Amgen et Bushu Pharma annoncent un partenariat élargi de la chaîne d'approvisionnement au Japon et dans la région de l'Asie-Pacifique

- L'entente relative au service « Gateway to Asia » de l'organisation de fabrication en sous-traitance vise à doubler le volume de médicaments produits par Bushu Pharma pour Amgen -

KAWAGOE, Japon, 26 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Bushu Pharmaceuticals Ltd. (« Bushu Pharma ») a conclu un partenariat élargi avec Amgen Inc. et Amgen K.K. de manière à fournir son service « Gateway to Asia » dans quatre pays de la région Asie-Pacifique en tant qu'organisation de fabrication en sous-traitance d'Amgen.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106205/202111093084/_prw_PI1fl_cWK7OADe.jpg

Bushu Pharma fait partie intégrante de la croissance des activités d'Amgen au Japon. Depuis 2016, les deux entreprises ont établi un partenariat afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement en médicaments pharmaceutiques et l'excellence de la qualité pour les patients d'Amgen au Japon. Pour renforcer encore davantage la valeur de ce partenariat, Amgen a attribué à Bushu Pharma le contrat élargi relativement au service Gateway to Asia pour l'approvisionnement des plus grands marchés d'Amgen, dont la Chine continentale, Taïwan et la Corée du Sud. La décision devrait permettre de doubler le volume actuel de produits d'Amgen fabriqués et emballés par Bushu Pharma, à savoir Repatha, Evenity, Prolia et Xgeva. La portée des travaux dans le cadre du service Gateway to Asia de Bushu Pharma consistera à assembler, à étiqueter, à emballer et à inspecter les produits pour ces marchés. Le premier approvisionnement de ces médicaments devant commencer cette année.

Pour lire le communiqué de presse conjoint avec Amgen, veuillez consulter :

https://www.bushu-pharma.com/en/amgen-and-bushu-pharma-announcement/

Tadao Takano, directeur d'exploitation et président de Bushu Pharma, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat solide grâce au lancement de quatre médicaments novateurs d'Amgen (Repatha, Evenity, Blincyto et Aimovig) au Japon et à l'augmentation de la production pour répondre aux besoins croissants des patients. Le nouveau service Gateway to Asia permettra d'accroître l'efficacité de l'importation de produits en vrac au Japon pour l'inspection de la qualité, l'étiquetage, l'emballage et la distribution partout au Japon et en Asie-Pacifique. »

En plus de cette entente avec Amgen, Bushu Pharma a récemment établi son centre d'emballage à Kazo et a conclu une alliance commerciale avec Suzuken Co., Ltd. par l'entremise de laquelle l'entreprise offrira un soutien complet pour le lancement de nouveaux produits à des fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés qui cherchent à pénétrer le marché japonais. Le service Gateway to Asia de Bushu Pharma offre aux fabricants mondiaux comme Amgen la possibilité d'entrer au Japon et dans la région de l'Asie-Pacifique et d'y augmenter efficacement leurs ventes.

À propos de Bushu Pharmaceuticals Ltd., Japon :

Bushu Pharma a été fondée en août 1998 en tant que fabricant indépendant de produits pharmaceutiques en sous-traitance. Capitalisée à 1 milliard de yens, l'entreprise fabrique en sous-traitance des produits pharmaceutiques et des emballages pour des produits d'essais cliniques et des produits commerciaux conformément aux plus récentes normes cGMP. Grâce à son savoir-faire et aux renseignements les plus récents sur l'industrie, Bushu Pharma est fière de pouvoir offrir des solutions à valeur ajoutée à ses clients.

Pour en savoir plus sur Bushu Pharma, visitez www.bushu-pharma.com

Détails sur le service Gateway to Asia :

https://www.bushu-pharma.com/en/services/scm/gateway-to-asia/

Le livre blanc de l'entreprise (PDF) sur la solution Gateway to Asia est également disponible ici :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202111093084-O1-7SKkAoi6.pdf

SOURCE Bushu Pharmaceuticals Ltd.