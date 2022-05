Amicrobe choisit la formulation clinique de l'Amicidine-α PFC, soutenue par le Département de la Défense pour les soins prolongés sur le terrain des combattants blessés

Soutenu par un prix du Département de la Défense (DoD) de 3,99 millions de dollars, émis en août 2021 par MTEC, l'Amicidine-α PFC est destiné à prévenir les infections potentiellement mortelles sur le terrain militaire

CARLSBAD, Calif., 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Amicrobe, Inc. développe des produits biologiques synthétiques aux propriétés physiques et antimicrobiennes, appelés amicidines. Aujourd'hui, la société a annoncé la sélection de la formulation clinique principale pour l'Amicidine-α PFC (Prolonged Field Care, soins prolongés sur le terrain), une étape clé dans le développement d'un nouveau produit pour les soins de terrain des combattants blessés.

L'amicidine-α a un double mode d'action : barrière physique/électrostatique et activité microbicide. L'Amicidine-α PFC est une formulation en poudre sèche d'amicidine-α destinée à prévenir l'infection des plaies traumatiques pendant des périodes prolongées (jusqu'à 72 heures). Appliquée sur les plaies ouvertes, elle absorbe le liquide, formant un gel capable de tuer les microbes et d'empêcher toute nouvelle contamination.

L'Amicidine-α PFC est l'un des quatre produits expérimentaux conçus pour prévenir et traiter les infections potentiellement mortelles en chirurgie et en traumatologie - du bloc opératoire au terrain. L'Amicidine-α PFC est né du programme Amicidin-α Surgical Gel (gel chirurgical) d'Amicrobe, utilisant la même protéine synthétique. Les amicidines peuvent être adaptées aux différentes exigences des produits dans de multiples industries par le biais de la formulation et de la fabrication.

L'Amicidine-α PFC est soutenu par une bourse du Département de la Défense américain de 3,99 M $ délivrée en août 2021 pour le développement de la formulation jusqu'à un essai clinique de phase 1/2a. Le prix a été accordé par le programme de recherche sur les maladies infectieuses militaires (MIDRP) du Commandement de la recherche et du développement médical de l'armée américaine (USAMRDC), en collaboration avec le Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC).

« L'Amicidine-α PFC est une application innovante de notre technologie Amicidine », a déclaré le Dr Michael Bevilacqua, PDG et CSO d'Amicrobe. « Nous sommes enthousiasmés par son potentiel pour aider les combattants blessés à prévenir les infections menaçant les membres et la vie sur le terrain. »

À propos d'Amicrobe :

Amicrobe conçoit des produits biologiques synthétiques appelés amicidines. Inspirés de la nature, ils possèdent des propriétés physiques et une activité antimicrobienne. Les propriétés physiques les rendent polyvalents ; l'activité microbicide apporte une protection contre les bactéries, les champignons et les virus. De même que les antimicrobiens naturels, les amicidines sont conçues pour être biodégradables et sans danger pour l'environnement. Le siège social d'Amicrobe est situé à Carlsbad, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.amicrobe.com/ .

À propos du programme de recherche sur les maladies infectieuses militaires (MIDRP) du Commandement de la recherche et du développement médical de l'armée américaine

Le Commandement de la recherche et du développement médical de l'armée américaine (USAMRDC) est le développeur de matériel médical de l'armée, responsable de la recherche, du développement et de l'acquisition de matériel médical. L'USAMRDC produit des solutions médicales pour le champ de bataille en se concentrant sur divers domaines de la recherche biomédicale. Le MIDRP supervise pour le DoD un programme scientifique et technologique de classe mondiale sur les maladies infectieuses, axé sur les besoins. Pour plus d'informations, consultez le site https://mrdc.amedd.army.mil .

À propos de MTEC

Le Medical Technology Enterprise Consortium est un consortium de technologie biomédicale qui collabore avec de multiples agences gouvernementales dans le cadre d'un autre accord de transaction renouvelable de 10 ans avec le Commandement de la recherche et du développement médical de l'armée américaine. Le consortium se concentre sur le développement de solutions médicales qui protègent, traitent et optimisent la santé et les performances du personnel militaire américain. Pour en savoir plus sur MTEC, veuillez consulter le site mtec-sc.org .

