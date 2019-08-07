Американский суд вынес решение в пользу Agility по делу о защите деловой репутации компании KGL

Пенсильванский суд подтвердил решение от 2018 года в пользу Agility

ЭЛЬ-КУВЕЙТ (KUWAIT CITY), 7 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Верховный суд штата США на прошлой неделе поддержал решение суда нижестоящей инстанции в пользу Agility по иску, ставшему результатом полученной правительством США изобличающей информации о деловых связях между KGL и государственными предприятиями Ирана.

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил апелляцию KGL на вынесенное в порядке суммарного производства решение суда нижестоящей инстанции в пользу Agility по поданному в 2012 году компанией KGL иску о защите деловой репутации. Обе компании являются провайдерами логистических сервисов, имеющими контрактные взаимоотношения с правительством США.

Отклонив апелляцию, Верховный суд штата подтвердил вынесенное нижестоящим органом заключение об "отсутствии существенных оснований сомневаться в достоверности утверждений о связях KGL с властями Ирана".

Решение Верховного суда Пенсильвании является настоящей победой в вопросе защиты прав лиц, предоставляющих изобличительную информацию, и прозрачности государственных контрактов.

Верховный суд штата подтвердил выводы суда нижестоящей инстанции о том, что письма, направленные компанией Agility различным правительственным организациям США, касались вопросов, затрагивающих общественные интересы, и содержали политическую риторику, а также информацию о связях KGL с властями Ирана, которая, по сути, не оспаривалась.

Суд первой инстанции отклонил иск KGL в 2018 году, посчитав, что компания не смогла доказать факт понесенного ею ущерба в результате действий Agility.

О компании AGILITY

Agility – международная логистическая компания с ежегодным доходом на уровне 5,1 млрд долл. США и штатом из 26 000 сотрудников в более чем 100 странах мира. Предприятие входит в число ведущих мировых провайдеров услуг экспедирования грузов и контрактной логистики, а также является передовым инвестором в технологии, ориентированные на повышение эффективности цепочек поставок. Agility - "первооткрыватель" развивающихся рынков и один из крупнейших частных владельцев и застройщиков складских баз и парков легкой промышленности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Дочерние компании Agility предоставляют услуги топливной логистики, обслуживания аэропортов, управления коммерческой недвижимостью, цифровизации таможенных систем и создания удаленной инфраструктуры.

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