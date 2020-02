Amgen lança biossimilar para tratamento de doenças inflamatórias

SÃO PAULO, 3 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Amgen, uma das maiores empresas de biotecnologia do mundo, anuncia o lançamento e comercialização do primeiro medicamento biossimilar da molécula adalimumabe disponível no Brasil. AMGEVITA® foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com indicação para tratamento de diversas doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, artrite psoriática, espondiloartrite axial, doença de Crohn, colite ulcerativa ou retocolite ulcerativa, psoríase em placas, uveíte e hidradenite supurativa. Essas condições clínicas afetam milhões de brasileiros – contando apenas os que convivem com a artrite reumatoide, por exemplo, são mais de 2 milhões de pessoas no país1.

"A chegada deste medicamento nos sistemas de saúde é muito significativa para os pacientes brasileiros que lidam com doenças inflamatórias crônicas e que agora têm uma nova opção para o acesso ao tratamento inovador com medicamentos biológicos de alta qualidade", comenta Dr. Valderílio Azevedo, médico reumatologista no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

A comercialização de AMGEVITA® representa uma possibilidade de reduzir os sinais e sintomas de doenças inflamatórias crônicas, além de trazer o benefício de remissão clínica e inibir a progressão destas patologias. "O propósito da Amgen é tornar as terapias biológicas de alto custo para pacientes com doenças graves acessíveis para que o benefício chegue ao paciente proporcionando maior capacidade física e qualidade de vida", destaca a diretora médica da Amgen no Brasil, Tatiana Castello Branco.

O medicamento foi aprovado pela ANVISA em abril de 2019 com base em um dossiê clínico e técnico robusto que comprova a biossimilaridade com o produto biológico de referência, por meio de análises in vitro, farmacocinética e informações clínicas, incluindo resultados de estudos clínicos de fase III conduzidos com pacientes com psoríase e artrite reumatoide moderadas a severas.

A Amgen possui 40 anos de expertise no desenvolvimento, produção e disponibilização de medicamentos biológicos de alta qualidade. A companhia possui compromisso com a inovação em biotecnologia para a saúde, com diversas terapias biológicas em seu portfólio utilizadas nas áreas de oncologia, hematologia e doenças inflamatórias.

Mais informações em: www.biossimilaresamgen.com.br.



