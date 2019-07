Amgen kontroluje 98% udziałów w Nuevolution po zakończeniu przedłużonego okresu przyjęcia

THOUSAND OAKS, Kalifornia, 29 lipca 2019 r. /PRNewswire/ --

Niniejsza oferta nie jest kierowana do, niniejszy komunikat prasowy nie może być publikowany pośrednio lub bezpośrednio w lub do, a oferty na akcje nie będą przyjmowane od ani w imieniu akcjonariuszy w Australii, Kanadzie, Hongkongu, Japonii, Nowej Zelandii i Republice Południowej Afryki, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której złożenie niniejszej oferty, dystrybucja niniejszego komunikatu prasowego lub przyjęcie dowolnej oferty na akcje stałoby w sprzeczności z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami lub wiązałoby się z wymogiem przedstawienia dodatkowych dokumentów, sprawozdań lub innych środków związanych z ofertą poza wymaganymi w przepisach prawa szwedzkiego.

Udziałowcy ze Stanów Zjednoczonych powinni zapoznać się z częścią zatytułowaną „Ważne informacje dla akcjonariuszy w USA" zawartą pod koniec niniejszego komunikatu prasowego.

Dnia 22 maja 2019 r. o godzinie 8:00 czasu środkowoeuropejskiego firma Amgen Inc. (Amgen) (NASDAQ:AMGN) opublikowała rekomendowaną publiczną ofertę gotówkową dla akcjonariuszy Nuevolution AB (publ) (Nuevolution) w zakresie sprzedaży wszystkich akcji Nuevolution na rzecz Amgen, zwanej dalej ofertą w kwocie 32,50 SEK za akcję (cena ofertowa)(1). W trakcie początkowego okresu przyjęcia, który dobiegł końca 4 lipca 2019 r. udziałowcy Nuevolution odpowiadający około 97,6% całkowitej liczbie wydanych akcji i głosów w Nuevolution1 przyjęli ofertę. W ramach oddzielnej oferty Amgen skierowanej do posiadaczy warrantów wydanych przez Nuevolution uczestnikom programów zachętowych wdrożonych przez Nuevolution (warranty) doszło do sprzedaży wszystkich 5 109 254 warrantów wydanych w ramach programów. Łącznie papiery wartościowe objęte sprzedażą przez akcjonariuszy i posiadaczy warrantów w ramach oferty i oferty warrantowej odpowiadają około 97,8% całkowitej liczby akcji i głosów w Nuevolution na podstawie rozwodnionej2. W związku z ogłoszeniem wyniku oferty dnia 8 lipca 2019 r. firma Amgen ogłosiła bezwarunkowość oferty i przedłużyła okres przyjęcia do 24 lipca 2019 r., dając tym samym pozostałym udziałowcom Nuevolution możliwość przyjęcia oferty.

Z końcem przedłużonego okresu przyjęcia dnia 24 lipca 2019 r. udziałowcy Nuevolution w posiadaniu dodatkowych 230 932 udziałów i głosów w Nuevolution, co odpowiada około 0,47% wszystkich akcji i głosów w Nuevolution (około 0,42% wszystkich akcji i głosów w Nuevolution na podstawie rozwodnionej) przyjęli ofertę.

Po zakończeniu przedłużonego okresu przyjęcia firma Amgen kontroluje 48 544 156 akcji i głosów w Nuevolution, co odpowiada około 98% wszystkich akcji i głosów w Nuevolution (około 88,9% całkowitej liczby akcji i głosów w Nuevolution na podstawie rozwodnionej). Łącznie papiery wartościowe sprzedane przez udziałowców i posiadaczy warrantów w ramach odpowiednio oferty i oferty warrantowej odpowiadają 98,2% udziałów i głosów w Nuevolution na podstawie rozwodnionej. Firma Amgen nie była w posiadaniu ani kontroli żadnych papierów wartościowych Nuevolution w chwili ogłoszenia oferty i od tego czasu nie nabyła żadnych akcji Nuevolution poza ofertą i ofertą warrantową.

Firma Amgen nie przedłuży już okresu przyjęcia i oferta jest niniejszym zamknięta. Rozliczenie za pozostałe udziały sprzedane w przedłużonym okresie przyjęcia ma nastąpić dnia lub w okolicy dnia 31 lipca 2019 r.

Firma Amgen rozpoczęła proces przymusowej sprzedaży pozostałych akcji Nuevolution, które nie zostały sprzedane w ramach oferty. Udziały Nuevolution zostały wycofane z giełdy Nasdaq Stockholm. Ostatnim dniem obrotu akcji był 26 lipca 2019 r. zgodnie z informacjami podanymi przez Nuevolution w komunikacie prasowym z dnia 12 lipca 2019 r.

