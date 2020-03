Amerigo Education odpowiada na wpływ COVID-19

– Jest to czas wyjątkowej niepewności, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić naszym uczniom pełne wsparcie i opiekę ze strony przeszkolonych pracowników – skomentował Craig Pines, główny dyrektor wykonawczy firmy Amerigo. – Wszystkie kampusy Amerigo obsługiwane są 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez członków miejscowych zespołów, którzy szybko wdrożyli konieczne wytyczne i protokoły co do zachowania zdrowia zgodnie z zaleceniami lekarzy, a także nabyli zapasy podstawowych produktów, przygotowali wytyczne co do aktywności na kampusach i wprowadzili najlepsze zasady higieny osobistej. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszego wsparcia dla uczniów w zakresie zapewnienia ich zdrowia fizycznego i psychicznego w tym trudnym okresie – dodał dyrektor.

Wpływ COVID-19 doprowadził do zamknięcia szkół w USA, w tym wszystkich kampusów Amerigo. Firma Amerigo przewidziała, że podjęcie tego kroku będzie konieczne i z wyprzedzeniem zapewniła pełne otwarcie wszystkich internatów z całym personelem. Wszyscy uczniowie Amerigo przeszli na nauczanie zdalne, gdzie w środowiskach cyfrowych mogą bezpiecznie kontynuować edukację do końca semestru wiosennego. Firma Amerigo wspiera zaliczenia zdalne przez zapewnianie pomocy naukowych, programu porad uniwersyteckich i pomocy z językiem angielskim. Wszyscy pracownicy Amerigo pracują bez przerwy w celu zapewnienia produktywnego i pozytywnego doświadczenia edukacyjnego wśród uczniów.

Szybka adaptacja w trakcie pandemii ze względu na najlepszy interes uczniów

W obliczu niepewności związanej z wirusem COVID-19 firma Amerigo ciągle szybko dostosowuje się do zmieniających się warunków ze względu na najlepszy interes uczniów. Kiedy jeden z uczniów Amerigo nie mógł wrócić do USA po wizycie w Wuhan z okazji chińskiego Nowego Roku, firma Amerigo szybko opracowała dostosowany plan nauczania, zgodnie z którym uczeń mógł dokończyć naukę i zdobyć punkty konieczne do zdania roku na czas.

W celu zmniejszenia obaw związanych z podróżami i ograniczeniami wizowymi w najbliższych miesiącach firma Amerigo wprowadziła dwa nowe programy dające uczniom elastyczne możliwości nauki za granicą. Program Start Anywhere pozwala uczniom Amerigo, którzy nie mogą dostać się do USA z początkiem roku szkolnego jesienią 2020 r., na rozpoczęcie nauczania w sieci, gdzie poza pełnym programem nauczania będą mieli także dostęp do nauki języka angielskiego i porad uniwersyteckich tak, jakby byli na jednym z kampusów z USA. Dodatkowe informacje na temat programu Start Anywhere można znaleźć tutaj: https://bit.ly/2xrQZKk

Program Get Ahead trwający od 4 do 6 tygodni w ramach szkoły letniej Amerigo umożliwia uczniom spędzenie wakacji w USA wraz z innymi uczniami i pracownikami Amerigo. Uczniowie, którzy zdecydują się na pozostanie w USA latem w celu uniknięcia potencjalnych ograniczeń podróży skorzystają z programu przez dostęp do zaawansowanych kursów i przygotowania uniwersyteckiego. Dodatkowe informacje na temat programu Get Ahead można znaleźć tutaj: https://bit.ly/39jsQmL

Transparentna, bezpośrednia komunikacja na żywo z rodzicami

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów Amerigo pozostaje priorytetem dla całej społeczności Amerigo. W odpowiedzi na niepokój rodziców co do bezpieczeństwa dzieci firma Amerigo rozpoczęła dystrybucję dziennej komunikacji na temat dynamicznej i stresującej sytuacji wywołanej przez wirus COVID-19. Firma publikuje codzienne aktualizacje, w tym lokalne wskazówki, najnowsze protokoły bezpieczeństwa na kampusach, informacje dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych uczniów, ustalenia co do przerwy wiosennej i informacje dla uczniów rozważających wizyty w ojczyznach. Rodzice bardzo pozytywnie komentują te kroki, a jeden z rodziców podzielił się następującą opinią.

„Naprawdę doceniamy wysiłki Amerigo co do zachowania bezpieczeństwa i zdrowia naszych dzieci. Codzienne komunikaty są dla nas źródłem ukojenia w tak trudnym okresie. Mamy nadzieję, że wszyscy pracownicy i nauczyciele Amerigo pozostaną w dobrym zdrowiu i bezpieczeństwie, jednocześnie dbając o nasze dzieci".

Otwarty i bezpośredni kanał komunikacji z rodzicami zawsze był bardzo ważny dla Amerigo. Firma Amerigo jest przekonana, że łączone wysiłki z rodzicami prowadzą do utworzenia najlepszego środowiska edukacyjnego dla uczniów, a zwłaszcza nastolatków za granicą. Poza przesyłaniem rodzicom comiesięcznych wyników uczniów z opisem postępów w nauczaniu, programami zajęć pozalekcyjnych i zaznajamianiem z kulturą firma Amerigo otwiera i utrzymuje grupy komunikacji z rodzicami w celu zapewniania aktualizacji na żywo i natychmiastowego odpowiadania na zapytania opiekunów.

O Amerigo

Amerigo wspiera międzynarodowych uczniów w najlepszych amerykańskich szkołach średnich przez całościowe podejście bazujące na wsparciu, które skupia się na jak najlepszych wynikach nauczania. Firma zapewnia dodatkowe wsparcie edukacyjne, rozwój umiejętności języka angielskiego oraz porady, wsparcie uniwersyteckie i immersję kulturową w celu wyposażenia uczniów międzynarodowych w umiejętności, wartości i wsparcie potrzebne do osiągnięcia sukcesu w szkole średniej, na uniwersytecie i w późniejszym życiu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.amerigoeducation.com .

