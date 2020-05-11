Amerigo Education обнародовала академические результаты выпускников 2020 года

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Amerigo Education

May 11, 2020, 22:57 ET

Иностранные абитуриенты-участники программы  Amerigo University Advantage Program продемонстрировали впечатляющие успехи в вопросах поступления в американские вузы

ЧИКАГО (CHICAGO), 12 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Amerigo Education, разработчик комплексной модели стационарного обучения иностранных студентов в США, сегодня обнародовала академические результаты своих воспитанников за 2020 год. Учащиеся старших классов в десяти кампусах Amerigo были приняты в ведущие вузы страны: две трети из них поступили в вузы из Топ-100 американских университетов, а еще одна треть начнут обучение в вузах, входящих в Топ-50. В число принимающих вузов в этом году вошли столь авторитетные учреждения, как Университет Южной Калифорнии, Нью-Йоркский университет, Флоридский университет, Бостонский университет, а также ряд подразделений Калифорнийского университета, включая филиалы в Санта-Барбаре, Ирвине, Сан-Диего и Дейвисе.

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"Команда Amerigo неизменно стремится защищать интересы наших студентов на их пути к вершинам академических достижений. Наши выпускники служат лучшим отражением нашей преданности делу и той степени заботы, которой мы окружаем всех студентов на протяжении всего периода их обучения, - прокомментировал генеральный директор Amerigo Крейг Пайнс (Craig Pines). -  Мы хорошо разбираемся в тех требованиях, которые ведущие вузы Америки предъявляют к зарубежным абитуриентам. В основе нашей программы University Advantage (UAP) лежит индивидуальный подход с акцентом на высокие академические результаты в сочетании с принципами формирования "целостной личности". Предоставляя нашим учащимся комплексную поддержку в вопросах поступления в лучшие вузы страны, мы делаем этот процесс менее "пугающим" и, в конечном итоге, более успешным".  

Amerigo UAP - это четырехлетняя программа, обеспечивающая уникальный персонализированный подход к комплексной подготовке иностранных старшеклассников к успешному поступлению в вузы. Для повышения конкурентоспособности каждого учащегося при поступлении в высшее учебное заведение программа включает услуги подбора оптимального университетского курса, подготовку к стандартным вступительным экзаменам, консалтинг по вопросам выбора вуза, рекомендации по написанию эссе и даже туры по выбранным студенческим городкам. Кроме того, на территории каждого кампуса Amerigo работает специальный консультант по вопросам высшего образования, который помогает каждому учащемуся в индивидуальном процессе подачи заявок на поступление в вузы.

Выпускница старшего класса школы Amerigo в Бока-Ратон Цзян До (Giang Do), получившая предложения от шести ведущих вузов США, включая филиал Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Висконсинский университет в Мэдисоне и Университет Пердью, отмечает: "Мощная поддержка со стороны персонала Amerigo обеспечила мне уверенность в собственных силах. Именно благодаря им, я с успехом прошла вступительные экзамены в вузы мечты.  Команда Amerigo поддерживала меня на каждом этапе, начиная с первого года обучения. Они не только предоставляли мне отличные инструменты онлайн-подготовки и еженедельные тесты на SAT, но и полезные советы и рекомендации к написанию моего выпускного эссе. Посещение студенческих городков в сопровождении консультантов UAP также сыграло важную роль в выборе оптимального вуза".  

Комплексная поддержка Amerigо выходит за рамки академической успеваемости: компания поддерживает своих студентов во всех начинаниях как в учебном заведении, так и за его пределами. Один из выпускников Amerigo Chiсago Бенни Нгуен (Benny Nguyen), принятый сразу в 12 ведущих вузов США, включая Университет штата Пенсильвания и Вашингтонский университет, активно принимал участие во внеклассных и факультативных активностях, среди которых: школьная сборная по фехтованию, научные олимпиады, волейбольные и футбольные матчи. Бенни отмечает: "Я старался поддерживать хороший средний балл, ведь для приемной комиссии любого вуза это лучшее доказательство, что я действительно был старательным учеником. Для тех вузов, что я для себя выбрал, простой сдачи тестов недостаточно". Таким выпускникам, как Бенни Нгуен, как нельзя кстати придется "История успеха студента Amerigo" (Student Success Portfolio) - платформа, на которой учащиеся рассказывают о своих успехах и достижениях вне стен школы. Доступ к портфолио можно предоставлять сотрудникам приемной комиссии вузов, что дает поистине всеобъемлющее представление об успехах студентов Amerigo на протяжении всего обучения в старших классах средней школы.

Один из учащихся Amerigo Го Сычэн (Sicheng Guo), принятый сразу в семь вузов, входящих в Топ-50 университетов США (включая филиалы Калифорнийского университета в Дейвисе и Ирвине, а также Университет штата Иллинойс), подчеркнул, что его успех был бы невозможен без активного участия в процессе поступления: н подготовка поможет вам написать лучшее эссе. Я тесно сотрудничал с консультантами Amerigo, предоставлявшими мне поистине всеобъемлющую поддержку, в том числе в вопросах написания эссе, подготовки к экзаменам и созданию личного портфолио. Уверен, что навыки, приобретенные мною в ходе обучения с Amerigo, окажутся полезными и в будущем".

Процесс подготовки выпускников Amerigo неуклонно приближается к концу, но наша команда продолжает прилагать все усилия к поддержке всех участников программы стационарного обучения. В свете текущей глобальной пандемии компания Amerigo разработала уникальную программу Start Anywhere, избавив клиентов от опасений относительно ограничений международных поездок и/или получения виз на ближайшие месяцы. Программа предоставляет студентам Amerigo, не имеющим возможности лично прибыть в США к началу 2020-го учебного года, возможность начать обучение в режиме онлайн. В дополнение к полноценной академической программе участники Start Anywhere получат доступ к урокам английского языка и смогут общаться с консультантами по вопросам высшего образования точно так же, как если бы они лично находились в кампусе на территории США. Больше информации о программе Start Anywhere см. по ссылке: https://bit.ly/2xrQZKk

О компании Amerigo

Amerigo обеспечивает поддержку иностранным студентам при поступлении в лучшие старшие школы США, применяя целостный подход с акцентом на выдающиеся академические результаты. Благодаря оптимальному сочетанию комфортных условий полного пансиона, дополнительной академической поддержки, развития навыков английского языка и подхода, ориентированного на успешные результаты обучения, Amerigo воспитывает у своих студентов те навыки и качества, что необходимы для успешного обучения в старшей школе, вузе и дальнейшего построения карьеры. Больше информации - на amerigoeducation.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1165764/Amerigo_Education_1.jpg

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Amerigo Education обнародовала академические результаты выпускников 2020 года

News provided by

Amerigo Education

May 11, 2020, 22:57 ET