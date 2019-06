Amerigo Education : les écoles privées américaines ayant une appartenance religieuse attirent davantage d'étudiants internationaux

Actuellement, plus des deux tiers des lycées privés aux États-Unis sont des écoles religieuses, réputées pour leur prestige et leurs programmes académiques et parascolaires de premier plan. Par rapport aux écoles non religieuses, le style d'école des écoles avec église est relativement « rigoureux », car l'école utilise des concepts et des modèles de gestion religieux pour réguler l'apprentissage ou le comportement des élèves. En outre, en raison de leurs croyances religieuses, la plupart des enseignants et des étudiants sont généralement amicaux et utiles dans leurs manières d'aborder les gens et les choses, et ils sont plus tolérants pour des étudiants d'origines différentes. Amerigo pense que les étudiants internationaux s'adaptent plus facilement au nouvel environnement dans une atmosphère de soutien et de compassion.

Les croyances religieuses suivent un ensemble de « principes volontaires »

Un étudiant russe d'Amerigo a déclaré qu'avant d'entrer sur les campus Amerigo, il s'inquiétait de savoir si étudier dans une école catholique serait en conflit avec sa propre conviction. Après une année d'études, il a déclaré qu'il ne devrait y avoir aucune inquiétude, car il n'y avait aucune restriction sur l'appartenance religieuse des étudiants. Et chaque équipe et chaque étudiant respectent l'idée de la liberté de religion.

En outre, l'étudiant a déclaré que suivre des cours de religion l'avait aidé à mieux comprendre l'histoire, la culture, l'art et les mutations sociales du monde occidental antique. En fait, le programme dit religieux est similaire à l'intégration d'un cours d'histoire de la civilisation mondiale et de l'idéologie occidentale qui aide les étudiants internationaux à acquérir une compréhension complète de la société américaine de manière globale.

Actuellement, les dix campus d'Amerigo sont des lycées catholiques. Outre ses installations de pointe, chaque campus est également composé d'enseignants de choix. En outre, Amerigo attache une grande importance à la promotion du bien-être des étudiants et à leur épanouissement personnel en salle de classe, et à l'extérieur, ainsi qu'à aider les étudiants à entrer avec succès dans une université majeure idéale aux États-Unis.

À propos d'Amerigo Education

