imersão na cultura norte-americana por meio de atividades e eventos, do programa exclusivo Amerigo University Advantage e acesso à Amerigo University Network.

Sobre a Amerigo

A Amerigo apoia estudantes internacionais nas principais escolas de ensino médio dos EUA com uma abordagem holística e solidária que enfatiza os excelentes resultados acadêmicos. Ajudamos os estudantes internacionais que buscam uma educação preparatória nos Estados Unidos a prosperarem dentro e fora da sala de aula norte-americana. Combinando um ambiente acolhedor, suporte acadêmico suplementar, desenvolvimento do idioma inglês e uma abordagem orientada a resultados universitários bem-sucedidos, a Amerigo prepara os alunos com as habilidades, valores e cuidados necessários para ter sucesso no ensino médio, nas universidades e além. Para mais informações, visite amerigoeducation.com.

