Amgen обнародовала результаты публичного предложения выкупа акций Nuevolution, заявив о полном и безоговорочном завершении процесса

ТАУЗАНД-ОКС (THOUSAND OAKS), Калифорния, 9 июля 2019 г. /PRNewswire/ --

Данное предложение не распространяется на акционеров, заявки на покупки или продажу акций от акционеров не принимаются, а данный пресс-релиз не может напрямую или опосредованно распространяться в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африке, а также в любых других юрисдикциях, где данное предложение или распространение пресс-релиза или покупка-продажа акций противоречат нормам действующего законодательства или требуют подачи дополнительной документации и принятия каких-либо иных мер кроме предусмотренных законами Швеции.

Акционерам в США следует ознакомиться с разделом "Важная информация для американских акционеров" в конце данного пресс-релиза.

22 мая 2019 года, в 08:00 по центрально-европейскому стандартному времени, компания Amgen Inc. ("Amgen") (кодNASDAQ: AMGN) обнародовала рекомендуемое публичное предложение покупки всех акций, принадлежащих акционерам Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution"), ("Предложение") за наличные средства по цене 32,50 шведских крон за одну акцию ("цена Предложения").(1)Акции компании Nuevolution зарегистрированы на стокгольмской бирже Nasdaq в категории предприятий с малой капитализацией.

На момент завершения приема заявок от заинтересованных акционеров 4 июля 2019 года Предложение приняли акционеры, совокупно владеющие 48 313 224 акций Nuevolution, что соответствует приблизительно 97,6% всех выпущенных акций компании (2) (или около 88,4% от общего числа акций и голосов с учетом полного разводнения пакетов(3)). Как сообщалось в Уведомлении о предложении, а также в документе с его описанием, обнародованном 12 июня 2019 года ("Документ по предложению"), Предложение на распространялось на варранты, выданные Nuevolution участникам своих программ стимулирования ("Варранты"), и компания Amgen предложила владельцам Варрантов возможность продать их компании отдельно от данного Предложения ("Предложение по варрантам"). Предложение по варрантам приняли владельцы всех 5 109 254 таких ценных бумаг, выданных в рамках программ стимулирования и в случае их конвертации соответствующих 5 109 254 акций Nuevolution (что равно приблизительно 9,4% от общего числа акций предприятия с учетом полного разводнения пакетов).

Таким образом, общее число ценных бумаг, проданных акционерами и держателями Варрантов по данному Предложению и Предложению по варрантам, соответствует приблизительно 97,8% от общего числа акций Nuevolution с учетом полного разводнения пакетов. Компания Amgen не владела и не распоряжалась какими-либо ценными бумагами Nuevolution на момент обнародования Предложения и за прошедший с тех пор период не приобрела ни одной подобной ценной бумаги за пределами Предложения и Предложения по варрантам.

Amgen объявляет Предложение безоговорочным и сообщает, что все условия Предложения были удовлетворены, что позволяет полностью завершить процесс выкупа акций. Выплаты по акциям, заявленным к выкупу не позднее 4 июля 2019 года, планируется осуществить в районе 15 июля этого года.

Чтобы дать оставшимся акционерам Nuevolution возможность принять Предложение, Amgen приняла решение продлить период приема заявок до 17:00 (CEST) 24 июля 2019 года. Выплаты по акциям, заявленным в ходе продленного периода, предполагается осуществить 19 июля 2019 года для акционеров, принявших Предложение не позднее 12 июля, и 31 июля для владельцев акций, принявших Предложение после 12 июля. В ходе продленного периода приема заявок компания Amgen может приобретать или заключать соглашения о приобретении акций Nuevolution вне рамок данного Предложения. Подобные сделки или соглашения будет заключаться в соответствии с действующим законодательством Швеции.

Amgen намеревается инициировать процедуру принудительного отчуждения оставшихся акций поглощаемого предприятия и содействовать скорейшей отмене регистрации акций Nuevolution на стокгольмской бирже Nasdaq.

Информация о Предложении представлена на веб-сайтах: http://www.amgen.com/amgen/announcement и www.sebgroup.com/prospectuses .

Для получения более подробной информации обращайтесь:

По вопросам связей с инвесторами: Арвинд Суд (Arvind Sood), Amgen Inc., +1 805-447-1060.

По вопросам коммуникаций со СМИ: Триш Хокинс (Trish Hawkins), Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Amgen обнародует представленную в данном пресс-релизе информацию в соответствии с требованиями Правил поглощения, действущих на стокгольмской бирже Nasdaq. Информация была предоставлена для публикации 22:00 08 мая 2019 года (CEST).

Важная информация

Данный пресс-релиз опубликован на шведском и английском языках.

