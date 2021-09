-Amicrobe, Inc. anuncia la fabricación a escala de kilogramos de amicidinas - proteínas sintéticas para prevenir y tratar infecciones potencialmente mortales

Amicrobe ha colaborado con el fabricante por contrato Polypeptide Therapeutic Solutions (PTS, Valencia, España) para producir Amicidina-α y Amicidina-β

CARLSBAD, California, 21 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Amicrobe, Inc., diseña y desarrolla productos biológicos innovadores en la interfaz de la ciencia de los materiales y la biotecnología. Denominadas Amicidinas, estas proteínas sintéticas se fabrican para su aplicación local en tejidos expuestos, como los que se encuentran en heridas quirúrgicas y traumáticas. Para producir Amicidinas de grado clínico, Amicrobe seleccionó al fabricante por contrato Polypeptide Therapeutic Solutions (PTS), líder mundial en la síntesis y caracterización de polímeros de aminoácidos. En una exitosa colaboración, los principales productos biológicos de Amicrobe, la Amicidina-α y la Amicidina-β, se produjeron a escala de kilogramo bajo las directrices de las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP). El Acelerador Biofarmacéutico para la Lucha contra las Bacterias Resistentes a los Antibióticos (CARB-X) ha financiado el desarrollo de Amicidina-β desde 2017.

Amicidina-α combina propiedades de barrera física y actividad microbicida para prevenir la infección en heridas quirúrgicas, actuando como barrera intraoperatoria para los tejidos expuestos y vulnerables. La amicidina-β combina propiedades tensioactivas y actividad microbicida para tratar tejidos contaminados e infectados, incluidos aquellos con implantes protésicos y biopelículas. Las sustancias farmacológicas GMP producidas por PTS se utilizarán para los restantes estudios toxicológicos GLP y los primeros ensayos clínicos en humanos. Se espera que Amicidina-α y Amicidina-β sean ingredientes activos en varios productos para cirugía/trauma, y más allá.

El Dr. Michael P. Bevilacqua, consejero delegado y responsable científico de Amicrobe, declaró, "Las amicidinas se producen con métodos poliméricos robustos, más frecuentes en el campo de la ciencia de los materiales que en el de la biotecnología. A medida que nos acercamos a los primeros ensayos clínicos, estamos muy satisfechos de trabajar con PTS, ya que tienen un profundo conocimiento de la síntesis de polímeros de aminoácidos, incluida la aplicación de los principios de las buenas prácticas de fabricación. Sus equipos han demostrado ser astutos y receptivos en este nuevo enfoque, y han sido un gran socio."

José Vicente Pons Andreu, consejero delegado de PTS Polypeptides, señaló: "Estamos encantados de colaborar con Amicrobe en estos programas. La colaboración entre Amicrobe y PTS combina la experiencia de un líder en biológicos con nuestra tecnología de precisión de poli aminoácidos, creando antimicrobianos locales de ingeniería superiores y más estables. Estamos deseando seguir apoyando a Amicrobe en todos los programas con nuestras soluciones de polímeros de precisión."

Este comunicado de prensa cuenta con el apoyo del Acuerdo de Cooperación número IDSEP160030 de ASPR/BARDA y con premios de Wellcome Trust, el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF) y el Fondo Global de Innovación en Resistencia Antimicrobiana del Reino Unido (GAMRIF). El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente la opinión oficial de HHS Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, ni de otros financiadores de CARB-X.

Acerca de Amicrobe:

Amicrobe, Inc., está desarrollando una nueva clase de productos de aplicación local para prevenir y tratar las infecciones que ponen en peligro la vida, con un enfoque inicial en la cirugía y el trauma. Su potente plataforma tecnológica crea proteínas sintéticas, denominadas amicidinas. Las amicidinas combinan propiedades físicas beneficiosas y seguridad con una amplia actividad microbicida para un rendimiento local superior. Pueden producirse en multitud de formulaciones y formatos, como hidrogeles, emulsiones, fibras secas, apósitos y películas finas. Amicrobe tiene su sede en Carlsbad, California. Para más información, visite https://www.amicrobe.com/.

Acerca de PTS:

PTS Polypeptide Therapeutic Solutions, es el líder en el diseño y la fabricación de sistemas de administración de fármacos basados en poliaminoácidos de grado GMP. Las tecnologías de PAA patentadas por la empresa proporcionan una orientación precisa y una administración segura de ácidos nucleicos, terapias celulares y genéticas, productos biológicos y productos farmacéuticos de moléculas pequeñas. La empresa tiene su sede en Valencia (España) y atiende a clientes de todo el mundo. Para más información sobre Polypeptide Therapeutic Solutions, visite pts-polypeptides.com.

PTS es una empresa de cartera de Arcline, una empresa de capital privado orientada al crecimiento que busca invertir en empresas prósperas del mercado medio con flujos de ingresos estructuralmente recurrentes en sectores de alto valor. La estrategia de inversión diferenciada de Arcline combina una profunda experiencia en el modelo de negocio, una investigación temática proactiva, un enfoque implacable en el lado positivo y un enfoque colaborativo, primero en la gestión, para la creación de valor. Lanzada en 2019, Arcline cuenta actualmente con 4.300 millones de dólares en compromisos de capital acumulados. Los más de 35 profesionales de la firma están basados predominantemente en Nueva York y San Francisco. Para obtener más información sobre la filosofía y los valores de inversión de Arcline, visite www.arcline.com.

Contactos:

Amicrobe, Inc.

Eric Rusaw

Director Asociado de Desarrollo Corporativo

+1-888-490-1180

[email protected]

Polypeptide Therapeutic Solutions

Amador Garcia

Director de Marketing

+34 963-769-080

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1630885/Amicrobe_Logo.jpg