Informacje na temat oferty dostępne są na stronach: www.amgen.com/amgen/announcement i www.sebgroup.com/prospectuses.

Dodatkowych informacji udzielą:

Dla inwestorów: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.

Dla mediów: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Firma Amgen ujawnia informacje zawarte w niniejszym dokumencie zgodnie z zasadami przejęć Nasdaq Stockholm. Informacje zostały przekazane do publikacji dnia 26 lipca 2019 r. o godzinie 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Ważne informacje

Niniejszy komunikat został opublikowany w języku szwedzkim i angielskim.

Oferta, zgodnie z warunkami i postanowieniami przedstawionymi w niniejszym komunikacie, nie jest składana osobom, których udział w ofercie wiąże się z wymaganiem przygotowania dodatkowych dokumentów ofertowych lub dokonania dodatkowych rejestracji lub podjęcia innych dodatkowych kroków poza tymi wymaganymi w świetle prawa szwedzkiego.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest publikowany ani rozpowszechniany na terenie ani do, a także nie może być przesyłany ani w żaden inny sposób rozpowszechniany lub wysyłany do jurysdykcji, w których dystrybucja lub przedstawienie oferty wiązałoby się z koniecznością podjęcia dodatkowych kroków lub byłoby niezgodne z prawami lub przepisami w danej jurysdykcji. Osoby, które otrzymają niniejszy komunikat prasowy (włączywszy, bez ograniczeń, osoby nominowane, powierników i opiekunów), a które podlegają przepisom tychże jurysdykcji muszą zasięgnąć informacji na temat i przestrzegać stosownych ograniczeń i wymagań. Niedociągnięcia w tym zakresie mogą stanowić naruszenie prawa obrotu giełdowego w danej jurysdykcji. W najszerszym możliwym zakresie przewidzianym prawnie firma Amgen zrzeka się odpowiedzialności za naruszenia ograniczeń przez inne osoby. Jakiekolwiek rzekome przyjęcie oferty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia ograniczeń może zostać odrzucone.

Niezależnie od tych zastrzeżeń firma Amgen zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty przez osoby niezamieszkujące w Szwecji jeżeli, wedle własnego uznania, firma Amgen jest przekonana, że do takiej transakcji może dojść zgodnie z przepisami i postanowieniami obowiązującego prawa.

W zakresie dopuszczalnym w świetle obowiązującego prawa i przepisów firma Amgen lub jej brokerzy mogą nabywać lub wchodzić w umowy nabycia akcji Nuevolution, bezpośrednio lub pośrednio poza zakresem oferty przed, w trakcie lub po zakończeniu okresu, w którym oferta pozostaje w okresie przyjęcia. Ma to także zastosowanie do innych papierów wartościowych, które mogą być zamienne, wymienialne lub wykonywalne za akcje Nuevolution, na przykład warranty. Tego typu transakcje zakupu mogą być realizowane na giełdzie po cenach rynkowych lub poza giełdą w cenach negocjowanych. Informacje na temat tego typu nabyć będą ujawniane zgodnie z wymogami prawa i postanowień w Szwecji.