В соответствии с условиями и положениями, описанными в Документе по предложению, Предложение на распространяется на лиц, чье участие в нем требует подготовки каких-либо дополнительных документов, прохождения процедур регистрации или принятия иных мер, кроме предусмотренных шведским законодательством.

Данный пресс-релиз не подлежит публикации, распространению или рассылке в любых юрисдикциях, где подобные действия требуют дополнительных принятия дополнительных мер и в противном случае противоречат законам или нормативным актам такой юрисдикции. Лица, получившие данный пресс-релиз (включая, в частности, номинальных держателей акций, доверенных собственников и ответственных хранителей таких ценных бумаг) и попадающие под действие законов подобных юрисдикций, должны самостоятельно принять меры к ознакомлению и соблюдению действующих ограничений и требований. Несоблюдение данного условия может представлять собой нарушение законодательства соответствующей юрисдикции в сфере ценных бумаг. Во всех установленных и допустимых законом случаях компания Amgen отказывается от любой ответственности за несоблюдение таких ограничений третьими лицами. Любые заявления о предполагаемом принятии данного Предложения, являющиеся прямым или косвенным результатом нарушения таких ограничений, могут быть неприняты во внимание.

Данное Предложение не предоставляется и не будет предоставлено, прямо или косвенно, в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки посредством почтовой связи или при помощи иных инструментов межгосударственной или иностранной торговли, а также любых средств национальных фондовых бирж перечисленных стран. Данное ограничение распространяется, в частности, на факсимильную передачу документов, электронную почту, телекс, телефонную связь, Интернет или иные формы электронной передачи данных. Данное Предложение не может быть принято, а акции не могут участвовать в данном Предложении при использовании перечисленных выше форм связи, инструментов торговли и средств фондовой биржи на территории Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, а также лицами, проживающими на территории или являющимися резидентами перечисленных стран. Соответственно, данный пресс-релиз, а также любая другая документация, имеющая отношение к Предложению, не отправляются и не должны отправляться по почте или иным образом передаваться, распространяться или пересылаться в Австралию, Канаду, Гонконг, Японию, Новую Зеландию (а также по территории этих стран), а также лицам, находящимся или являющимся резидентами и имеющих юридические адреса в этих странах. Банки, брокеры, дилеры и другие номинальные держатели акций от имени лиц, проживающих или являющихся резидентами Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки, не должны перенаправлять данный пресс-релиз и иные документы, связанные с Предложением, таким лицам. Компания Amgen не будет направлять возмещения по данному Предложению в Австралию, Канаду, Гонконг, Японию, Новую Зеландию или Южную Африку.

Любые заявления о предполагаемом принятии данного Предложения, являющиеся прямым или косвенным результатом нарушения этих ограничений, признаются недействительными, а заявления о предполагаемом принятии предложения от лиц, находящихся в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Южной Африки, их представителей, фидуциаров и других посредников, действующих на недискреционных основаниях от имени принципала, дающего распоряжения из Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, будут признаны недействительными и отклонены. Каждый держатель акций, принимающий участие в Предложение, должен подтвердить, что не является гражданином или резидентом Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии или Южной Африки, не находится на территории этих стран и не действует на недискреционных основаниях от имени принципала, являющегося гражданином или резидентом Австралии, Канады, Гонконга, Японии, Новой Зеландии, Южной Африки или находящегося на территории этих стран.

Невзирая на вышеизложенное, компания Amgen сохраняет за собой право разрешить участие в Предложении лицам, не являющимся резидентами Швеции, при условии, что Amgen, по своему собственному усмотрению, получит удовлетворительное подтверждение возможности осуществления такой сделки в соответствии с действующими нормами законодательства.

В установленных и допустимых законом случаях компания Amgen или ее брокеры могут приобретать, заключать соглашения о прямом или опосредованном приобретении акций Nuevolution, не предусмотренных данным Предложением, до, в течение и по окончании срока приема заявок от участников Предложения. Данное условие распространяется и на другие ценные бумаги, непосредственно конвертируемые или обмениваемые на акции Nuevolution (включая варранты). Подобные сделки приобретения могут осуществляться на фондовой бирже по рыночным ценам или за пределами биржевой площадки по договорным ценам. Любая информация о таких сделках будет обнародована в соответствии с требованиями законодательства Швеции.

