Amerigo Education anuncia resultados universitarios de la clase de 2020

El UAP de Amerigo es un programa de cuatro años que proporciona un enfoque único y personalizado para guiar a estudiantes internacionales de escuela secundaria en todas las áreas del proceso de su solicitud para entrar en la universidad. Con el propósito de mejorar la capacidad de competencia de cada estudiante al solicitar su aceptación en universidades, el programa abarca selección de cursos de la escuela secundaria, preparación para la prueba estandarizada, asesoría universitaria, redacción de ensayos y giras por campus universitarios. Además, Amerigo tiene un Asesor de Orientación Universitaria en cada campus, que trabaja individualmente con cada estudiante a lo largo del proceso de solicitud de entrada en la universidad.

Giang Do, una estudiante de la Clase de 2020 del campus de Boca Raton, que recibió seis ofertas para las mejores escuelas, entre ellas UC Santa Barbara, la Universidad de Wisconsin–Madison y la Universidad Purdue, compartieron su experiencia beneficiosa con el UAP: "Gracias al apoyo de los miembros del personal de Amerigo, adquirí más confianza en mis capacidades y me sentí preparada para lograr la aceptación en las escuelas adonde sueño ir. Amerigo ofreció un apoyo total desde el principio de mi solicitud a la universidad en el penúltimo año, incluidas herramientas útiles como clases particulares en línea y pruebas de práctica semanales para los SAT (pruebas de evaluación escolástica), así como útiles revisiones y consejos sobre lo que escribo. Asistir a giras en campus a través del UAP también tuvo un papel importante al ayudarme a decidir a qué universidad asistiré".

El enfoque holístico de Amerigo hacia los estudiantes se extiende más allá de la esfera académica, ya que alienta a los estudiantes a mantenerse activos tanto en la escuela como fuera de la escuela. Un estudiante de último año de Amerigo Chicago, Benny Nguyen, que fue aceptado en 12 universidades en total, entre ellas Penn State University y la Universidad de Washington, estuvo muy activo en actividades extracurriculares, participando en el equipo de esgrima de la escuela, la Olimpíada de Ciencias, voleibol y fútbol. "También me aseguré de mantener un buen promedio general de notas, ya que es la mejor prueba que puedo mostrar a los funcionarios de admisión de que he trabajado muy duro. Las universidades selectas quieren estudiantes que no se limiten a aprobar los exámenes". Los estudiantes como Nguyen se benefician del Portafolio de Éxito Estudiantil de Amerigo, una plataforma en línea donde los estudiantes ponen ejemplos de sus logros académicos y sus actividades extracurriculares. El portafolio se puede compartir con funcionarios de admisión durante el proceso de solicitud, dando a los estudiantes de Amerigo una mayor exposición, con los puntos destacados de su progreso en sus años en la escuela superior.

Uno de los estudiantes de Amerigo, Sicheng Guo, que fue aceptado en siete universidades, todas clasificadas entre las 50 mejores, entre ellas UC Davis, UC Irvine y la Universidad de Illinois, acreditó parte de su éxito a haber sido previsor durante el proceso de solicitud. "Si uno empieza temprano, puede recibir ayuda con la corrección de su ensayo. Trabajé directamente con el personal de Amerigo, incluidos los Asesores de Orientación Universitaria y el equipo del campus, que dieron apoyo en todas las áreas, como redacción de ensayos, preparación para exámenes y desarrollo del portafolio estudiantil. Creo que los conocimientos que adquirí en el tiempo que estuve con Amerigo serán útiles y beneficiosos en mi futuro".

Al finalizar el tiempo en la escuela superior de los estudiantes de último año de Amerigo, el programa de internado sigue enfocando sus esfuerzos en dar apoyo a todos los estudiantes. Ante la crisis mundial de salud que tiene lugar actualmente, Amerigo ha lanzado el programa Start Anywhere (Empieza en Cualquier Parte) para aliviar las inquietudes sobre las restricciones de viajes y de visas en los meses próximos. El programa da a los estudiantes de Amerigo que no pueden viajar a los Estados Unidos para el inicio del período escolar del otoño de 2020 la opción de empezar su trabajo del curso en línea, donde, además de un currículo académico completo, recibirán enseñanza del idioma inglés y asesoría universitaria como si estuvieran en el campus en los Estados Unidos. Más información sobre Start Anywhere aquí: https://bit.ly/2xrQZKk

Acerca de Amerigo

Amerigo ayuda a los estudiantes internacionales en escuelas secundarias privadas y de alto rendimiento en los Estados Unidos con un enfoque holístico que enfatiza resultados académicos excelentes dentro de un ambiente de internado enriquecedor. La empresa ofrece apoyo académico complementario, enseñanza del idioma inglés, orientación universitaria, tutorías e inmersión cultural para preparar a los estudiantes internacionales con los conocimientos, los valores y la atención que necesitan para tener éxito en la escuela secundaria, en la universidad y después de la graduación. Para más información, visite amerigoeducation.com.

