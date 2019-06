Amerigo Education: amerykańskie wyznaniowe szkoły prywatne przyciągają coraz większą liczbę uczniów

Obecnie ponad dwie trzecie prywatnych szkół średnich w USA to szkoły wyznaniowe, które znane są z prestiżu i najwyższego poziomu programów akademickich i zajęć pozalekcyjnych. W porównaniu do szkół nie wyznaniowych styl szkół wyznaniowych jest relatywnie rygorystyczny, ponieważ szkoły te wykorzystują koncepcje i modele zarządzania zaczerpnięte z religii do wywierania wpływu na uczenie się i zachowanie uczniów. Poza tym ze względu na przekonania religijne większość nauczycieli i uczniów wykazuje na ogół przyjazne i pomocne nastawienie do innych i problemów oraz charakteryzuje się większą tolerancją w stosunku do uczniów z różnych grup społecznych. W Amerigo panuje przekonanie, że uczniowie międzynarodowi lepiej przystosowują się do nowego środowiska w tego typu atmosferze przepełnionej wsparciem i opiekuńczością.

Wyznania religijne wiążą się z „dobrowolnymi zasadami"

Jeden z uczniów Amerigo z Rosji skomentował, że przed dołączeniem do placówki Amerigo miał wątpliwości co do tego, czy edukacja w katolickiej szkole nie będzie w konflikcie z jego własnymi przekonaniami religijnymi. Po roku nauki uczeń ten potwierdza, że nie ma powodów do zmartwień ponieważ w szkołach nie ma żadnych ograniczeń co do wyznania uczniów. Każdy pracownik i uczeń szanuje prawo do wolności wyznania.

Ponadto uczeń ten potwierdził, że uczestnictwo w zajęciach z religii pomogło mu w lepszym zrozumieniu historii, kultury, sztuki i zachodu oraz przemian społecznych na zachodzie w starożytności. Tak zwane nauczanie religii jest podobne do przedmiotu łączącego historię cywilizacji ludzkiej i zachodniej ideologii, co pozwala uczniom zza granicy w lepszym zrozumieniu społeczeństwa amerykańskiego w całościowym ujęciu.

Obecnie wszystkich dziesięć szkół Amerigo to szkoły średnie katolickie. Poza nowoczesnym sprzętem każda szkoła zatrudnia najlepszych nauczycieli. Ponadto w Amerigo przykłada się dużą wagę do krzewienia dobrobytu każdego ucznia i jego rozwoju w klasie i poza murami szkoły. Uczniowie są w ten sposób wspierani na drodze do dostania się na wybrane, najlepsze uniwersytety w USA.

Amerigo wspiera międzynarodowych uczniów w najlepszych amerykańskich szkołach średnich przez całościowe podejście bazujące na wsparciu, które skupia się na jak najlepszych wynikach nauczania. Pomagamy studentom zza granicy w USA w osiąganiu jak najlepszych wyników w klasach i poza murami amerykańskich szkół. Łącząc pozytywne środowisko szkół z internatem, dodatkowe wsparcie edukacyjne, rozwój umiejętności języka angielskiego i podejście bazujące na uzyskaniu jak najlepszych wyników w drodze na studia, Amerigo daje uczniom umiejętności, wartości i podejście konieczne do osiągnięcia sukcesu w szkole średniej, na uniwersytecie i w późniejszym życiu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.amerigoeducation.com .

