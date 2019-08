Amerigo-Partnerschulen erhalten von Niche hervorragende Bewertungen

CHICAGO, 29. August 2019 /PRNewswire/ -- Die „Niche Best Schools in America"-Rangfolgen für 2020 sind veröffentlicht worden, und alle elf Highschools in Amerigo Educations Netz US-amerikanischer Highschools haben die Bewertungen „A" oder „A+" erhalten.

Niche ist die führende Plattform zum Finden von Informationen, Fakten, Bewertungen und Nutzerberichten über Schulen, Colleges, Großstädte, Städte und Wohnbezirke in den Vereinigten Staaten. Basierend auf Nutzerberichten und aktuellen Daten werden die Rangfolgen und Bewertungen jedes Jahr von Niche aktualisiert.

Drei Schulen im Netz von Amerigo wurden mit „A+" bewertet: die Carmel Catholic High School (Region Chicago), die Cretin-Derham Hall (Minneapolis-St. Paul, Minnesota) und die Justin-Siena High School (Napa, Kalifornien). Acht Schulen im Amerigo-Netz wurden mit „A" bewertet: die Bishop Montgomery High School (Los Angeles, Kalifornien), die Lexington Catholic High School (Lexington, Kentucky), die Marian Catholic High School (Region Chicago), die Mater Dei Catholic High School (Region San Diego), die Red Bank Catholic High School (Red Bank, New Jersey), die Saint John Paul II Academy (Großraum Miami, Florida), die St. Pius X High School (Houston, Texas) und die St. Patrick-St. Vincent Catholic High School (Region San Francisco, Kalifornien).

„Diese hervorragenden Bewertungen von Niche zeigen, dass Amerigo Education nur führende Schulen auswählt, die überlegene akademische Programme anbieten – um so für alle Orte einheitliche Erfahrungen und Ergebnisse zu gewährleisten", so Craig Pines, Chief Executive Officer von Amerigo. „Diese Schulen haben Amerigo dafür ausgewählt, ihre Programme für internationale Schüler zu managen – das Ergebnis unseres besonderen umfassenden Unterbringungsansatzes, der garantiert, dass unsere Schüler aus aller Welt sicher aufgehoben sind und Zugang zu den akademischen Ressourcen, Einrichtungen, außerschulischen Möglichkeiten und den Erfahrungen haben, die sie auf den Erfolg in der Highschool, Universität und darüber hinaus vorbereiten."

Amerigo Education bietet ein umfassendes Unterbringungsprogramm für internationale Highschool-Schüler an, die an einem akademisch anspruchsvollen US-Bildungsangebot kombiniert mit einer ganzheitlichen, sicheren Wohngemeinschaft interessiert sind. Das Programm betont dabei nicht nur akademischen Erfolg, sondern auch die persönliche Entwicklung der Schüler, um ihnen zu helfen, weltoffene Bürger zu werden. Amerigo konzentriert sich auf Bildung, Spitzenleistungen und Einbeziehung, indem es Schülern Zugang zu US-Highschools hoher Qualität bietet, und zu Wohnumfeldern, in denen sie in die Kultur eintauchen können, Unterstützung für das Erlernen der englischen Sprache finden (English Language Learning, ELL) und das besondere „Amerigo University Advantage"-Programm nutzen können, das jeden Schüler auf die Aufnahme an hoch selektiven Universitäten vorbereitet.

Informationen zu Amerigo

Amerigo unterstützt internationale Schüler an führenden US-Highschools mit einem ganzheitlichen und unterstützenden Ansatz, der exzellente akademische Leistungen und persönliche Entwicklung betont. Wir verhelfen internationalen Schülern, die an einem vorbereitenden Bildungsgang in den USA interessiert sind, sowohl im amerikanischen Klassenraum als auch außerhalb zum Erfolg. Durch seine Kombination aus umsorgender Unterbringung, ergänzenden akademischen Hilfen, Angeboten zur Entwicklung englischer Sprachkenntnisse und einer Orientierung auf erfolgreiche College-Ergebnisse vermittelt Amerigo Schülern die Fähigkeiten, Werte und Sorgfalt, die sie brauchen, um in der Highschool, auf Universitätsebene und darüber hinaus erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter http://amerigoeducation.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/961613/Amerigo_Education_Logo.jpg

Related Links

http://amerigoeducation.com/



SOURCE Amerigo Education