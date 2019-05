Amerikaanse organisaties voor financiële dienstverlening vragen de Amerikaanse overheid om de G20 prioritering van wereldwijde veroudering als een voortdurend G20 aandachtspunt voor gemeenschappelijk belang te ondersteunen

WASHINGTON, 3 mei 2019 /PRNewswire/ -- Vier van de grootste Amerikaanse organisaties die pensioenproducten en financiële dienstverleners vertegenwoordigen, hebben deze week de Amerikaanse regering formeel gevraagd om de inspanningen van het Japanse G20-voorzitterschap in 2019, gericht op het onder de aandacht brengen van de veel voorkomende problemen als gevolg van de vergrijzing van G20-landen te ondersteunen.

De American Council of Life Insurers, Insured Retirement Institute, Investment Company Institute en de Securities Industry and Financial Markets Association hebben een brief gestuurd aan de Amerikaanse Treasury Department, die de Verenigde Staten vertegenwoordigt bij de G20 Finance Track, waar dit onderwerp wordt besproken.

In deze brief vragen de organisaties dat de Verenigde Staten "een positieve pleitbezorger zal zijn voor stimuleringsmaatregelen om besparingen voor pensionering via de particuliere sector te bevorderen. Dit verzoek wordt gemaakt in het kader van het onder de aandacht brengen van de kwestie door het Japanse G20-voorzitterschap." De brief benadrukt het belang van het bieden van stimuleringsmaatregelen voor zelf-gefinancierde pensionering binnen de particuliere sector zodat individuen in staat gesteld worden om spaargeld op te bouwen. De brief bracht tevens onder de aandacht dat dit voorstel in Japan reeds veel steun heeft ontvangen via het formele bedrijfsadviesproces, de "Business 20."

Het Japanse G20-voorzitterschap heeft het belang benadrukt van verder onderzoek en beleidsanalyse met betrekking tot vergrijzing en het bieden van pensioenzekerheid aan mensen. Een kwestie die voor alle G20-overheden van belang is.

De American Council of Life Insurers (ACLI) pleit namens 280 aangesloten bedrijven die toegewijd zijn aan het leveren van producten en diensten die de financiële en pensioenveiligheid van consumenten bevorderen. 90 miljoen Amerikaanse gezinnen vertrouwen op onze leden voor hun levensverzekeringen, lijfrentes, pensioenplannen, verzekering voor langdurige zorg, arbeidsongeschiktheidsverzekering, herverzekering, verzekeringen voor tandheelkunde en gezichtsvermogen en andere aanvullende voorzieningen. ACLI vertegenwoordigt bedrijven in state, federale en internationale forums voor openbaar beleid die ondersteuning bieden aan de markt en de gezinnen die voor hun gemoedsrust op producten van levensverzekeraars vertrouwen. ACLI-leden vertegenwoordigen 95 procent van de industriële activa in de Verenigde Staten.

