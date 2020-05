Amerigo Education anuncia su class of 2020 university outcomes

EL UAP de Amerigo es un programa de cuatro años que proporciona una aproximación única y personalizada para dirigir a los estudiantes de escuela superior internacionales en todas las áreas de los procesos de solicitud de universidad. Con el fin de mejorar la competitividad de cada uno de los estudiantes cuando se realiza la solicitud a las universidades, el programa incluye la selección de cursos de escuela superior, preparación de test estandarizados, asesoramiento de universidad, escritura de ensayos y tours de campus de universidad. De forma adicional, Amerigo cuenta con un University Guidance Advisor en cada uno de los campus que trabaja con cada estudiante a nivel individual por medio de los procesos de solicitud de la facultad.

Giang Do, una estudiante de la class of 2020 del campus de Boca Raton que ha recibido seis ofertas de escuelas destacadas, incluyendo UC Santa Barbara, University of Wisconsin–Madison y la Purdue University, compartió su experiencia al beneficiarse del UAP. "Gracias al apoyo de los miembros del personal de Amerigo he conseguido más confianza en mis capacidades, y me siento preparado para conseguir las aceptaciones para las escuelas de mis sueños. Amerigo ha proporcionado un apoyo completo desde el principio de mi solicitud a la facultad en mi año junior, incluyendo herramientas útiles como los tutoriales online y los test de las prácticas semanales para SATs, además de asesoramiento importante y ediciones de mi escritura. Asistir a los tours de los campus en el UAP ha desempeñado además un papel importante que me ayudó a decidir a qué universidad quiero asistir".

El apoyo holístico de Amerigo para con los estudiantes va más allá de la academia, ya que insta a los estudiantes a permanecer activos dentro y fuera de la escuela. Uno de los senior de Amerigo Chicago, Benny Nguyen, que recibió 12 aceptaciones de Universidad en total, incluyendo la Penn State University y la University of Washington, se mostró muy activo en las extracurriculares, participando en el equipo de esgrima de la escuela, Science Olympiad, voleibol y fútbol, y afirmó: "También me he asegurado de mantener un buen GPA, ya que se trata de la mejor evidencia de mostrar a los responsables de admisión que he trabajado muy duro. Las universidades selectivas desean disponer de algo más que gente que se presenta a los test". Estudiantes como Nguyen se benefician de la Student Success Portfolio de Amerigo, una plataforma online en la que los estudiantes cuelgan ejemplos de sus logros académicos y actividades extracurriculares. La cartera se puede compartir con los responsables de admisión durante los procesos de aplicaciones, proporcionando a los estudiantes de Amerigo una exposición superior que destaca su progreso por medio de sus años en la formación superior.

Uno de los estudiantes de Amerigo, Sicheng Guo, que recibió siete aceptaciones universitarias, con todas las escuelas clasificadas dentro del top 50, incluyendo UC Davis, UC Irvine y la University of Illinois, destacó parte de su éxito a ser proactivo en el proceso de solicitud. "Comenzar pronto te permitirá también ayudar a revisar los ensayos. He trabajado junto al personal de Amerigo, incluyendo a los University Guidance Advisors y el equipo del campus, que han proporcionado apoyo en todas las áreas, incluyendo la escritura de ensayos, preparación de pruebas y desarrollo de cartera de estudiantes. Creo que las capacidades de que conseguido en mi tiempo en Amerigo serán de ayuda y beneficiosas en mi futuro".

Con el tiempo de los seniors de Amerigo en las escuelas superiores llegando a su fin, el programa más amplio sigue centrando sus esfuerzos en proporcionar apoyo a todos los estudiantes. En vista de la actual crisis mundial de salud, Amerigo ha presentado el Start Anywhere Program para aliviar preocupaciones relacionadas con los viajes y/0 las restricciones de visado en los próximos meses. El programa proporciona a los estudiantes de Amerigo que no son capaces de viajar a Estados Unidos para el curso escolar de otoño de 2020 la opción de comenzar su curso de forma online, donde además de un currículo académico completo, recibirán aprendizaje en idioma inglés y asesoramiento universitario como si estuvieran en un campus de Estados Unidos. Más información acerca de Start Anywhere disponible en la página web: https://bit.ly/2xrQZKk

