Amerigo Education: религиозные частные школы Америки привлекают все больше иностранных студентов

На сегодняшний день, более двух третей частных школ США являются религиозными и считаются весьма престижными учебными заведениями, предлагающими первоклассные академические и внеклассные программы обучения. По сравнению с нерелигиозными, стиль обучения в церковных школах отличается повышенной "строгостью": в вопросах контроля учебного процесса и поведения учащихся руководство таких заведений придерживается религиозных норм и организационных моделей. Кроме того, разделяя общие религиозные взгляды, большинство учителей и учеников таких школ весьма дружелюбны и с готовностью помогают друг другу в межличностных взаимоотношениях и решении любых возникающих проблем. К тому же, они толерантнее относятся к ученикам из различного социокультурного окружения. По мнению Amerigo, иностранным студентам проще адаптироваться к новой среде в такой заботливой и дружественной атмосфере.

В основе религиозных убеждений лежит набор "добровольных принципов"

По словам одного российского студента Amerigo, до того момента, когда он впервые попал в кампус Amerigо, его очень беспокоил вопрос, не будет ли обучение в католической школе противоречить его собственной вере. Проучившись в такой школе год, он с уверенностью утверждает, что беспокоиться о каких-либо религиозных ограничениях для учеников абсолютно не следует. Все без исключения ученики и члены педагогического коллектива уважают идею свободы вероисповедания.

К тому же, по словам учащегося, курс религиоведения помог ему лучше понять западную историю, культуру, искусство и социальную эволюцию древних цивилизаций Запада. Так называемая программа религиозного обучения, по сути, представляет собой интегрированный курс истории мировых цивилизаций и западной идеологии, дающий иностранным студентам углубленное и комплексное понимание основ американского общества.

На сегодняшний день, все десять старших школ Amerigo являются католическими. Кроме сверхсовременного оснащения, все они могут похвалиться первоклассным преподавательским составом. Amerigo уделяет большое внимание вопросам психофизического комфорта и персонального развития своих студентов как в аудитории, так и за ее пределами. Школа помогает учащимся успешно поступать в ведущие вузы США.

О компании Amerigo Education

Amerigo обеспечивает поддержку иностранным студентам при поступлении в лучшие школы США, применяя целостный подход с акцентом на выдающихся академических результатах. Мы помогаем зарубежным студентам, желающим пройти курс подготовительного обучения в Америке, достигать успеха как в аудитории, так и за ее пределами. Благодаря оптимальному сочетанию комфортных условий полного пансиона, дополнительной академической поддержки, развития навыков английского языка и подхода, ориентированного на успешные результаты обучения, Amerigo воспитывает у своих студентов те навыки и качества, что необходимы для успешного обучения в старшей школе, вузе и дальнейшего построения карьеры. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.amerigoeducation.com .

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SOURCE Amerigo Education