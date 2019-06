Amerigo Education: Amerikanische Privatschulen mit religiösem Hintergrund ziehen mehr internationale Schüler an

CHICAGO, 28. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Die Zulassungsperiode 2019-2020 für internationale Schüler an amerikanischen Privatschulen ist abgeschlossen. Laut Amerigo Education hat sich die Zahl internationaler Schüler, die sich um einen Platz an religiös geprägten amerikanischen Schulen beworben haben, verdoppelt. Privatschulen mit religiösem Hintergrund ziehen aufgrund ihrer exzellenten Leistung in Bezug auf akademische und moralbezogene Standards mehr internationale Schüler an.