Ważne informacje dla akcjonariuszy w USA

Oferta opisana w niniejszym oświadczeniu będzie dotyczyć akcji Nuevolution, spółki prawa szwedzkiego. Oferta zostanie złożona w USA zgodnie z wyjątkiem od pewnych zasad ofert amerykańskich wymienionych w przepisie 14d-1(c) zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934) w brzmieniu zmienionym, zwaną dalej amerykańską ustawą giełdową, zgodnie z przepisem 14(e) amerykańskiej ustawy giełdowej i zgodnie z wymaganiami prawa szwedzkiego. W związku z tym oferta będzie objęta wymaganiami ujawnienia informacji i innymi wymaganiami proceduralnymi, w tym w związku z prawem do wycofania, harmonogramem oferty, procesem rozliczenia i czasem płatności, które różnią się od tych mających zastosowanie do krajowych amerykańskich ofert. Wyegzekwowanie praw amerykańskich udziałowców może być trudne, co stosuje się także do jakiekolwiek roszczeń na podstawie amerykańskich federalnych przepisów papierów wartościowych, ponieważ firma Nuevolution objęta jest jurysdykcją poza USA, a część lub wszyscy dyrektorzy firmy mogą być mieszkańcami jurysdykcji innej niż USA. Amerykańscy udziałowcy mogą nie być w stanie pozwać spółki prawa innego niż amerykańskie lub jej dyrektorów w sądzie innym niż amerykański za naruszenia amerykańskich przepisów papierów wartościowych. Ponadto może być trudno zmusić spółkę prawa innego niż amerykańskie i jej spółki podległe do poddania się osądowi amerykańskiego sądu. Otrzymanie gotówki w wyniku oferty przez udziałowców będących płatnikami podatku w USA może być transakcją objętą podatkiem na potrzeby amerykańskiego federalnego podatku dochodowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatków stanowych, lokalnych, zagranicznych i innych. Do każdego udziałowca apeluje się o skonsultowanie się z niezależnym, wykwalifikowanym doradcą w kwestii obramowań podatkowych oferty. Zgodnie ze zwyczajowymi praktykami szwedzkimi i na podstawie przepisu 14e‐5(b) amerykańskiej ustawy giełdowej firma Amgen i jej spółki stowarzyszone lub brokerzy (działający w charakterze pośredników Amgen lub spółek stowarzyszonych, gdzie stosowne) mogą od czasu do czasu, poza podstawą oferty, dokonywać pośredniego lub bezpośredniego zakupu lub podejmować kroki prowadzące do dokonania zakupu poza USA udziałów Nuevolution objętych ofertą lub innych akcji zamiennych, wymienialnych lub wykonywalnych za te akcje przed lub w trakcie okresu otwarcia oferty na przyjęcie. Do tego typu transakcji zakupu może dochodzić na wolnym rynku po dostępnych cenach lub w transakcjach prywatnych w cenach negocjowanych. W zakresie, w którym informacje na temat tego typu transakcji kupna lub ustaleń co do kupna zostaną opublikowane w Szwecji będą one także ujawnione amerykańskim udziałowcom Nuevolution. Ponadto doradcy finansowi firmy Amgen mogą także brać udział w zwyczajowych czynnościach obrotu akcjami Nuevolution, które mogą dotyczyć zakupu lub ustaleń dotyczących zakupu akcji.

W niniejszej części dokumentu USA oznacza Stany Zjednoczone Ameryki (włączywszy terytoria i posiadłości, wszystkie stany w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Dystrykt Kolumbii).

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości bazujące na obecnych oczekiwaniach i przekonaniach firmy Amgen. Wszystkie oświadczenia o charakterze innym niż fakty historyczne to oświadczenia, które można uznać za oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym wszelkie oświadczenia dotyczące wyników oferty i następujących transakcji, korzyści i synergii płynących z transakcji, potencjalnych konsekwencji oferty dla udziałowców Nuevolution, którzy zdecydują się jej nie przyjąć, przyszłe możliwości Amgen lub Nuevolution oraz szacunki przychodów, marży operacyjnej, wydatków kapitałowych, gotówki lub innych wskaźników finansowych, szacowanych wyników lub praktyk prawnych, arbitrażowych, politycznych, regulacyjnych lub klinicznych, praktyki klientów i jednostek przepisujących leki, działania refundacyjne i wyniki oraz inne szacunki i wyniki. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie reprezentują faktów i wiążą się ze znaczącymi czynnikami ryzyka i niepewności, w tym czynnikami omówionymi powyżej i dokładniej w sprawozdaniach złożonych przez firmę Amgen w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym na najnowszym sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K oraz w kolejnych raportach okresowych na formularzach 10-Q oraz bieżących raportach na formularzach 8-K. Za wyjątkiem zaznaczonych przypadków firma Amgen przedstawia informacje zgodnie z datą publikacji niniejszego komunikatu i za wyjątkiem okoliczności wymaganych w przepisach przejęć i innym obowiązującym prawie firma nie zobowiązuje się do aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w wyniku napłynięcia nowych informacji, zajścia przyszłych wydarzeń lub w wyniku innych zmian. Żadne oświadczenie dotyczące przyszłości nie jest pewne, a faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od tych prognozowanych przez Amgen.

1 Na podstawie 49 524 903 akcji, całkowitej liczby wyemitowanych pozostałych akcji Nuevolution z dniem 26 lipca 2019 r.

2 Wartość w pełni rozwodnionych akcji wymieniona w niniejszym komunikacie prasowym została obliczona na podstawie wszystkich przydzielonych warrantów i nie obejmuje 488 906 warrantów w posiadaniu w pełni posiadanej spółki zależnej Nuevolution Nuevolution A/S.

