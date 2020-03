Amerigo Education réagit à l'impact de la COVID-19

« C'est une période d'incertitude sans précédent et nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que nos étudiants sont pleinement accompagnés et pris en charge par notre personnel dûment formé », a déclaré Craig Pines, PDG d'Amerigo. « Tous les campus d'Amerigo disposent d'un personnel disponible 24h/24 et 7j/7 composé de membres de notre équipe résidentielle, qui ont rapidement mis en œuvre les directives et protocoles de santé nécessaires et recommandés par les experts médicaux, ont constitué des stocks de fournitures essentielles aux campus, ont établi des règles encadrant les activités des campus et ont mis en œuvre les meilleures pratiques en matière d'hygiène personnelle. Nous nous efforçons de fournir à nos élèves le meilleur soutien possible pour préserver leur santé mentale et physique pendant cette période difficile. »

L'impact de la COVID-19 a entraîné la fermeture des écoles partout aux États-Unis, y compris sur l'ensemble des campus d'Amerigo. Anticipant l'adoption de cette mesure nécessaire, Amerigo s'est organisée pour veiller à ce que toutes les résidences étudiantes demeurent ouvertes et soient entièrement pourvues en personnel. Tous les élèves d'Amerigo ont été transférés vers un environnement d'apprentissage en ligne, où ils poursuivent leurs études dans un environnement sûr pour le reste du semestre de printemps. Amerigo complète également cet apprentissage en ligne avec sa propre offre de services : soutien scolaire, programme d'orientation universitaire et soutien à l'apprentissage de l'anglais. Tout le personnel d'Amerigo a travaillé sans relâche pour que cette expérience d'apprentissage soit productive et positive pour les élèves.

S'adapter rapidement face à la pandémie, en plaçant l'intérêt des élèves au cœur de ses préoccupations

Dans le climat d'incertitude suscité par l'épidémie de COVID-19, Amerigo continue de s'adapter rapidement en plaçant l'intérêt des élèves au cœur de ses préoccupations. Lorsque l'un des élèves d'Amerigo n'a pas réussi à revenir aux États-Unis après être rentré à Wuhan pour le Nouvel An chinois, Amerigo a rapidement développé un plan d'études personnalisé pour s'assurer que cet élève puisse terminer ses études et recevoir des crédits afin de poursuivre son parcours scolaire et obtenir son diplôme.

Pour dissiper les craintes concernant les restrictions de voyage et/ou de visa dans les prochains mois, Amerigo a introduit deux nouveaux programmes pour offrir aux étudiants des modalités scolaires flexibles pour étudier à l'étranger. Avec le programme Start Anywhere, les élèves d'Amerigo qui ne sont pas en mesure de se rendre aux États-Unis pour le début de la rentrée scolaire de l'automne 2020 peuvent commencer leurs cours en ligne. Ils suivront un programme scolaire complet et bénéficieront également de cours d'anglais et de conseils universitaires comme s'ils étaient sur le campus aux États-Unis. Pour plus d'informations sur Start Anywhere, consultez le lien suivant : https://bit.ly/2xrQZKk

Get Ahead, qui est un programme de 4 à 6 semaines proposé dans le cadre des cours d'été (Summer Academy) d'Amerigo, permettra aux élèves de passer leurs vacances d'été aux États-Unis aux côtés d'autres élèves et de membres du personnel d'Amerigo. Pour les élèves qui souhaitent rester aux États-Unis pendant l'été pour éviter d'éventuelles restrictions de voyage, le programme permet de poursuivre ses études grâce à des cours avancés et à une préparation universitaire. Pour plus d'informations sur Get Ahead, consultez le lien suivant : https://bit.ly/39jsQmL

Des communications transparentes et directes en temps réel avec les parents

La santé et la sécurité des élèves d'Amerigo restent la priorité absolue pour toute la communauté Amerigo. Pour mieux répondre aux préoccupations des parents concernant la sécurité de leurs enfants, Amerigo a commencé à publier quotidiennement des communications liées à la situation changeante et stressante causée par la COVID-19. La société fournit désormais des mises à jour quotidiennes, dont des avis locaux, les derniers protocoles de sécurité des campus, des informations sur l'assurance maladie des élèves, les mesures prises pour les vacances de printemps et des informations pour les élèves qui envisagent de retourner dans leur pays d'origine. Les retours des parents ont été très positifs, l'un des parents ayant laissé le commentaire suivant :

« Nous apprécions vraiment les efforts déployés par Amerigo pour préserver la sécurité et la santé de nos enfants. Cela nous rassure vraiment de recevoir des mises à jour quotidiennes de votre part en cette période très difficile. Que tous les membres du personnel et les enseignants d'Amerigo qui veillent sur nos enfants prennent également bien soin d'eux-mêmes ! »

Avoir un canal de communication ouvert et direct avec les parents a toujours été essentiel pour Amerigo. Amerigo est convaincue que c'est en travaillant de concert avec les parents que l'on crée l'environnement d'apprentissage le plus favorable aux étudiants, en particulier pour les adolescents qui étudient à l'étranger. En plus d'envoyer aux parents des fiches d'évaluation mensuelles avec des mises à jour sur les progrès, les activités parascolaires et l'acculturation des élèves, Amerigo crée et anime également des groupes de discussion avec les parents afin de leur fournir des mises à jour en temps réel et répondre à leurs préoccupations.

À propos d'Amerigo

Amerigo accompagne les élèves internationaux étudiant dans des établissements secondaires privés américains de premier plan en utilisant une approche globale axée sur l'obtention d'excellents résultats scolaires dans un milieu épanouissant, en pensionnat. La société offre aux élèves internationaux un soutien scolaire complémentaire, un apprentissage de l'anglais, une orientation universitaire, un mentorat et une immersion culturelle afin de les préparer en leur fournissant les compétences, les valeurs et l'attention nécessaires pour réussir au lycée, à l'université et dans la vie. Pour plus d'informations, consultez amerigoeducation.com.

