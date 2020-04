Amerigo Education responde ao impacto do COVID-19

"Essa é uma época de incertezas sem precedentes, e estamos fazendo tudo que podemos para assegurar que nossos estudantes sejam totalmente apoiados e cuidados pelo nosso pessoal altamente treinado", disse Craig Pines, CEO da Amerigo. "Todos os campus da Amerigo têm profissionais 24 horas por dia, 7 dias por semana, formado pelos membros de nossa equipe residencial que implementaram rapidamente as orientações de saúde necessárias e os protocolos recomendados por especialistas médicos, estocando suprimentos essenciais no campus, estabelecendo orientações para atividades no campus e implementando as melhores práticas em relação à higiene pessoal. Nossa aspiração é fornecer o melhor apoio para ajudar nossos estudantes a preservar sua saúde mental e física durante esta época desafiadora".

O impacto do COVID-19 resultou no fechamento de escolas por todo os EUA, incluindo todos os campus da Amerigo. A Amerigo antecipou que este passo necessário seria dado e agiu para assegurar que todas as residências estudantis permanecessem abertas e completamente providas com o pessoal necessário. Todos os estudantes da Amerigo foram encaminhados para um ambiente de aprendizado on-line, onde continuaram seus estudos em um ambiente seguro para o término de seu período de estudos da primavera. A Amerigo também suplementa o trabalho do curso on-line com seu próprio apoio acadêmico, programa de orientação universitária e apoio ao aprendizado do idioma inglês. Todos os colaboradores da Amerigo têm trabalhado incansavelmente para manter a experiência de aprendizado produtiva e positiva para os estudantes.

Rápida adaptação durante a pandemia em prol dos melhores interesses dos estudantes

No meio das incertezas trazidas pelo COVID-19, a Amerigo continua a se adaptar rapidamente em prol dos melhores interesses dos estudantes. Quando um dos estudantes da Amerigo não pôde retornar aos EUA depois de voltar para Wuhan no Ano Novo Chinês, a Amerigo rapidamente desenvolveu um plano de estudos personalizado para assegurar que este estudante pudesse completar seus estudos remanescentes e receber os créditos para permanecer no caminho para a graduação.

Para aliviar as preocupações em relação às restrições de viagens e/ou vistos nos próximos meses, a Amerigo introduziu dois novos programas para fornecer aos estudantes opções flexíveis para estudarem no exterior. O programa "Comece em Qualquer Lugar" (Start Anywhere) oferece aos estudantes da Amerigo que não podem viajar aos EUA para o início do período escolar do Outono de 2020, a opção de começarem o trabalho de seu curso on-line, onde além de um currículo acadêmico completo, eles receberão o aprendizado do idioma inglês e orientação universitária, como se estivessem no campus nos EUA. Mais informações sobre o programa "Comece em Qualquer Lugar" podem ser acessadas aqui: https://bit.ly/2xrQZKk

"Chegue à Frente" (Get Ahead), que é um programa com duração de 4 a 6 semanas oferecido como parte da Academia de Verão da Amerigo, permitirá que os estudantes passem suas férias de verão nos EUA juntamente com colegas e funcionários da Amerigo. Para os estudantes que desejam permanecer nos EUA durante o verão, para evitar possíveis restrições nas viagens, o programa ajuda os estudantes a se manterem atualizados com seus estudos através de cursos avançados e preparação universitária. Para mais informações sobre o programa "Chegue à Frente", clique aqui: https://bit.ly/39jsQmL

Comunicações transparentes em tempo real e diretas com os pais

A saúde e a segurança dos estudantes da Amerigo continuam sendo a mais alta prioridade de toda a comunidade da Amerigo. Para atender ainda mais as preocupações dos pais em relação à segurança de seus filhos, a Amerigo começou a publicar comunicações diárias relacionadas com a situação dinâmica e estressante causada pelo COVID-19. A Amerigo agora fornece atualizações diárias incluindo avisos locais, os mais recentes protocolos de segurança do campus, informações sobre o seguro de saúde dos estudantes, arranjos para o período da primavera e informações para os estudantes que consideram retornar para os países de suas residências. A resposta dos pais tem sido muito positiva, com um dos pais compartilhando os seguintes comentários:

"Realmente apreciamos o esforço que a Amerigo faz para ajudar a manter nossos filhos seguros e saudáveis. Receber atualizações diárias de vocês realmente ajuda a nos tranquilizar neste momento tão difícil. Esperamos que os funcionários e professores da Amerigo permaneçam seguros e com saúde enquanto cuidam de nossos filhos!".

Ter um canal de comunicação aberto e direto com os pais sempre foi essencial para a Amerigo. A Amerigo acredita que um esforço conjunto com os pais cria o ambiente de aprendizado de maior apoio para os estudantes, especialmente para adolescentes que estudam no exterior. Além de mandar boletins mensais dos estudantes para os pais com atualizações do progresso do aprendizado dos estudantes, participação extracurricular e aculturação, a Amerigo também cria e mantém grupos de conversas com os parentes para fornecer atualizações em tempo real e tratar das preocupações dos pais.

Sobre a Amerigo

A Amerigo apoia estudantes internacionais nas escolas privadas de ensino médio de alto desempenho dos EUA utilizando uma abordagem holística que enfatiza os excelentes resultados acadêmicos dentro de um ambiente de internato acolhedor. A empresa fornece apoio acadêmico suplementar, desenvolvimento do idioma inglês, orientação universitária, orientação e imersão cultural para preparar os alunos internacionais com as habilidades, valores e cuidados necessários para ter sucesso no ensino médio, nas universidades e além. Para mais informações, visite o endereço amerigoeducation.com .

