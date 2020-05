Amerigo Education обнародовала академические результаты выпускников 2020 года

Amerigo UAP - это четырехлетняя программа, обеспечивающая уникальный персонализированный подход к комплексной подготовке иностранных старшеклассников к успешному поступлению в вузы. Для повышения конкурентоспособности каждого учащегося при поступлении в высшее учебное заведение программа включает услуги подбора оптимального университетского курса, подготовку к стандартным вступительным экзаменам, консалтинг по вопросам выбора вуза, рекомендации по написанию эссе и даже туры по выбранным студенческим городкам. Кроме того, на территории каждого кампуса Amerigo работает специальный консультант по вопросам высшего образования, который помогает каждому учащемуся в индивидуальном процессе подачи заявок на поступление в вузы.

Выпускница старшего класса школы Amerigo в Бока-Ратон Цзян До (Giang Do), получившая предложения от шести ведущих вузов США, включая филиал Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Висконсинский университет в Мэдисоне и Университет Пердью, отмечает: "Мощная поддержка со стороны персонала Amerigo обеспечила мне уверенность в собственных силах. Именно благодаря им, я с успехом прошла вступительные экзамены в вузы мечты. Команда Amerigo поддерживала меня на каждом этапе, начиная с первого года обучения. Они не только предоставляли мне отличные инструменты онлайн-подготовки и еженедельные тесты на SAT, но и полезные советы и рекомендации к написанию моего выпускного эссе. Посещение студенческих городков в сопровождении консультантов UAP также сыграло важную роль в выборе оптимального вуза".

Комплексная поддержка Amerigо выходит за рамки академической успеваемости: компания поддерживает своих студентов во всех начинаниях как в учебном заведении, так и за его пределами. Один из выпускников Amerigo Chiсago Бенни Нгуен (Benny Nguyen), принятый сразу в 12 ведущих вузов США, включая Университет штата Пенсильвания и Вашингтонский университет, активно принимал участие во внеклассных и факультативных активностях, среди которых: школьная сборная по фехтованию, научные олимпиады, волейбольные и футбольные матчи. Бенни отмечает: "Я старался поддерживать хороший средний балл, ведь для приемной комиссии любого вуза это лучшее доказательство, что я действительно был старательным учеником. Для тех вузов, что я для себя выбрал, простой сдачи тестов недостаточно". Таким выпускникам, как Бенни Нгуен, как нельзя кстати придется "История успеха студента Amerigo" (Student Success Portfolio) - платформа, на которой учащиеся рассказывают о своих успехах и достижениях вне стен школы. Доступ к портфолио можно предоставлять сотрудникам приемной комиссии вузов, что дает поистине всеобъемлющее представление об успехах студентов Amerigo на протяжении всего обучения в старших классах средней школы.

Один из учащихся Amerigo Го Сычэн (Sicheng Guo), принятый сразу в семь вузов, входящих в Топ-50 университетов США (включая филиалы Калифорнийского университета в Дейвисе и Ирвине, а также Университет штата Иллинойс), подчеркнул, что его успех был бы невозможен без активного участия в процессе поступления: н подготовка поможет вам написать лучшее эссе. Я тесно сотрудничал с консультантами Amerigo, предоставлявшими мне поистине всеобъемлющую поддержку, в том числе в вопросах написания эссе, подготовки к экзаменам и созданию личного портфолио. Уверен, что навыки, приобретенные мною в ходе обучения с Amerigo, окажутся полезными и в будущем".

Процесс подготовки выпускников Amerigo неуклонно приближается к концу, но наша команда продолжает прилагать все усилия к поддержке всех участников программы стационарного обучения. В свете текущей глобальной пандемии компания Amerigo разработала уникальную программу Start Anywhere, избавив клиентов от опасений относительно ограничений международных поездок и/или получения виз на ближайшие месяцы. Программа предоставляет студентам Amerigo, не имеющим возможности лично прибыть в США к началу 2020-го учебного года, возможность начать обучение в режиме онлайн. В дополнение к полноценной академической программе участники Start Anywhere получат доступ к урокам английского языка и смогут общаться с консультантами по вопросам высшего образования точно так же, как если бы они лично находились в кампусе на территории США. Больше информации о программе Start Anywhere см. по ссылке: https://bit.ly/2xrQZKk