Важная информация для американских акционеров

Описанное в данном пресс-релизе Предложение распространяется на акции шведской компании Nuevolution. Предложение предоставляется на территории США на основании освобождения от соблюдения определенных правил тендерных предложений, предусмотренных Правилом 14d ‐1(c) Закона о ценных бумагах и фондовых рынках от 1934 года с поправками и дополнениями («Закон о ценных бумагах») и в соответствии с требованиями раздела 14(е) Закона о ценных бумагах, а также в соответствии с положениями шведского законодательства. В этой связи, Предложение будет подлежать разглашению информации и другим процедурным требованиям, в том числе в отношении прав на отказ, графика предложения, процедур расчетов и сроков платежей, отличающихся от применяемых к процедурам и правилам внутренних тендерных предложений на территории США. У американских акционеров могут возникнуть трудности с реализацией своих прав и требований, проистекающих из американских федеральных законов в сфере ценных бумаг, поскольку компания Nuevolution зарегистрирована за пределами юрисдикции США, а некоторые ее должностные лица не являются резидентами Соединенных Штатов. Существует вероятность, что американские акционеры не смогут подать иски против неамериканского предприятия или его должностных лиц за нарушения фондового законодательства США в суды других юрисдикций. Кроме того, для них может оказаться затруднительным заставить неамериканскую компанию и ее дочерние предприятия подчиниться решениям судов США. Денежные выплаты, получаемые акционерами-налогоплательщиками США по данному Предложению, могут облагаться подоходным налогом в США, а также иными сборами в соответствии с налоговым или иным законодательством соответствующих штатов и регионов США или иностранных государств. Рекомендуем каждому акционеру проконсультироваться с независимыми экспертами по вопросам налогообложения выплат по данному Предложению.

В соответствии с общепринятой в Швеции практикой и согласно Правилу 14e‐5(b) Закона о ценных бумагах, компания Amgen, ее аффилированные лица и брокеры (выступающие в роли агентов Amgen или ее аффилированных лиц) могут время от времени, не в рамках данного Предложения и за пределами США, осуществлять прямой или опосредованный выкуп или вступать в соглашения о приобретении акций Nuevolution, на которые распространяется действие данного Предложения, а также любых других ценных бумаг, конвертируемых или обмениваемых на акции компании, до и в течение периода приема заявок от акционеров. Подобные сделки могут осуществляться как на открытом рынке по преобладающим ценам, так и в формате частных транзакций по согласованной стоимости. В тех случаях, когда информация о таких сделках или соглашениях предается гласности в Швеции, аналогичная информация будет предоставляться и американским акционерам Nuevolution. Кроме того, финансовые консультанты Amgen могут участвовать в стандартных торговых операциях с ценными бумагами Nuevolution, включая, в частности, сделки их приобретения.

В контексте данного раздела под «США» или «Соединенными Штатами» следует понимать Соединенные Штаты Америки (их территории и владения, все штаты Соединенных Штатов Америки и округ Колумбия).

Прогностические заявления

Данный пресс-релиз содержит прогностические заявления, основанные на текущих ожиданиях и предположениях Amgen. Все заявления, не являющиеся констатацией исторического факта, могут считаться прогностическими, включая заявления о результатам Предложениях и связанных с ним сделках, преимуществах и взаимодополняющем эффекте таких сделок, потенциальных последствий Предложения для непринявших его акционеров Nuevolution, будущих возможностей для Amgen и Nuevolution, а также любых прогнозах прибыли, операционной рентабельности, капитальных расходов, наличных средств и других финансовых показателей, ожидаемых юридических, политических, нормативных или клинических результатах, вероятных моделях поведения пациентов или медицинских специалистов, назначающих тот или иной препарат, мерах, направленных на компенсацию расходов, а также последствиях реализации таких прогнозов и т.д. Прогностические заявления не являются констатацией фактов и подвержены значительным рискам и факторам неопределенности, включая описанные выше и более подробно изложенные в отчетах, предоставляемых Amgen Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынках США, в т.ч. новейший годовой отчет по форме 10-K и последующие периодические отчеты по форме 10-Q и 8-K. При отсутствии иных указаний информация, предоставляемая компанией Amgen, актуальна на момент публикации пресс-релиза. Компания не несет никаких обязательств по обновлению прогностических заявлений в результате получения новых сведений, возникновения новых обстоятельств или по каким-либо иным причинам, если того не требуют нормы действующего законодательства или Правила поглощения. Компания не дает никаких гарантий относительно достоверности прогностических заявлений, а фактические результаты ее деятельности могут значительно отличаться от прогнозов Amgen.

Примечания

(1) В случае, если Nuevolution выплатит дивиденды или осуществит иное распределение средств между акционерами до момента выплат по данному Соглашению, цена Предложения будет соответствующим образом уменьшена.

(2) Исходя из общего количества выпущенных акций Nuevolution, которое на 8 июля 2019 года составляет 49 524 903 штук.

(3)Полностью разводненные показатели, упомянутые в данном пресс-релизе, рассчитаны с учетом всех распространенных Варрантов и не включают 488 906 выпущенных ценных бумаг, принадлежащих стопроцентному дочернему предприятию Nuevolution, Nuevolution A/S.

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